Andersson og Kristersson i en siste duell før valget i Sverige

Lørdag er siste dag i valgkampen i Sverige. Søndag går svenske velgere til urnene, og meningsmålingene tyder på tett løp mellom de to blokkene i svensk politikk.

Da de to statsministerkandidatene møttes for et oppgjør i regi av TV4, var gjengkriminaliteten første tema.

Sosialdemokraten Andersson tok til orde for å sette «hardt mot hardt». Hun sa hun vil styrke politiet kraftig, skjerpe straffene og gi politiet nye verktøy.

– For hver krone til politiet, skal vi legge minst en krone i arbeidet mot segregering. Da handler det om at alle voksne skal være i arbeid, får mulighet til å ha inntekt og betale skatt og være forbilder, og ikke gjengkriminelle.

Den konservative kandidaten, Moderaternas leder Kristersson, lovte å innføre dobbel straff for gjengkriminelle. Han vil også gjøre det straffbart å være med i en kriminell gjeng.

– Danske straffer for svenske kriminelle, sa han, og beskrev hvordan folk blir oppgitt når kriminalitet ikke oppklares.

Utspørring

Debatten var utformet som en utspørring, og gikk i stor grad langs kjente politiske skillelinjer.

Da kandidatene ble spurt om eldreomsorg, lovet Kristersson å utnevne en eldreminister hvis han får danne regjering. Han etterlyste også fast personell med medisinsk kompetanse i eldreomsorgen.

– Det er vi enige om, sa Andersson, som også vil innføre et krav om at personalet kan snakke svensk. Hun ønsket også et kompetanseløft for ansatte i eldreomsorgen.

Debatten om energikrisen handlet blant annet om støtteordninger til dem som rammes hardest av høye strømpriser. Her var begge parter åpne for ordninger med tilbakebetalinger av tidligere utgifter.

Klima

De to statsministerkandidatene ble også presset i klimaspørsmålet.

– Forstår dere ikke alvoret, hvordan kan dere late som om klimakrisen ikke finnes, spurte videregåendeeleven Eira fra klimabevegelsen Fridays for future.

Ulf Kristersson svarte at han var enig i at omstillingen går for langsomt. Han uttalte også at det verste et land kan gjøre er å droppe fossilfri strømproduksjon – som atomkraft.

Andersson gjentok på sin side et forslag om en bred, langsiktig avtale om energi.

Seier til Kristersson

Etter debatten viste en meningsmåling fra Expressen og Sifo at seerne ga Kristersson best karakter. På en skala fra 1 til 5 fikk han 3,67, mens Andersson fikk 3,3. Også i en tidligere duell fikk han best karakter. Den ble sendt på SVT onsdag.

Da fikk Moderaternas leder 3,7, sammenlignet med statsministerens 3,55.