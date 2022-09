Annie Lööf går av

Det melder Lööf selv under en pressekonferanse torsdag.

– Jeg står her i dag fordi jeg har en beskjed å komme med. Jeg kommer til å gå av som Centerpartiets leder, sier Lööf.

Centerpartiet tilhører rød side, som etter at 99 prosent av stemmene er talt opp, går tapende ut av det svenske Riksdagsvalget 2022.

– Jeg står her med rak rygg, med samme verdier som jeg hadde for to år siden, 11 år siden, som jeg hadde i går, og som jeg vil ha om ti år, sa Lööf under pressekonferansen.

– Jeg er veldig stolt over det avtrykket Centerpartiet har satt igjen etter dette drøye tiåret.

Lööf har den siste tiden mottatt flere drapstrusler. I juli ble en 64 år gammel kvinne knivstukket og drept av en mann som hadde Lööf som mål.

Hendelsen skjedde under Almedalsveckan, svenskenes tilsvar på Arendalsuka, på et politisk arrangement.

– Det er klart at dette er rystende og at det påvirker meg. Men hatet får ikke vinne, uttalte Lööf på Twitter etter hendelsen.