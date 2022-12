Amnesty: – Vi vet at mange er redde

REDDE: Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, forteller at mange nå frykter represalier fra iranske myndigheter. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det sier politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord.

Mandag fortalte søskenbarna til Jina Amini, Sonya og Diako Aili, at de har blitt tilbudt hemmelig identitet av norsk politi på bakgrunn av at de har uttalt seg kritisk mot det iranske regimet i media.

Slike historier er på ingen måte nyheter for Amnesty.

– Det er mer vanlig enn folk gjerne tror. Mange iranere i Norge føler seg forfulgt nå. Personer som også merker at noen tar bilder av dem og som mottar trusler, sier Folkvord og redegjør for hvor reell frykten er:

– Hvis man som iraner sier noe som regimet ikke liker, kan man selv eller de man er glad i bli straffet. Iran har en lang og stygg tradisjon med å ta hevn på andre personer for å straffe dem de ikke kan nå, men det er også iranere som soner fengselsstraffer i europeiske land for å ha truet eller skadet dissidenter.

FETTER: Diako Aili (27) mistet sin kusine, Jina, og nekter å la seg skremme til taushet. – Det minste jeg kan gjøre er å bruke min stemme nå, sier han. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

KUSINE: Sonya Aili (23) mistet sin kusine, Jina, men akter å fortsette aktivismen. – Jeg har begynt å ta forholdsregler, men jeg vil fortsette å være engasjert og involvert, sier hun. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kritikere overvåkes og trues

Nettopp grunnet frykt for egen familie, ønsker heller ikke Sonya og Diako Aili å uttale seg oSm andre enn seg selv. De har derimot tatt ett valg om å bruke sin stemme for alle som ikke kan, og har samarbeidet tett med Amnesty.

Ett valg Amnesty selv betegner som modig.

– Sonya og Diako går inn i rekken blant modige menneskerettighetsaktivister. Jina Amini har blitt et symbol på undertrykkelsen. Jeg er sikker på at familien og alle som kan knyttes til henne, følges med på av iranske myndigheter nå, sier Gerald Folkvord.

At Iran driver etterretning mot opposisjonelle i Norge, bekrefter også PST til TV 2.

IKON: Jina, eller Mahsa som mange kjenner henne som, har blitt et symbol for det iranske folks kamp mot undertrykkelse og for menneskerettigheter. Foto: Markus Schreiber

Det iranske folks undertrykkelse har lenge vært en hjertesak for Amnesty. Menneskerettighetsorganisasjonen engasjerte seg også, på oppfordring fra Sonya Aili, tidlig i saken for Jina Amini. Blant annet ved underskriftskampanje og demonstrasjoner.

Folkvord har sett at flere tar forholdsregler ved aktivisme.

– Mange bruker munnbind på markeringer her i Norge, og sier at det er for ikke å bli gjenkjent.

DEMONSTRASJON: Sonya og Diako Aili under markeringen for deres kusine utenfor Stortinget 2.oktober. Foto: Javad Parsa

Truer ytringsfriheten i Norge

– Tror Amnesty det er norske borgere som har tilknytning til Iran som er redd for å bruke ytringsfriheten sin nå?

– Det er vi sikre på. Det er flere som har sagt til meg og mine kolleger at de vil engasjere seg, men er for redde for hva som da kan skje med dem selv, eller familiemedlemmer i hjemlandet.

Samtidig viser Folkvord til at kampmoralen er av en helt ny dimensjon. Det til tross for at demonstranter har blitt fengslet og drept.

– Det er et stort nasjonalt og internasjonalt engasjement, og iranere lar seg ikke lenger kneble. De er opptatte av at regimet ikke skal lykkes med å tvinge dem til stillhet, sier Folkvord og meddeler:

– Regimets aggressive respons, er jo en bekreftelse på hvilken makt de erkjenner at opposisjon har. De frykter dem.

GIR SEG IKKE: Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, forteller om en sterk kampmoral blant iranere både i og utenfor Iran. Foto: Sverre Saabye

Stortingspresidenten ble kalt inn på teppet

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har selv iranske røtter og deltok på Amnesty sin markeringen for Jina Amini i Oslo 2.oktober, hvor han også møtte Sonya og Diako Aili.

Gjentatte ganger har Gharahkhani kritisert myndighetene i Iran.

Iran har blant annet svart med å kalle inn den norske ambassadøren i Tehran for å diskutere Stortingspresidentens uttalelser, hvilket ble stemplet som «uakseptable».

Men Stortingspresidenten var standhaftig, og uttalte i september følgende til TV 2:

ENGAJSERT: Stortingspresidenten deltok på markeringen for Jina Amini, arrangert av Amnesty 2.oktober Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– At jeg vekker harme hos regimet, det gir jeg egentlig blaffen i. Jeg er opptatt av å gi de unge menneskene en stemme. Jeg kunne ha vært en av de stemmene, om ikke foreldrene mine tok meg med i 1987 og flyktet fra Iran.

– Jeg står opp for dem

Gharahkhani reagerer nå sterkt på at personer i Norge, som Sonya og Diako Aili, løper en risiko ved å ytre seg kritisk mot iranske styresmakter.

– I Norge har vi ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Ingen skal være redde for å bruke stemmen sin, konstaterer han.

– Har det fått konsekvenser for deg?

– Generelt kan jeg ikke kommentere sikkerhet rundt meg, men det er slik at når man velger å bruke stemmen sin så følger konsekvenser, svarer Masud Gharahkhani og slår fast:

– Jeg står opp for saken fordi jeg er fostret opp på norske verdier om menneskerettigheter og demokrati, og jeg vet at min stemme betyr noe for de menneskene som drømmer om samme friheten og demokrati som vi har her i Norge.

DRØM: – Det kunne ha vært meg som drømte om demokrati og ytringsfrihet, sier Stortingspresident Gharahkhani. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Den iranske ambassade i Oslo skriver i en e-post til TV 2 at de tar sterk avstand fra anklagelsene om overvåking av iranske borgere i Norge, og betegner disse som «grunnløse».