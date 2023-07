I RUSSLAND: Wagner-sjefen er angivelig tilbake i Russland. Her er han avbildet under opprøret i Russland, 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

En avtale som stanset opprøret i Russland betinget at Wagner-sjefen oppholder seg i Belarus. Nå hevdes det at han er tilbake i Russland: – Kan tyde på større handlingsrom enn antatt, sier ekspert.

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sitt oppholdssted har vært et mysterium siden han ble sett i Russland under opprøret mot det russiske militæret forrige måned.

PRESIDENTER: Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin. Foto: Pavel Bednyakov / AP

Sammen med russiske myndigheter meklet Aleksandr Lukasjenko, presidenten i Belarus, fram en avtale som betinget at Prigozjin skulle dra til Belarus uten å bli straffeforfulgt.

Dermed avsluttet Prigozjin og Wagner-soldatene opprøret, og for litt over en uke siden sa Lukasjenko at Prigozjin hadde ankommet Belarus.



Nå er beskjeden en annen – Prigozjin er tilbake i Russland, nærmere bestemt i St. Petersburg, ifølge Lukasjenko.

– Prigozjin er i St. Petersburg. Han er ikke på belarusisk territorium, sier Lukasjenko til pressen torsdag.

– Åpner for spekulasjoner

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole sier til TV 2 at dersom opplysningene stemmer, kan det tyde på at avtalen gir Wagner-sjefen større handlingsrom enn først antatt.

ÅPNER FOR SPEKULASJONER: Tormod Heier er professor ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dersom avtalen hadde vært et ultimatum til Prigozjin om at egen sikkerhet forutsatte et ubetinget opphold i Belarus med lav profil, ville han neppe tatt risikoen med å returnere til Russland, sier han.



Uttalelsen til Lukasjenko om Prigozjins angivelige oppholdssted kan ikke bekreftes av uavhengige kilder.

Heier mener likevel at det åpner for spekulasjoner om hvilken rolle og betydning Prigozjin vil ha for stabiliteten i det russiske statsapparatet.

– Det er for eksempel oppsiktsvekkende at Russlands øverste militære leder, og sjefen for den russiske krigføringen i Ukraina, Valerij Gerasimov, ikke har vært å se siden opprøret 24. juni, poengterer Heier.

LEDELSEN: Disse to skikkelsene, Sergej Shoigu (t.v.) og Valerij Gerasimov (t.h.), er i toppen av det russiske militæret. Foto: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool Photo via AP

Prigozjin ville at både Gerasimov og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu skulle avsettes, da Prigozjin og gruppen hans av leiesoldater marsjerte mot Moskva sent i juni.

– Dermed kan det være at Prigozjin har fått et begrenset gjennomslag i kravet om å fjerne inkompetente toppledere i forsvarsledelsen, påpeker Heier.

Prigozjin har selv ikke gitt fra seg noe livstegn etter at opprøret i Russland ble stanset, men det er varslet at han skal holde en pressekonferanse torsdag.

Wagner-fly har forlatt St. Petersburg

Et privatfly knyttet til Prigozjin forlot St. Petersburg i retning Moskva onsdag, og har torsdag vendt snuten mot det sørlige Russland.

Det viser data fra FlightRadar24. Flyet, av typen Embraer Legacy, har tidligere blitt brukt av både Prigozjin og andre sentrale skikkelser i Wagner-gruppen.

Det er ikke klart om Prigozjin har vært om bord flyet i det aktuelle tidsrommet.

PRIVATFLY: Det er et fly av denne typen – Embraer Legacy – som er tilknyttet Prigozjin. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Lukasjenko legger torsdag til at Wagner-soldater er på plass i leirer de har fått tildelt i Belarus.

Han sier også at et tilbud til Wagner-gruppen om å stasjonere noen av sine jagerfly i landet – et forslag som har skremt nabolandene – fortsatt står.

– Jeg ser ikke det som en risiko for Belarus, for jeg tror ikke at Wagner-soldater noen gang vil gripe til våpen mot landet vårt, sier han.

Putin anklager Wagner for forræderi

Wagner-gruppen er en privat hær av leiesoldater som har kjempet sammen med den vanlige russiske hæren i Ukraina. Jevgenij Prigozjin er gruppens leder.

Prigozjin satte sent i juni i gang et opprør mot det russiske militæret.

Wagner-soldater krysset grensen til Russland fra baser i Ukraina og inn i den sørlige byen Rostov-na-Donu, og tok styringen over flere sikkerhetsfasiliteter.

OPPRØR: Medlemmer av Wagner-gruppen ruller en stridsvogn inn i gatene i den russiske byen Rostov-na-Donu lørdag 24. juni. Foto: AP / NTB

De dro deretter mot Moskva, noe som fikk Kreml til å innføre strengere sikkerhet i mange regioner, inkludert hovedstaden.

Putin om Wagner-gruppen: – De har splittet og sveket landet

Russlands president Vladimir Putin anklager gruppen for forræderi, men under avtalen som gjorde slutt på opprøret ble Prigozjin lovet sikkerhet, og den russiske straffesaken mot Wagner ble henlagt.

Soldatene i privathæren ble fortalt at de enten kunne signere vanlige hærkontrakter, reise hjem, eller dra til Belarus.

Satellittbilder viser aktivitet ved militærbase

I tidligere uttalelser har Lukasjenko sagt at Wagner-leiesoldater har blitt tilbudt en forlatt militærbase hvis de ønsket å oppholde seg med Prigozjin i landet.

Torsdag sier han altså at flere soldater er på plass ved ulike baser.

Nye satellittbilder har vist det som antyder at titalls telt er satt opp i en gammel militærbase de siste ukene, like ved den belarusiske hovedstaden Minsk.

Satelittbilder fra henholdsvis 15. og 30. juni viser det som angivelig er opprustning av en militærbase nær Minsk. Foto: Planet Labs PBC via AP

Basen ligger utenfor byen Osipovitsji, rundt 230 kilometer nord for grensen mot Ukraina.



En talsperson for Ukrainas grensestyrker sa til mediene forrige helg at så mange som 8000 Wagner-soldater kan havne i Belarus.