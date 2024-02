AP: Minst 26 drept i eksplosjoner utenfor to partikontorer i Pakistan

Det har vært eksplosjoner utenfor to ulike partikontorer før torsdagens valg i Pakistan, skriver nyhetsbyrået AP.



Totalt er minst 26 personer døde, skriver Reuters.

Det er valg til nasjonalforsamlingen i landet torsdag. Opptakten til valget har vært voldelig, spesielt sørvest i landet.



ANGREP: En motorsykkel er ødelagt i eksplosjonen i Khanozai. Foto: AP Photo/Shah Hussain

Det kom først meldinger om en eksplosjon utenfor kontoret til en uavhengig kandidat i Pishin-distriktet i Balutsjistan-provinsen. Der er tolv personer drept, og 25 såret, sier en ikke navngitt politibetjent til nyhetsbyrået AFP.

Bilder fra stedet i viser vrakrester fra ødelagte kjøretøy, og klær som ligger igjen etter de drepte og sårede. Skuelystne har trukket til stedet for å se hva som foregår, mens sikkerhetsbetjenter gransker åstedet.

Den andre eksplosjonen skjedde ved kontoret til Jamiat Ulema Islam (JUI) i Willa Saifullah ved grensen til Afghanistan. JUI er et religiøst parti som tidligere er blitt utsatt for militante angrep, ifølge Sky News.



Ukjent hvem som står bak

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepene. Flere militante grupper, blant dem ytterliggående islamister og væpnede separatister, kjemper imot den pakistanske staten og har utført en rekke angrep de siste månedene.

– Vær trygge på at vi ikke vil la terrorister undergrave eller sabotere denne viktige demokratiske prosessen, sier informasjonsminister Jan Achakzai på X.

Foto: AP Photo/Shah Hussain

Balusjistan-regionen har vært preget av uro i opptakten til valget.

– Et urettferdig valg

– Når de skriver at det er en uavhengig kandidat, kunne det vært statsminister Imran Khans parti PTI, siden de ikke får stille til valg som parti, sier professor Elisabeth Eide ved Oslo Met til TV 2. Hun har selv bodd i Pakistan, og skrevet boken «Pakistan – midt i verden» med Terje Skaufjord.



Men mediekilder i Pakistan peker nå altså på at det var kontorer tilhørende PPP (Pakistan People’s Party) og det islamistiske partiet JUI-F som er angrepet.

Likevel farger Imran Khan og PTI-partiet mye av valget. Partiets kandidater har nemlig vært tvunget til å stille som uavhengige, etter at Khan har blitt dømt til mer enn 20 år i fengsel for korrupsjon.

– Mange vil si dette er et veldig urettferdig valg, i og med at landets mest populære politiker sitter i kasjotten. Han har riktignok flere dommer mot seg, noen er i ankeprosess. Dommer mot seg har også de politikerne som nå sitter ved makten, brødrene Nawaz og Shahbaz Sharif, begge for korrupsjon, forklarer Eide.

Tilhengere av Khans PTI-parti er gjerne unge og teknologikyndige, og har tatt flere smarte grep for å drive valgkamp, til tross for at de har blitt nektet offentlighet som parti.



– De har fått opp plakater med Imran Khans favorittsitat fra koranen. I Pakistan er det ikke godt ansett å rive ned et koransitat heller, sier Eide.