– Tenk at du er dømt til ti års fengsel. Så kommer en mann og sier at du vil få amnesti, lønn og heltestatus dersom du setter livet ditt på spill. Hva ville du gjort?

Det spør russiske «Anna». Hun er selv gift med en mann som har sittet fengslet i seks år i Russland.

SNAKKER: Anna snakker med mannen sin på telefon. Hun bedyrer overfor TV 2 at mannen er uskyldig dømt. Foto: Privat

På grunn av sikkerheten til mannen som er i fengsel, vil ikke den russiske kvinnen bli navngitt. Derfor velger TV 2 å kalle henne «Anna».

Mannen hennes er dømt til ti års fengsel for narkotikasalg, og han er én av de mange innsatte i russiske fengsler som har fått tilbud fra den beryktede Wagner-gruppen.

Slik lyder tilbudet:

«Etter en periode med opplæring, skal dere krige i Ukraina i seks måneder. Deretter vil dere komme hjem og bli fri. Dommen skal også fjernes fra rullebladet».

Eksisterer ikke

I håp om å bli fri og ha en framtid med et rent rulleblad, signerte fembarnsfaren kontrakten 30. august.

Wagner-gruppens leiesoldater er svært kontroversielle og blir beskrevet som en brutal privathær.





Men på papiret eksisterer ikke Wagner-gruppen.

40.000 fanger

Den beryktede gruppen har rekruttert om lag 40.000 innsatte siden juni 2022, ifølge Olga Romanova.

Hun er journalist og grunnlegger av organisasjonen, «Russia Behind Bars».

– Drapsmenn og kriminelle som har begått særlig alvorlig kriminalitet gis fortrinn. Men generelt tar Wagner gruppen alle, sier Romanova til TV 2.

JOURNALIST: Olga Romanova sier at russiske fanger heller velger å krige enn å bli i fengsel hvor tortur, voldtekt, ydmykelse av menneskeverdet praktiseres. Foto: Privat

Sjokk og panikk

Etter å ha signert kontrakten, skulle Annas mann bli en av disse soldatene. Da han ringte kona for å si fra om det han har signert, fikk Anna sjokk.

– Før han signerte kontrakten, ble han rådet til at han burde si ja til tilbudet. «Hvis ikke, skal du lide her» ble han fortalt. I tillegg drømte han om å ha et rent rulleblad, sier Anna til TV 2 og legger til:

FENGSLET: Bildet viser Annas ektemann før han ble fengslet. Foto: Privat

– En mann som har vært utsatt for desinformasjon i fengsel i mange år, er ikke stand til å vurdere hva dette tilbudet betyr på ekte.

«Ikke la ham dra»

Etter å ha avsluttet samtalen med mannen, tok fembarnsmoren umiddelbart kontakt med bekjente advokater og folk som jobber i høye offentlige stillinger.

«Brekk armen eller beinet hans; eller gjør hva du vil, men ikke la ham å dra. Dette er en enveisbillett. Det er ingen vei tilbake og det er nesten null sjanse at han kommer hjem i live».

Dette var den unisone advarselen hun fikk til svar.

– De sa dette fordi de visste hva som skjer i Ukraina. I tillegg har ikke mannen min vært i førstegangstjenesten engang. Han skulle bli sendt som kanonføde, sier Anna.

Deretter tok Anna kontakt med Russian Behind Bars.

Siden juni 2022 har organisasjonen fått om lag hundre slike forespørsler fra familier eller fanger selv. Organisasjonen hjelper dem juridisk og gir råd til familiene.

ADVOKAT: Alena Savelieva jobber som advokat i «Russia Behind Bars» Foto: Privat

Én av advokatene i organisasjonen som jobbet med Annas sak, er Alena Savelieva.

– Det er ofte familier som tar kontakt. De sier enten at de ikke har klart å overbevise sønnen om å la være å dra, eller fanger som vil ha råd om tilbudet til Wagner-gruppen, sier Savelieva til TV 2.

Fra drapsmann til helt

Advokaten forteller også at tortur og press er en bred praksis i russiske fengsler, og at innsatte sier «ja» til tilbudet, fordi de ønsker å slippe å bli igjen og leve under slike omstendigheter.

MANGE: Ifølge advokat Alena Savelieva er tilbudet til Wagner gruppen attraktiv for mange innsatte. Foto: Privat

– Tenk en drapsdømt mann som skal være i fengsel i ti år. Hvis du sier ja til et slikt tilbud, kan du komme hjem som en helt, sier advokat Savelieva og fortsetter:

– Dette kan virke som en lett utvei som kan forandre statusen deres i samfunnet. En kriminell eller drapsmann blir en helt over natten. Dette er ganske attraktivt for mange.

– Tre er i live

7. september ble rundt 65 innsatte hentet fra fengselet. Annas mann var ikke en av dem. Etter intens jobbing i tre dager, klarte Anna og advokatene i organisasjonen å overbevise myndighetene om at Annas mann hadde ombestemt seg og hadde rett til å komme seg ut av kontrakten.

– Dette var en stor lettelse, sier Anna.

Hun forteller at mannens liv i fengselet har blitt vanskeligere etter at han nektet å dra.

Fakta om Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Eksperter TV 2 har snakket med mener det er snakk om at 40.000 innsatte er rekruttert fra russiske fengsler alene. * Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. * USA har erklært Wagner-gruppen for en kriminell organisasjon.

– Uvilkårlig blir han satt i isolasjon. Administrasjonen finner på ulike grunner for å legge press på ham.

Ifølge Anna var det rundt 65 menn som sa ja til tilbudet, og 40 prosent av dem som dro i september skal ha dødd i løpet av den første uken i kamp.

– Nå er det bare tre av de 65 som er i live, så vidt vi vet. Vi vet lite om hva som har skjedd med de andre.