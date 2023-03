Åpner opp om ChatGPT – ny utgave på vei

Sam Altman er klar over at ChatGPT en gang i tiden kan være i stand til å ta over jobbene våre. I førsteomgang er han spesielt bekymret for to ting.

SJEF: Sam Altman er konsernsjef for ChatGPT. Han er spent på fremtiden, men frykter også for fortsettelsen. Foto: Stephen Brashear / AP

Chatroboten «ChatGPT» har tatt internett og verden med storm.

Roboten fungerer på den måten at den svarer på spørsmålene den blir stilt.

Svarene roboten kommer med imponerer mange. Svarene er ofte lange og utfyllende, og mange opplever at roboten skriver som om den var et menneske.

Sjefen selv er tydelig på at dette bare er begynnelsen. Samtidig frykter han for fortsettelsen.

Kan utnyttes

– En ting jeg bekymrer meg for, er at vi ikke kommer til å være den eneste skaperen av denne teknologien for alltid, sier ChatGPT-sjef Sam Altman i et ferskt intervju med ABC News.

CHATTEROBOT: ChatGPT er en robot som kan gjøre alt fra å svare på avanserte spørsmål til å skrive noveller. Sjefen selv frykter derimot for fortsettelsen. Foto: Florence Lo / Reuters

Han frykter at nye skapere ikke vil sette de samme sikkerhetsgrensene som de har satt, og at teknologien fort kan komme ut av kontroll.

Mediehuset siterer Russlands president Vladimir Putin, som i 2017 fortalte ferske teknologistudenter på første skoledag at den som kom til å lede AI-løpet sannsynlig vis ville klare styre verden.

– Det er en skremmende uttalelse, fortsetter ChatGPT-sjefen.

SVARER: Her er et eksempel på hva man kan spørre chatteroboten om. Foto: Skjermdump ChatGPT

Altman er spesielt bekymret for at teknologien kan brukes til å spre enorme mengder desinformasjon.

Ny utgave

For øyeblikket utvikles en ny versjon av den banebrytende chatteroboten – «ChatGPT4».

I oppdateringen ventes det at roboten skal kunne analysere bilder, og ikke bare tekst.

På den måten kan roboten både beskrive hva som er i kjøleskapet ditt, løse gåter og til og med forklare deg meningen bak en vrien «meme».

LØSER "ALT": Roboten overrasker mange. Den kan for eksempel svare på avanserte spørsmål og skrive et helt essay. Foto: Timothy D. Easley / AP

Den nye utgaven er foreløpig kun tilgjengelig for et par heldige utvalgte. Personer med synshemming er blant prøvekaninene.

Ta den over jobbene våre?...

Altman er klar over at teknologien er banebrytende, og at utviklingen har gått lynraskt de siste årene.

Han er dog trygg på at produktet ikke skal ta over presidentstoler med det første.

– Over et par generasjoner tror jeg menneskeheten viser at den klarer å tilpasse seg de teknologiske endringene. Men jeg er bekymret for at noen av disse endringene skal skje for fort.

Selv drømmer sjefen om en chatterobot som kan være en skreddersydd underviser, eller en som gir deg bedre medisinske råd enn det vi har tilgjengelig i dag.

Må venne oss til det

Av hensyn til brukere, tror Altman det er lurt at utviklingen i robot-universet skjer langsomt.

– Hvis vi hadde utviklet dette i all hemmelighet, og plutselig gjort «ChatGPT7» tilgjengelig for mennesker, så tror jeg det hadde medført mange ulemper. Folk trenger tid til venne seg til denne teknologien og å forstå hvor grensen går.

Han mener folk bør være glade for at de er litt skremt for teknologien i begynnelsen.