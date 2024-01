Angrep mot opprørere i Jemen – Biden truer med mer

De første meldingene om angrep kom noe etter midnatt norsk tid natt til torsdag.

Noe over en time senere ble det bekreftet av både USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Rishi Sunak.

Flere amerikanske tjenestepersoner bekreftet også at de har gått til angrep i Jemen til nyhetsbyrået Reuters.

Et direkte svar

– Disse angrepene er et direkte svar på de enorme houthi-angrepene mot internasjonal skipsfart i Rødehavet, sier Biden.

Han sier han ikke vil nøle med å sette inn flere tiltak for å beskytte menneskeliv og sikre fri handel.

Ifølge Biden har de fått støtte fra Australia, Nederland, Canada og Bahrain.

Sunak sier på sin side at Storbritannia alltid vil kjempe for retten til å seile i økonomiske soner og på det frie hav.

Australias forsvarsminister Richard Marels bekrefter at de har bidratt med personell til angrepene, skriver Reuters.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin, som er innlagt på sykehus, kom også med opplysninger om angrep. Han sier i en uttalelse at det var rettet mot hostienes ubemannede fartøy til lands og i lufta, krysserraketter, kystradar og overvåkingsutstyr.

President Biden sier at angrepene er en direkte respons på på Houthines angrep mot maritime fartøy i Rødehavet.

Mener houthiene er rammet

I en britisk uttalelse heter det at resultatene av angrepene skal gjennomgås. Men det er indikasjoner på houthienes evne til å true skipstrafikken «er rammet», ifølge britene.

Nyhetsbyrået Reuters får opplyst at angrepet skjedde fra fly, skip og ubåt. Så langt har det ikke vært noen direkte hevnangrep fra houthi-militsen, opplyser en ikke navngitt tjenesteperson – som sier vedkommende ikke blir overrasket om det kommer en eller annen form for reaksjon.

KAMPFLY: Et Royal Air Force Typhoon kampfly tok av fra Kypros i natt for å bidra i aksjonen mot i Jemen. Foto: UK MOD/Reuters/NTB

Flere byer

Abdul Qader al-Mortada, talsperson for houthi-militsen, opplyser til Reuters at flere byer i Jemen er angrepet. Det skal dreie seg om hovedstaden Sana, Hodeidah-området, Dhamar og Saada. Sistnevnte er opprørsgruppens høyborg i Nord-Jemen. Han omtaler angrepet som «amerikansk-sionistisk-britisk aggresjon».

Ifølge avisa The Times orienterte statsminister Sunak sin regjering om en umiddelbart forestående militæroperasjon tidligere torsdag.

Dette skal være første gang siden 2016 at USA går til angrep på houthi-militsen i Jemen.

Hindrer hovedvei til sjøs

Houthiene, som kontrollerer det meste av landet, har gått til angrep på skipstrafikk i Rødehavet for å vise støtte til Hamas i gruppas krig mot Israel. Angrepene har skapt store problemer for skipsfarten i det som er hovedveien til sjøs mellom Europa og Asia. Rundt 15 prosent av verdens skipstrafikk går normalt denne veien.

Ifølge nyhetsbyrået AP retter angrepene seg mot et drøyt titalls steder som brukes av den Iran-støttede gruppa i Jemen.

Nyhetsbyråets journalister i Sana melder om fire eksplosjoner tidlig fredag lokal tid, men at de ikke kunne se noen fly.

Norskeide skip beskutt

Siden 19. november har opprørerne gjennomført 27 angrep med droner og raketter. Flere norskeide skip har blitt beskutt i området.

Opprørerne har advart at et angrep fra amerikanske styrker kommer til å utløse et voldsomt svar fra houthiene.

– Svaret på ethvert amerikansk angrep vil ikke bare være på nivå med operasjonen vi nylig gjennomførte med 24 droner og flere raketter. Det blir større, sa gruppas leder, Abdel Malek al-Houthi, i en tale.