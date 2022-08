Anbefaler å forby hijab i grunnskolen

ANBEFALING: En dansk kommisjon anbefaler nå at hijab blir forbudt i grunnskolen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tidligere i år satt en danske regjeringen ned «Kommisjonen for glemt kvinnekamp», som har fokus på minoritetskvinner.

Nå kommer kommisjonen med en anbefaling om å forby jenter i grunnskolen å bruke hijab, skriver Danmarks Radio (DR).

Ifølge kommisjonen viser bruk av hijab at muslimske jenter er annerledes, sammenlignet med jenter som er etnisk danske.

NASJONALFORSAMLINGEN: Hvis den danske regjeringen velger å følge anbefalingen fra kommisjonen, er det opp til den og nasjonalforsamlingen å bestemme hvordan det skal gjennomføres. Foto: Liselotte Sabroe Ritzau / AP / NTB

Bør gjelde hele grunnskolen

Utvalget har som mål om å undersøke hvordan man kan unngå sosial kontroll av jenter og kvinner i innvandrermiljøer.

– Vårt fokus er å sørge for at jenter, som ikke har samme frihetsrettigheter som alle oss andre, får det. Noe som tar mye plass er spørsmålet om hijab, og jenter som bruker det fra tidlig alder.

Det sier kommisjonsleder Christina Krzyrosiak Hansen til DR. Nøyaktig hvordan det skal gjennomføres, sier hun er opp til danske regjeringen og nasjonalforsamlingen å bestemme.

– Hvis du er i tvil om dette er et problem eller ikke, synes jeg du bør besøke en skole i Danmark og snakke med noen av jentene det handler om.

Forbudet mot hijab i grunnskolen bør omfatte hele grunnskolen, mener kommisjonen. Det betyr at privatskoler og muslimske friskoler også må forby elevene sine å gå med hijab.

Finnes ikke klare bevis

Sluttrapporten fra utvalget vil ikke komme før i 2023. Likevel har kommisjonen allerede nå gitt en rekke anbefalinger til den danske regjeringen, om hvordan de kan forbedre livet til minoritetsjenter.

Danmarks regjering er ikke forpliktet til å følge kommisjonens anbefalinger.

Et lignende forbud mot hijab ble innført i Frankrike i 2004. Her fikk både lærere og elever forbud mot å bære religiøse symboler på skolen.

Lektor Brian Arly Jacobsen i religionssosiologi ved Københavns Universitet, sier til DR at det er ingen klare bevis på at et slikt forbud reduserer sosial kontroll av muslimske jenter.