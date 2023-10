Angriper fra alle kanter: – Vil føle vår vrede i natt

EKSPLOSJON: Slik ser de israelske angrepene på Gazastripen ut fra Reuters videobilder filmet fra israelsk side av grensen mot det palestinske området fredag kveld. Foto: REUTERS TV via REUTERS

«Intense angrep» ryster fredag et Gaza som i tre uker har blitt utsatt for omfattende bombing. Nå utvides operasjonen, varsler IDF, uten å kalle det en invasjon.

Saken oppdateres.

Flere medier melder fredag kveld om kraftige angrep mot Gazastripen.

– Vi øker presset på Hamas. Vi øker presset de er under. Våre militære operasjoner er i gang, sier Mark Regev, rådgiver for Israels statsminister, til Fox News, ifølge Reuters.

Han sier Hamas vil utsettes for angrep fram til militæret og politiske struktur er borte.

LUFTANGREP: Bombene lander nord på Gazastripen. Foto: Abed Khaled / AP Photo / NTB

– Når dette er over, vil Gaza være veldig annerledes, sier Regev.

Til MSNBC sier rådgiveren at Hamas vil «betale for sine krigsforbrytelser» og at gjengjeldelsen starter nå.

– Hamas vil føle vår vrede i natt.

Hamas hevder fredag kveld at de kjemper mot israelske bakkestyrker i to områder på Gazastripen.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.

Beit Hanoun ligger nord på Gazastripen. Bureij ligger i den sentrale delen av enklaven.

Varsler opptrapping

Militæret i Israel (IDF) varslet fredag kveld at landets bakkestyrker vil utvide sine operasjoner natt til lørdag.



– De siste timene har vi utvidet våre angrep i Gaza i svært omfattende grad, sier IDF-talsmann Daniel Hagari på en pressekonferanse.

Han bekrefter at de angriper fra luften, sjøen og fra land.

IDF sier de er forberedt på alle fronter for å bevare Israels sikkerhet.

– Vi er forpliktet til et nasjonalt oppdrag om å returnere gisler, sier talsmann Hagari. De ber alle innbyggere i Gaza by om å trekke sørover.

Så langt har ikke IDF brukt ordet invasjon om operasjonen de fører i Gaza. En israelsk bakkeinvasjon har lenge vært ventet.

– Det mange har ventet på

Spesialrådgiver Hanne Eggen Røislien i Forsvarsstaben mener dette er starten på den varslede fullskala bakkeinvasjonen.

– Det er jo som det blir sagt her. Det er begynnelsen på det, men spørsmålet har egentlig ikke et ja- eller nei-svar. Det er ikke slik at det ikke har skjedd noe i forkant, sier hun.

Røislien påpeker at Israel allerede har hatt pågående militæroperasjoner i snart tre uker.

ARTILLERI: En selvgående israelsk haubitskanon står på israelsk posisjon like ved Sderot sør i Israel fredag. Kanonene brukes i bombingen av mål på Gazastripen. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Men det jo det mange har gått og ventet på: Når starter denne storskala bakkeoperasjonen? De har jo tross alt brukt disse ukene på å mobilisere omtrent 300.000 reservister, sier hun, og oppsummerer:

– Det er det siste steget i en større eskalering av denne forferdelige krigen.



«Intense angrep»

Det franske nyhetsbyrået AFP beskriver «intense angrep» nord på Gazastripen. Al-Jazeera melder om «intense israelske luftangrep uten sidestykke», og at disse rammer «alle deler» av det palestinske området.

– Runde etter runde med artilleriild inn mot Gaza. Flere mulige treff både i Gaza og Gaza by, sier CNN-reporter Nic Robertson fra den israelske grensebyen Sderot.

Gazastripen har vært utsatt for massive bombeangrep etter at Hamas angrep Israel 7. oktober.

Så langt er 11.000 mennesker drept eller savnet i Gaza, den okkuperte Vestbredden og i Israel.

Israel har varslet at de vil invadere den palestinske enklaven, men en fullskala invasjon har latt vente på seg.



Kommunikasjonslinjer er nede

Til Reuters sier den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile at både telefon- og internettlinjer er nede på Gaza.

– Vi er dypt bekymret for evnen våre folk har til å fortsette redningsarbeidet, særlig fordi forstyrrelsene også påvirker nødnummeret 101. Det hindrer ambulanser i å komme fram til de skadde og sårede, sier hjelpeorganisasjonen Røde halvmåne i en uttalelse.

BOMBER: Angrep mot Gazastripen, fotografert fra israelsk side av grensen ved grensebyen Sderot tidligere fredag. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

De sier de også er bekymret for hjelpearbeiderne de har på Gazastripen, og ber verdenssamfunnet om å legge press på israel for å sikre beskyttelse av sivile liv.

– De fortsatte og intense israelske luftangrepene døgnet rundt, indikerer at israelske myndigheter vil fortsette sine krigsforbrytelser, og samtidig isolere Gaza fra omverden, skriver de videre.

Unicef opplyser også at de har mistet kontakt med sine arbeidere i Gaza.

– Jeg er ekstremt bekymret for deres trygghet og nok en natt med ubeskrivelig redsel for én million barn i Gaza, sier administrerende direktør Catherine Russell på Twitter.

– Voldsomme drønn

TV 2s reportere i Israel sier de har både sett og hørt angrepene mot Gaza fredag ettermiddag og kveld.

– Vi har hørt drønnene fra fartøy som skyter mot mål inne på Gazastripen. Det er noen voldsomme drønn som du kjenner i kroppen på denne siden, sier reporter Bent Skjærstad fra en bil på vei mot grenseområdene.

– Da tenker jeg på hvordan det må være når det treffer mål der mennesker har søkt tilflukt for å unngå å bli offer for disse angrepene. Det må være et mareritt å være der inne akkurat nå, legger han til.