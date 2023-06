– Anspent i både sør og øst

Ukrainas viseutenriksminister, Hanna Maliar, erkjenner at operasjonen er vanskelig og at Russland gjør alt de kan for å stoppe ukrainerne. Men hun sier at offensiven beveger seg slik den skal, og at det største slaget ennå ikke har skjedd.

– Den pågående operasjonen har flere mål, og militæret gjennomfører disse, sa Maliar via meldingsappen Telegram mandag kveld.

Etter måneder med våpenanskaffelse, trening og forberedelser startet Ukraina den første fasen av sin motoffensiv for to uker siden.

– Fienden vil ikke gi opp sine posisjoner lett, og vi må forberede oss på en hard kamp, uttaler Maliar.

«DET STØRSTE SLAGET»: Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar sa mandag kveld at det «største slaget» i Kyivs militæroperasjon ennå ikke har startet. Foto: Sergei Supinskyi / AFP

Det ukrainske militæret, som lenge var tause om operasjonen, har nå rapportert om seire og kunngjorde mandag at de har frigjort flere små bosetninger.

Ingen tapte områder

President Volodymyr Zelenskyj sier de så langt har unngått å tape områder. På russisk side meldes det om sårede.

– I noen områder beveger styrkene våre seg framover, og i noen områder forsvarer de posisjoner og motsetter seg okkupantens angrep, sa Zelenskyj i sin daglige videotale mandag kveld.

– Vi har ikke tapt noen områder, bare frigjort områder, fortsatte han.

Ifølge forsvarsdepartementet har ukrainske styrker gjenerobret sin åttende landsby så langt i motoffensiven.

Mandag meldte Russland om flere sårede, deriblant tre i en bileksplosjon på Krim-halvøya og sju i et angrep mot landsbyen Valujki.



Putin er uenig

Russlands president Vladimir Putin uttalte sent forrige uke at den ukrainske motoffensiven ikke har hatt noen meningsfull suksess.

Likevel hevder tjenestepersoner og russiske militærbloggere at Kyiv har oppnådd små fremsteg, men med store tap av soldater og utstyr.

Reuters kunne forrige uke bekrefte at den ukrainske landsbyen Neskuchne i Donetsk fylke var frigjort fra russiske styrker, noe som kan tyde på ukrainsk fremgang.

Maliar påpeker at til tross for at Ukrainas styrker rykker frem i flere retninger i sør, presser Russland på for å rykke frem i øst og fokuserer innsatsen der.



– Derfor er situasjonen nå anspent i både øst og sør, uttaler Maliar.

Flytter styrker

Det britiske forsvarsdepartementet skrev mandag at Russland trolig har begynt å flytte styrker fra østsiden av elven Dnipro til Zaporizjzja og Bakhmut for å forsterke linjene sine.

Dette involverer potensielt flere tusen soldater, skriver de i sin etterretning.

I deres rapport indikerer britene at denne forflytningen antagelig skyldes Russlands inntrykk av at et ukrainsk angrep over elven Dnipro er mindre sannsynlig etter kollapsen av Kakhovka-demningen og den påfølgende flommen.