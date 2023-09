Apple med nye lanseringer

Tirsdag lanserte Apple to nye iPhone mobiler, iPhone 15 og iPhone 15 Plus og ny Apple Watch.

Tirsdag 12. september var det duket for Apple sin årlige lansering av nye produkter. Nye iPhone 15 og iPhone 15 Plus får i likhet med de tidligere modellene 6,1 og 6,7 tommers OLED-skjermer.

Pro-modellen av iPhone bygges i Titan istedenfor rustfritt stål på sidene og får slankere kanter rundt skjermen. Modellen blir derfor lettere enn sin forgjenger.



Nytt for alle som har iPhone er at alle telefonene, ikke bare pro-modellene skal få «Dynamic Island»-funksjonen. Dette betyr at du kan sjekke varsler og pågående aktiviteter på mobilen, som musikk og nedtelling i Dynamic Island øverst på Hjem-skjermen.

Lanserer og klokker

De lanserte og to nye klokke modeller. Apple Watch series 9 byr på en ny prosessor, slik at klokkene blir 30 % raskere enn tidligere modeller. Det blir og en økning i lysstyrken på klokken slik at det blir lettere å se skjermen i sollys.

NYE KLOKKER: Har du lyst på en av de nye Apple Watchene må du i USA betale godt over 8000 norske kroner. Foto: Marcio Jose Sanchez

Den andre klokkelanseringen, Apple Watch Ultra 2 bygger videre på mange av egenskapene til series 9, men har enda lenger batteritid, og kan brukes i 36 timer med vanlig bruk og 72 timer med batterisparingen på.