– Flere russere omskriver sin egen historie etter at krigen brøt ut, sier psykolog og legger til: Dette er selvskading.

SKAM: Stadig flere russere sier at de føler skyldfølelse og skam på grunn av krigen i Ukraina. Foto: JANIS LAIZANS

Siden krigen startet 24. februar i fjor, har mange russere kjent på skyldfølelse og skam som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

Dette fører til at mange russere prøver å endre sin nasjonale identitet i sosiale sammenhenger. Når de møter nye mennesker kaller de seg ikke lenger «russere». I stedet utgir de seg for å være «ukrainere».

Det forteller Vasilisa Murasheva.

RUSSER: Vasilisa Murasheva er russisk psykolog. Hun jobber også som frilansjournalist. Foto: Privat

Hun er psykolog og flyktet fra Russland for ni måneder siden. Nå bor hun sammen med familien sin i Montenegro, ved Adriaterhavet.

– På sosiale medier har flere endret sin nasjonale identitet fra russisk til ukrainsk på grunn av krigen. Jeg kaller dem «trans-ukrainere», sier Murasheva til TV 2 og legger til:

– Siden dette er noe nytt, er det ikke forskning på dette begrepet. Teoretisk blir det mer presist å kalle dem «nye ukrainere».

Hva gjør de «nye» ukrainerne?

– De angir ukrainske byer som deres fødested, omskriver profiler på sosiale medier, bytter til ukrainsk språk og benekter til og med det faktum at de bodde i Russland.

Skyldfølelse og skam

Ifølge Murasheva er det mange i Montenegro som gjør dette. En av dem er en russisk kvinne som kom til landet uten returbillett.

Murasheva kjenner henne fra barndommen.

– Etter at hun kom hit, har hun omskrevet sin historie på sosiale medier. Hun har endret sitt fødested. Hun utgir seg for å være ukrainer selv om hun ikke har noen offisiell forbindelse med Ukraina, forteller Murasheva.

PROTESTER: Da krigen brøt ut, protesterte flere mot Putins krigføring i Ukraina. Foto: Heiko Junge

Hun forklarer fenomenet med at mange russere ønsker å kvitte seg med skyldfølelse og skam knyttet til krigen.

Eksperiment

Murasheva forteller videre at hun selv gjorde et eksperiment. Hun gikk på en kafé og begynte å prate med folk.

Som russer, utga hun seg for å være «ukrainer».

– Etterpå ble jeg overrasket over at en følelse av avsky som ikke har forlatt meg siden 24. februar, avtok betydelig. Etter ti minutter, ble lettelsen enda større, forteller hun og fortsetter:

– Plutselig blir man den personen som alle møter med åpne armer og ønsker å hjelpe. Der og da følte jeg meg mye stoltere enn ved å være russer.

Samtidig advarer Murasheva mot at å endre nasjonaliteten på denne måten kan bli skadelig for psyken.

– Selvskading

Hun beskriver det som å kutte et ben på en stol man skal sitte på.

– Hvis man gjør dette for å bli kvitt en følelse, kaster man også bort minnene som er knyttet opp til denne følelsen. Det er som å kaste bort en del av deg, sier hun og legger til:

– Som psykolog er jeg interessert i det mentale utfallet av denne trenden. For meg virker dette som selvskading. Mentalt kan det bli veldig skadelig for russere.

Murasheva har russiske pasienter som har flyktet fra hjemlandet etter at krigen startet. Hun snakker med kolleger i andre land for å utveksle informasjon og kunnskap.

I EKSIL: Vasilisa Murasheva forlot Russland for ni måneder siden. Foto: Privat

– De forteller at de ser den samme trenden, og at hundrevis av mennesker gjør det samme. Selv har jeg slektninger i Israel som har rømt fra Russland, og jeg vet at noen av dem gjør det.

– Flau

Etter krigen i Ukraina har mange russere uttrykt at de føler skam som følge av Putins krigføring i Ukraina.

Noen av dem bor i Norge. Russiske Evgeny Goman som TV 2 har snakket med tidligere, sier det samme. Ifølge ham har det blitt vanskeligere å være russer.

– Det føltes ikke bra da krigen startet. Jeg var flau, og kjente på skam og skyldfølelse.

– Det var verre de første månedene. Da prøvde jeg å skjule at jeg er russisk, sa Goman til TV 2 den gang.

Den andre russeren er Sergej Tchirkov (41) som bor i Bergen.

– Jeg har aldri støttet Putin, og aldri stemt på han. Likevel føler jeg en stor skam, sa Tchirkov til TV 2 den gang.