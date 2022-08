Ansatt døde etter angrep i dyrepark

Den ansatte skal ha dødd i sammenheng med håndtering av dyr i Ölands dyrepark, melder Aftonbladet.

Søndag var det ikke kjent hva slags dyr som angrep den ansatte. SVT melder mandag morgen at det var snakk om en eland, også kalt elgantilope. Eland er verden største antilopeart.

Öland er en øy og kommune i Sør-Øst-Sverige.

ANTILOPE: Det var en antilope av denne typen som angrep en ansatt i en dyrepark i Sverige søndag. Bildet er tatt i Tyskland. Foto: LEON KUEGELER / Reuters / NTB

Politi og ambulanse rykket ut til dyreparken, og hendelsen utredes av som et brudd på arbeidsmiljøloven.

Da nødetatene ankom stedet, ble det konstatert at personen var død.

– Vi ser på det som en svært alvorlig hendelse. Det etterforskes som et arbeidsmiljøbrudd, som er rutine når det skjer på en arbeidsplass. Det trenger ikke bety at noen er mistenkt, men er et rutinemessig tiltak når det skjer hendelser, sier Rickard Lundqvist, pressetalsperson i politiet til SVT.

Hendelsen skal ha skjedd etter parken stengte, og ble meldt om klokken 17.22 søndag.