Analytiker om Nord Stream-spekulasjon: – De har ikke kapasitet

Flere medier har gått ut med at en proukrainsk gruppe kan ha stått bak Nord Stream-sabotasjen. Svært usannsynlig, mener militæranalytiker.

Tirsdag meldte New York Times at amerikanske etterretningskilder mener det er en mulighet for at en proukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter sto bak sprengingen.

Tyske Zeit meldte at en tysk etterforskningsgruppe hadde lokalisert det de mener er båten som ble brukt i sabotasjen.

Føderale påtalemyndigheter har ransaket et skip som mistenkes for å være involvert i eksplosjonene på Nord Stream-rørledningene, melder Tagesschau.

Gruppen skal ha bestått av en kaptein, to dykkere, to dykkerassistenter og en lege, som ifølge de tyske mediene, skal ha fraktet eksplosiver til åstedet og plassert dem der.

De seks personene skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er ukjent.

– Ikke gitt at vi får vite alt

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, Ingerid Opdahl, sier til TV 2 at det fortsatt er veldig uklart hvem som gjorde det.

– Selv om disse uttalelsene har flere detaljer, er det fortsatt uklart da det fortsatt pågår en etterforskning. Selv om vi har fått vite mer, er det ikke gitt at vi får vite alt, sier Opdahl til TV 2.

Ifølge flere medier har en gruppe på fem menn og en kvinne leid en yacht fra et ukrainskeid selskap i Polen. De seks personene skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er ukjent.

Førsteamanuensis Ingerid Maria Opdahl ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

– Det er fullt mulig å gjennomføre operasjonen med rett fartøy, dykkere og sprengstoff. Det er hvem som bestilte dette som er det vanskelige, sier Opdahl.

– Kan dette ha konsekvenser for Ukraina?

– Det kan ha konsekvenser for Ukraina dersom det skulle vise seg å være tydelige spor som peker i retning Ukraina. Spesielt hvis det skulle komme fra den ukrainske staten, er det særlig i politiske kretser i Tyskland det kan ha konsekvenser, sier Opdahl.

Russland mener at de nye påstandene er en avledningsmanøver, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

– Russland kommer nok til å utnytte dette og peke på Ukraina og vesten, sier Opdahl.

– De har ikke kapasitet

Militæranalytiker ved senter for militære studier ved Københavns Universitet, Jens Wenzel Kristoffersen, mener at opplysningene fra New York Times og Zeit virker tvilsomme.

ANALYTIKER: Militæranalytiker ved senter for militære studier ved Københavns Universitet, Jens Wenzel Kristoffersen Foto: Privat/Københavns universitet

– Hele historien om en yacht som seiler ut av Rostock med betydelige mengder eksplosiver, og seks personer om bord med nødvendig ekspertise, syns jeg er svært usannsynlig. En operasjon, som å gjennomføre disse sprengningene, kan etter min mening ikke gjennomføres som beskrevet i artiklene, sier han til TV 2.

Han påpeker at man ikke ville seilt inn i Christiansø hvis man var på et slik type oppdrag, med fare for å bli oppdaget.

Han tror ikke at Ukraina står bak, med tanke på at landet er i krig og har nok å holde på med.

– De har ikke kapasitet til dette og absolutt ikke i det baltiske området eller i Østersjøen. Det ville ha krevd store militære ferdigheter og kapasitet for å gjøre dette, noe jeg ikke tror kan gjøres fra en yacht, påpeker han.

BORNHOLM: Dueodde fyr, Sørøst på Bornholm. Etter eksplosjoner var det gasslekasjer i Nord Stream i havet utenfor Bornholm. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Eksplosjonene og mengden av eksplosiver som trolig har blitt brukt er rett og slett for store til at dette kan ha blitt utført av seks personer uten spesiell militær eller offshore kapasitet og kunnskap, sier Kristoffersen.

Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har uttalt at landet ikke har noe med saken å gjøre.

– Dette krever spesialkunnskap

– Hva må til for å sprenge Nord Stream?

– Det er snakk om betydelige mengder sprengstoff, opp til 1000 kilo TNT eller mer per gassledning. Det er snakk om betongarmerte stålrør med en kappe på inntil 12 centimeter som skal gjennombores, samtidig som det skal være sikkerhet for at sprengningen faktisk lykkes, sier Kristoffersen.

Han mener at å sprenge Nord Stream-ledningene krever spesialkunnskap.

– Dette krever spesialkunnskap, som etter mitt syn kun finnes i militæret eller høyt spesialiserte undervannsselskaper med offshore-kompetanse, forteller han videre.

Gassrørledningen: Det skal mye til å sprenge de betongarmerte stålrørene. Foto: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Saken om Nord Stream er fortsatt under etterforskning.

– Offisielt forholder myndighetene seg tause og avventer fortsatt politiets tekniske undersøkelser. Dette er koordinert mellom Sverige, Danmark og Tyskland. Det faktum at vi ikke har blitt fortalt noe enda er nok fordi de ønsker å unngå å eskalere en allerede spent situasjon i Østersjøen, sier Kristoffersen.

Han tror imidlertid ikke at de nye detaljene kan skade Vesten og deres tillit til Ukraina.

– Bare hvis det viser seg at det faktisk var tilfelle. Det vil likevel ikke gå utover forpliktelsen og løftet om at vesten fortsetter å støtte Ukraina. Vesten har ikke råd til at Ukraina taper krigen, nesten uansett hvor mye støtte det krever, sier han.

– All denne infrastrukturen er kritisk for våre samfunn

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener at vi bør vente til etterforskningen er over før vi sier mer om hvem som stod bak.

– Det vi vet nå, er at det var et angrep mot Nord Stream, en sabotasjehandling. Vi har ikke klart å fastslå hvem som stod bak. Det er en pågående nasjonal etterforskning. Jeg mener det er riktig å vente til den er ferdig før vi sier mer om hvem som stod bak, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Stockholm.

IKKE FASTSLÅTT: Stoltenberg sa til pressen at de ikke har klart å fastslå hvem som står bak. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det vi også vet er at det det demonstrerer viktigheten av å beskytte vår kritiske undersjøiske infrastruktur. Vi har flere tusen kilometer med olje- og gassledninger, kraftnett og internettkabler. All denne infrastrukturen er kritisk for våre samfunn, sier han.

Stoltenberg påpeker at de har trappet opp etter angrepet.

– Vi har etablert en gruppe i Natos hovedkvarter som koordinerer innsatsen blant Nato-allierte. Dette for å dele mer informasjon med privat sektor, som ofte eier infrastrukturen, for å gjøre mer for å minimere risikoen, og for å øke beskyttelsen av kritisk undersjøisk infrastruktur, sier han.