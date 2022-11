Angrep på strømnettet er en forbrytelse mot menneskeheten

FNs sikkerhetsråd ble onsdag innkalt til hastemøte etter nye russiske rakettangrep mot Ukraina.

De omfattende angrepene førte til at langt på vei de fleste husstandene i Ukraina mistet strømmen.

– Når vi har temperaturer under null grader og massevis av millioner mennesker uten energiforsyning, uten oppvarming, uten vann, så er dette en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten, sa Zelenskyj til Sikkerhetsrådet via video.

Minst sju drept

I Kyiv ble tre mennesker drept og elleve skadd i et angrep, ifølge byens myndigheter. Ytterligere fire er drept og 35 skadd i hovedstadsregionen, ifølge guvernøren.

Lokale myndigheter sier at vann og oppvarming i den ukrainske hovedstaden, som har rundt 3 millioner innbyggere, først vil være på plass igjen torsdag morgen.

Det har vært omfattende rakettangrepene mot Ukraina det siste døgnet. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Det ukrainske luftforsvaret sier at Russland avfyrte rundt 70 kryssermissiler, og at 51 av disse ble skutt ned, sammen med fem bombedroner.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia sa til Sikkerhetsrådet at Russland angriper infrastruktur «som svar på den uhemmede flyten av våpen til Ukraina og de hensynsløse bønnene til Kyiv om å bekjempe Russland».

Flere strømbrudd

Sent onsdag, lenge etter mørkets frambrudd, opplyste en medarbeider ved Zelenskyjs kontor at Kyiv og mer en et titall andre regioner, blant dem Lviv i vest og Odesa i sør, igjen var påkoblet strømnettet.

Også tirsdag i forrige uke ble Ukrainas strømforsyning hardt rammet i en ny bølge russiske rakettangrep rettet mot blant annet Kyiv og Lviv.

Russian President Vladimir Putin attends the Collective Security Treaty Organization (CSTO) Leaders meeting in Yerevan on November 23, 2022. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP) Foto: KAREN MINASYAN

Den ukrainske regjeringen tror at Russlands president Vladimir Putin håper at kalde boliger uten lys i vintermånedene skal gjøre at det ukrainske folk ikke lenger støtter krigen, men regjeringen sier at dette kun styrker moralen i landet.

Onsdagens angrep førte også til at nabolandet Moldova på ny ble rammet av strømbrudd. Russlands ambassadør til landet ble kalt inn på teppet for å forklare, og president Maia Sandu kom med skarp kritikk.

– Vi kan ikke stole på et regime som dytter oss ut i kulde og mørke, som med overlegg dreper mennesker, basert på et ønske om å holde andre folk i fattigdom i ydmykelse, sa Sandu.

FN krever stans

Tysklands statsminister Olaf Scholz kalte de russiske angrepene i de siste ukene for «utålelige».

– Denne bombeterroren mot sivilbefolkningen må stanse, og det umiddelbart, sa Scholz.

FNs politiske sjef Rosemary DiCarlo sa at FN krever at Russland umiddelbart stanser angrepene og understreket at man må holdes ansvarlig for brudd på krigens lover.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sa at Putin bruker vinteren som våpen for å påføre det ukrainske folket «intense lidelser».

– Han har bestemt at om han ikke kan ta Ukraina med makt, så vil han forsøke å fryse landet til underkastelse, sa hun.

Kritiserte Russlands vetorett

Videre sa Zelenskyj at Ukraina vil fremme en resolusjon til FN som fordømmer «alle former for energiterror», noe Russland trolig vil legge ned veto mot.

Om det trolige vetoet sa Zelenskyj at det er «visvas at vetoretten er gjeldende for parten som fører krigen, denne kriminelle krigen».

– Vi kan ikke holdes som gisler av én internasjonal terrorist, sa Zelenskyj. Han inviterte også FN til å sende eksperter for å undersøke den kritiske infrastrukturen i landet.

Norge: Russland må konfronteres

Nok en forferdelig dag for Ukrainas folk, heter det fra norsk hold.

– Vi synes det er viktig at Sikkerhetsrådet møtes for å konfrontere Russland med behovet for å stoppe denne forferdelige krigen, sa FN-ambassadør Mona Juul i en pressemelding i forkant av møtet.

Mona Juul er Norges ambassadør til FN. Foto: Andrew Kelly / AP / NTB

– Disse overlagte angrepene på sivile og sivil infrastruktur fører til forferdelige ødeleggelser og sivile lidelser. Denne krigen må stoppes, het det videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om hastemøtet via sin FN-ambassadør, og formelt var det USA og Albania som ba om møtet i Sikkerhetsrådet.