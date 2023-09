Apple lanserer ny iPhone – dette kan du forvente

LANSERING: Apple forbereder seg på lansering av den nye iPhonen i det som har blitt en årlig happening for teknologigiganten. Foto: Matthias Schrader

Apple forsøker å holde kortene tett til brystet før hver eneste lansering av nye produkter, men mer eller mindre troverdige rykter plukkes alltid opp i forkant.

Ny lader

Det som er ganske sikkert, er at iPhone 15 får en ny USB-C-lader som er i tråd med nye EU-regler.

NY KABEL: En klassisk lightningkabel sammen med en USB-C-kabel. Foto: FREDERIC J. BROWN

USB-C er en standardisert ladeport som skal kunne brukes på alle mobiltelefoner uavhengig av produsent. EU-kravet gjelder fra 2024, men det er bred enighet om at Apple vil innføre denne nye laderen allerede med iPhone 15. I hvert fall for det europeiske markedet.

Denne ladetypen har lenge blitt brukt til diverse laptoper, telefoner og andre teknologiske duppeditter. Lade- og datahastigheten er bedre enn den klassiske iPhone-kabelen.

Kamera-forbedring

Noen justeringer kan man forvente på kamera, batteritid og minnebrikker, selv om ingen tror på de helt store teknologiske nyvinningene, skriver nyhetsbyrået AP.



Ett rykte er at toppmodellene vil få en periskop-telelinse, som kan gi en 6X optisk zoom på kamera.

Det er eventuelt en stor forbedring fra 3X optisk zoom-linsen som toppmodellene av iPhone 14 har, men den blir uansett ikke like god som toppmodellen til Samsung.

Et annet rykte er ifølge magasinet Techcruch at Apple går bort fra Pro Max-navnet og nå vil kalle toppmodellen sin iPhone 15 Ultra.

Denne modellen vil også ifølge ryktene ha en ny «actionknapp» som kan brukes som snarvei til en rekke funksjoner.

Salget svikter

Det forbedrede kameraet kan gjøre Pro og Pro Max dyrere enn i dag. Samtidig er det viktig for Apple å ha noen rimeligere modeller.

Apple-sjef Tim Cook har kjempet mot fallende aksjekurs de siste par månedene. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Apple har opplevd en nedgang i salget i år, og den vil trolig fortsette ut i fjerde kvartal. Aksjeverdien er ned ti prosent siden juli, og selskapet må justere produktene etter markedet.

De billigste modellene til iPhone 15 kan få den såkalte «Dynamic Island»-funksjonen som til nå bare har eksistert på iPhone 14 Pro og Pro Max. Dette er en funksjon på hjem-skjermen som viser varsler fra apper.

Apple Watch og AirPods

Det er ti år siden de første smartklokkene fra Apple ble lansert. Oppgraderte smartklokkemodeller blir også lansert på de årlige eventene hos Apple.



TechChrunch skriver at det ikke har svirret så mye rykter om Apple Watch i år, noe som enten tyder på at de ikke satser på utvikling av klokken, eller at de sparer oppdateringene til neste års nylansering av Apple Watch SE.

DUPPEDITTER: Det er få rykter om disse to Apple-produktene før lanseringen tirsdag. Foto: Jeff Chiu

Man kan for øvrig forvente klokker med ny prosessor og nye farger.

Når det kommer til AirPods, tror magasinet at en ny modell blir klar i 2024. Det kan likevel tenkes at det kommer nye ladebokser tilpasset USB-C-lading i salg.

Om ryktene stemmer, får man svar på når Apple-eventet starter klokken 18 norsk tid i hovedkvarteret i Cupertino i California, USA.

IOS 17

Det nye operativsystemet iOS 17 vil ha nye funksjonaliteter som for eksempel transkribering av en talemelding. Man skal også kunne diktere et svar til personen.

iOS 17 blir trolig tilgjengelig for alle iPhone-modeller i slutten av måneden.