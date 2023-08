Angel (19) ble nesten drept da kjæresten kidnappet henne

En sølvgrå varebil suser av gårde i 100 kilometer i timen på motorveien i Loughborough i England, torsdag 17. september 2020.

Plutselig åpnes bakdørene på varebilen, og en ung kvinne faller ut. Når hun treffer asfalten med en hastighet på 28 meter i sekunder, ser skrekkslagne vitner at hun kastes opp og ned, før kroppen ruller mange meter.

Kvinnen som falt ut av bilen er 19 år gamle Angel Lynn, en skoleflink student med ambisjoner om å jobbe som kriminaltekniker for politiet.

SKITTEN JOBB: Angel hadde deltidsjobb som rengjører av industrielle områder, og ifølge kolleger var hun ikke redd for å ta i et tak. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Angel hastes til sykehus med alvorlige skader, deriblant et omfattende kraniebrudd. På sykehus legges hun i koma.

Men hvordan kunne noe slikt skje?

Kontrollerende kjæreste

Det begynte i slutten av 2019 da Angel fikk en ny kjæreste, Chay Bowskill (20). Angels foreldrene var blitt glade i hennes tidligere kjæreste, men Chay falt ikke i smak hos verken far eller mor.

– Jeg likte aldri Chay, sier Angels far, Paddy Lynn, i dokumentarfilmen «The Kidnap of Angel Lynn» som nå lanseres i Europa.

– Da hun var sammen med sin første kjæreste, skjulte hun ingenting for oss, men alt endret seg etter hun møtte Chay. Hun begynte å lyve. Hun skammet seg nok over ham, sannsynligvis fordi han ikke var en snill gutt.

SKEPTISK: Paddy Lynn, Angels far, likte aldri datterens nye kjæreste Chay. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Nikki Lynn, Angels mor, satt med samme følelsen som ektemannen.

– Jeg ble fortalt at Chay var dårlige nyheter, og at han pleide å stjele biler og motorsykler, forteller Nikki.

Angel var alltid ambisiøs og målrettet. Hun elsket fart og spenning, deriblant vannski og fallskjermhopping, men alt endret seg etter hun møtte Chay.

– Plutselig ville hun ikke gjøre noe. Hun ville bare være med Chay hele tiden, sier pappa Paddy.



FRUSTRERENDE: Nikki Lynn, Angels mor, var frustrert i perioden da Angel og Chays forhold utviklet seg. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Angel flyttet mer eller mindre i leiligheten til Chay, og foreldrene så ikke like mye til henne. Moren Nikki husker dette som en frustrerende periode.

– Uansett hvor han dro, fulgte hun etter. Jeg tror han utnyttet henne ved å bruke henne som sjåfør. Men når de har blitt så gamle, kan man ikke forby dem ting. Hun hadde sin egen bil, og jeg kunne ikke gi henne husarrest. Det føltes håpløst, sier Nikki.

Ekstremt sjalu

Angel tatoverte navnet til Chay på ankelen, og etter han ble fengslet for biltyveri, var Angel lojal. Hun ringte ham i fengselet hver dag klokken 18.00, og forholdet fortsatte sin vante gang etter han ble løslatt.

SJALU: Chay Bowskill var meget sjalu på kjæresten Angel Lynn, og forlangte å få vite hvor hun var til enhver tid. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Men Angel begynte å merke at Chay var i overkant sjalu. Han forlangte å vite hvor hun var og hva hun gjorde hele tiden.

Hun hadde flere ganger tatt ham på fersken i å forfølge henne, og han krevde å lese all kommunikasjon på telefonen hennes. Og når hun ikke svarte ham umiddelbart på SMS, bombarderte han henne med stygge og ubehagelige tekstmeldinger.

«Hvor er du?»

«Du er en jævla slange.»

«Hvorfor ignorerer du meg?»

«Din jævla megge!»

Ved flere anledninger måtte politiet rykke ut til Clays leilighet på grunn av vold mot Angel, og hun ble stadig observert med blåmerker på kroppen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Kidnappet på åpen gate

På sensommeren 2020 hintet og ymtet Angel til familie og venner at hun ønsket å forlate Chay.

– Jeg tror forholdet var i ferd med å ta slutt. Jeg tror hun merket hvordan han egentlig var. Hun hadde fått nok av ham, sier Paddy.

Torsdag 17. september 2020 var Angel ute og spaserte. Chay og hans sjåførkompis, Rocco Sansome (20), fulgte etter henne i en sølvgrå varebil.

Chay løp deretter ut og fanget henne i armene sine. Han løftet henne opp og bar henne inn i varebilen.

KIDNAPPET: Et overvåkningskamera filmet øyeblikket da Chay Bowskill kidnappet kjæresten Angel Lynn i september 2020. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Nøyaktig hva som skjedde i varebilen er fremdeles uklart, men det endte med at Angel falt ut av bilen i svært høy fart. Både politiet og foreldrene mener det er to alternativer: Enten dyttet Chay henne ut av bilen i fart, eller så hoppet hun i panikk for å slippe unna.

– Legene sa at vi trengte et mirakel

På sykehuset i Nottingham fikk moren Nikki en fysisk reaksjon da hun så datteren på sykesenga.

– Da de åpnet forhenget for å slippe meg inn, falt jeg ned på gulvet, sier Nikki.

Det var også oppskakende for Paddy å se datteren i denne tilstanden.

– Hodet var oppsvulmet. Hun var koblet til alskens maskiner. Det var grusomt.

ALVORLIG SKADET: Angel lå i koma i mange dager etter at hun enten ble dyttet eller hoppet ut av varebilen som kjørte på motorveien i 100 kilometer i timen. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Kraniebruddet var den mest alvorlige skaden. Det var på nippet til at hodet ble knust i sammenstøtet med asfalten. At hun i det hele tatt overlevde ble ansett som utrolig.

– Legene sa at vi måtte akseptere at hun ikke ville overleve, sier Nikki.

– De sa at vi trengte et mirakel, sier Paddy.

Angel lå i koma i flere dager før hun våknet. Da klarte hun å puste uten respirator.

– Da legene sa at hun ikke var i koma lenger, var en av de lykkeligste dagene i livet mitt, sier Paddy.

KRANIEBRUDD: En lege viser hvor omfattende Angel Lynns kraniebrudd var. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Fikk skjerpet fengselsstraff

Da Chay ble arrestert, begynte han å slåss med politiet. I avhør nektet han for å ha kidnappet Angel og for å ha dyttet henne ut av varebilen.

Under rettssaken avviste Chay anklagen om å ha oppført seg kontrollerende overfor Angel, men de mange tusen SMS-meldingene viste en annen historie.

– I retten hørte vi mye som vi ikke visste. Jeg måtte gå ut av rettssalen enkelte ganger, fordi jeg klarte ikke å høre på hva han faktisk hadde latt henne gjennomgå, sier Nikki.

Juryen fikk også høre avlyttede telefonsamtaler fra fengselet mellom Chay og hans mor, hvor han kjeftet på moren fordi hun ikke bekreftet hans versjon av historien.



Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Chay ble dømt blant annet for kidnapping og kontrollerende oppførsel, men frikjent for å ha dyttet henne ut av varebilen. Han fikk først en dom på 7,5 år i fengsel, men siden han var ansvarlig for at livet til Angel ble snudd på hodet, ble dommen skjerpet til 12 år.

– På en måte føles det som rettferdighet. Men jeg mener at han fortjente en lengre straff for det han gjorde mot Angel, sier Paddy.

Rocco Sansome, Chays kompis som kjørte varebilen, ble dømt til 21 måneders fengsel.



Fanget i sin egen kropp

Angel sitter i dag i rullestol og er avhengig av pleie 24 timer i døgnet. Hun klarer ikke spise uten hjelp. Hun klarer ikke prate. Hun kommuniserer ved å vende tommelen opp eller ned, samt skrive stikkord på et digitalt tegnebrett.

Men på innsiden av Angel er alt som før.

– Angel hører og forstår hva man sier til henne, men hun er fanget i seg selv. Hun kan ikke uttrykke seg. Hun får det ikke ut, sier Nikki.

ANGEL I DAG: Angel Lynn med moren Nikki. Angel klarer verken å gå eller prate, og kommuniserer med håndsignaler og stikkord hun skriver på et digitalt tegnebrett. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Angel blir gradvis bedre – og nylig tok hun sine første skritt etter ulykken – men selv legene hennes kan ikke spå hvordan fremtiden til Angel vil bli.

Pappa Paddy er allikevel optimistisk.



– Angel er så sterk som har klart seg gjennom dette. Jeg tror på mirakler. Og et mirakel har allerede skjedd, fordi Angel er fortsatt med oss, sier han i dokumentarfilmen.

FANGET I EGEN KROPP: Angel Lynn hører og forstår alt som blir sagt til henne, men hun har svært begrensede muligheter til å kommunisere tilbake. Tiden vil vise hvordan resten av hennes liv blir. Foto: «The Kidnap of Angel Lynn» / TV 2 Play

Det store ubesvarte spørsmålet er hva som egentlig skjedde i varebilen. Ble hun dyttet eller hoppet hun? Mamma Nikki er nærmest overbevist om hva som hendte.

– Jeg tror ikke hun hoppet. Det gir ingen mening i det hele tatt! Hun hadde kjørt mye bil, og hun vet hvor fort de kjørte. Jeg tror han dyttet henne ut, sier Nikki, og legger til:

– Om han dyttet henne eller ikke, vet vi ikke før Angel klarer å prate.

Dokumentarfilmen «The Kidnap of Angel Lynn» er tilgjengelig på TV 2 Play.