Anklaget for svindel – slik ble han avslørt

ARKIVFOTO: Donald Trump fotografert på sitt kontor i Trump Tower under et intervju i 2016. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Onsdag annonserte statsadvokat Letitia James at delstaten New York saksøker Donald Trump og flere av barna hans for svindel og bedrageri.

– Søksmålet hevder at Donald Trump, med hjelp av sine barn Donald Trump Jr, Ivanka Trump og Eric Trump, og toppledere i Trump Organization, feilaktig blåste opp nettoformuen hans med milliarder av dollar for å få banker til å låne penger til Trump, sa James.

Hun har etterforsket Trump og hans selskaper i tre år.

– Dette søksmålet er verken fokusert på fakta eller loven. Det er kun fokusert på å fremme riksadvokatens politiske agenda, sier Trumps advokat Alina Habba i en uttalelse.

Men da Trump tidligere i år ble avhørt av statsadvokatens kontor, nektet han å svare fordi svaret ville kunne føre til selvinkriminering.

TRUMP TOWER: En av anklagene handler om Trumps hjem i New York. Foto: John Minchillo

Avslørt av journalist

En av anklagene i søksmålet på 200 sider handler om Trumps hjem i New York, i de tre øverste etasjene av Trump Tower på Fifth Avenue.

Trump har hevdet at denne leiligheten er på 2787 kvadratmeter. Sannheten er at den «bare» er på 1021.

Dette ble avslørt av en Forbes-journalist i 2017.

Under valgkampen fikk Forbes-journalisten Chase Peterson-Withorn en guidet tur gjennom de tre etasjene Trump bodde i. Trump skrøt angivelig av at folk hadde kalt hjemmet hans «den beste leiligheten som noensinne er bygd», og sa at den var på over 3000 kvadratmeter.

– Jeg gravde igjennom offentlige eiendomsdokumenter, som viste at Trumps leilighet var på 1021 kvadratmeter og bare besto av deler av hver etasje. Jeg brukte timevis på å gjennomgå alle bilder og videoer fra innsiden av leiligheten, på jakt etter ukjente rom, forteller Peterson-Withorn.

Han ble i fjor stevnet som vitne i saken mot Trump og snakket med statsadvokaten om det han fant ut om Trumps leilighet.

Offentlige dokumenter viste at leiligheten var på 566 kvadratmeter da Trump kjøpte den i 1983, og at han senere kjøpte to naboleiligheter som ble slått sammen med hans, slik at størrelsen økte til 1021 kvadratmeter.

I løpet av rundturen hevdet Trump visstnok også at han eier alt på disse tre etasjene alene, men igjen avslører offentlige dokumenter at det er én leietaker til der, som bor på 313 kvadratmeter fordelt på to av etasjene.

Forbes anslo i 2017 at Trumps leilighet var verdi 64 millioner dollar.

Selv oppga Trump, ifølge statsadvokatens søksmål, verdien til 327 millioner dollar i 2015, basert på at den var på 2787 kvadratmeter.

På dette tidspunkt hadde ingen andre leiligheter i 30 år gamle Trump Tower blitt solgt for mer enn 16,5 millioner. Og kun én leilighet i New Yorks historie hadde blitt solgt for mer enn 100 millioner dollar.

Enorme overdrivelser

I søksmålet anklages Donald Trump, flere av barna hans og flere av selskapene hans, for en rekke tilfeller av svindel og bedrageri. Kort oppsummert hevdes det at Trump har blåst opp verdiene på eiendommene sine for å få gunstige lånebetingelser av banker.

Her er noen eksempler:

Trump verdsatte 40 Wall Street til 527 millioner dollar i 2012 og 530 millioner dollar i 2013, mens en takstmann verdsatte den til 200 millioner i 2010 og 220 millioner i 2012.

I 2012 ble leiligheter under leiekontroll i Trump Park Avenue verdsatt til 50 millioner dollar til sammen, mens deres kollektive verdi var på kun 750.000 dollar. Donald Bender i revisorfirmaet Mazars sa under avhør at han var «sjokkert over forskjellen» mellom den faktiske verdien og den verdien Trump Organization oppga.

Mar-a-Lago ble verdsatt til 739 millioner dollar basert på et falsk premiss om at stedet kunne utvikles fritt, mens det i realiteten er begrenset hva som kan gjøres der. Ifølge statsadvokaten ligger verdien nærmere 75 millioner dollar.

MAR-A-LAGO: Ble verdsatt til 739 millioner dollar basert på et falskt premiss om at stedet kunne utvikles fritt. Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Verdien på Trumps golfklubber er også grovt overvurdert, ifølge anklagen. For eksempel ble Trumps golfklubb i Florida oppjustert med 30 prosent begrunnet med merkevarenavnet Trump. Trump hevdet i et dokument i 2013 at klubben han kjøpte for fem millioner dollar ett år tidligere, nå var verdt over 62 millioner dollar.

Overfor skattemyndighetene har Trump Organization vurdert Trump International Hotel i Chicago som verdiløst, noe som gir betydelig skattelettelse. Samtidig har man fått banklån med denne bygningen som økonomisk sikkerhet.

Skal ha spart over 150 millioner dollar

Praksisen med å overdrive verdien på Trumps eiendommer, ble brukt til å skaffe seg fordelaktige banklån og forsikringspremier, hevder statsadvokaten. Det anslås at Trump urettmessig har spart mer enn 150 millioner dollar på dette over en tiårsperiode.

Den oppblåste og feilaktige verdivurderingen av Trumps eiendeler bidro angivelig også til at han fikk gunstige lånebetingelser av Deutsche Bank for å kjøpe det gamle postbygget i Washington, DC, som skal ha vært avgjørende for at han vant budprosessen i 2012. Trump omgjorde bygget til et luksushotell som åpnet i 2016. Han solgte bygget i mai 2022.

Statsadvokaten krever i søksmålet at Trump betaler 250 millioner dollar i bøter. I tillegg ber Letitia James om at Trump og de navngitte barna ikke skal kunne drive næringsvirksomhet i delstaten New York.