Amnesty: – Smått utrolig og direkte smakløst

Det skulle egentlig ha vært en pressekonferanse, men i stedet holdt Fifa-president Gianni Infantino en times monolog hvor han gikk knallhardt til angrep mot kritikerne av 2022-VM.

Blant annet anklager han europeiske kritikere, blant annet pressen, for å være «rasister» og «hyklerske» i kritikken av Qatar og FIFA.

Talen har skapt overskrifter i medier verden over, og Fifa-toppen har fått mye kritikk.

President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, kaller talen urovekkende og sier hun har bedt om et møte med Infatino.

– For meg er dette et klassisk eksempel på at angrep er det beste forsvar, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, til TV 2.

– Han vet at pressen har mange kritiske spørsmål og velger å gå rett i strupen på dem, fortsetter han.

Hevder han identifiserer seg

I talen hyller Infantino Qatars arbeid med migrantarbeidere og hevdet at «ingen bryr seg» om at «15 prosent av verdens befolkning er handikappet».

Han mener også at arbeidernes rettigheter i Qatar er like bra der som i Europa.



– Denne ensidige moralprekenen er bare hykleri, sa Infantino.

I talen sa han at «jeg føler meg arabisk, afrikansk, homofil, funksjonshemmet og som en migrantarbeider», samtidig som han understreket at han ikke er det.

REAGERER: John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty, mener Fifa oppnår det motsatte av det de ber om, nemlig at man skal slutte å snakke om politikk. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg synes det er smått utrolig og direkte smakløst at han hevder å identifisere seg med homofile og migrantarbeidere i Qatar. Han vet sannsynligvis ingenting om hvordan det er å være homofil og migrantarbeider i Qatar, sier Egenæs i Amnesty.

Den sveitsiske fotballtoppen sa foran 400 journalister, som ble tatt på sengen av monologen, at han «vet hvordan det føles å bli diskriminert og mobbet som utlending, Jeg ble mobbet fordi jeg hadde rødt hår og fregner på skolen».

– VM i smakløse uttalelser

Kommentator og ekspert i TV 2, Mina Finstad Berg, mener Infantino bagatelliserer menneskerettighetsbruddene og den omfattende diskrimineringen i Qatar og flytter fokus vekk fra det.

REAGERER: TV 2-kommentator Mina Finstad Berg mener uttalelsene til Fifa-toppen er hårreisende Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er hårreisende det han sier, sier Finstad Berg.

– Det at du vet hvordan migrantarbeidere, skeive, afrikanere og folk med nedsatt funksjonsevne har det fordi du selv har opplevd diskriminering, er ikke sant, sier hun.

– Det viser en arroganse og ignoranse som er ganske skummel, sier hun.

Fotballeksperten mener Infantino viser ekstremt manglende forståelse for menneskerettigheter og diskriminering.

– Han undergraver alle disse menneskene og deres kamp for rettferdighet og rettigheter. Det er ganske skummelt. Det er VM i smakløse uttalelser, fortsetter Finstad Berg.

Kommentatoren mener imidlertid Infantino har et poeng når han mener at heller ikke Europa har plettfritt rulleblad når det gjelder behandling av migranter og andre grupper, men hun sier at det er ikke det som er poenget hans.

– Han er ikke interessert i en debatt om Europas migranter, men å ta fokuset vekk fra Qatar, sier Finstad Berg.

PRESSEKONFERANSE: Det var invitert til pressekonferanse, men Fifa-presidenten holdt en times monolog før pressen fikk stille noen spørsmål. Kommunikasjonsdirektør Bryan Swanson til høyre. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB

– Tar ikke bort virkeligheten

Fifa har fått mye kritikk for at de valgte å gi Qatar fotball-VM, og Qatar har fått mye kritikk for hvordan de behandler migrantarbeidere, kvinner, homofile og andre grupper på.

Qatarske myndigheter hevder at landet deres er blitt et mål for rasisme og dobbeltmoral. De viser selv til reformene for arbeidsforhold og sikkerhet som ifølge dem selv hylles som banebrytende i golfregionen.

Fifa har på sin side bedt alle deltakende lag om å fokusere på fotballen og holde politikk utenfor under VM.

– Vi som er kritiske må være klar over at Fifa og Qatar bruker konteksten om at det er rasistisk å kritisere et muslimsk land, men det tar ikke bort virkeligheten, sier Egenæs.

– Det er ikke rasistisk å peke på Qatars behandling av migrantarbeidere. Det er virkeligheten, fortsetter Egenæs.

Får snakk – ikke mindre

Generalsekretæren i Amnesty sier at kritikken han kommer med også rettes mot alle organisasjonene som jobber med å undersøke forholdene i Qatar.

– Han undergraver det arbeidet som ikke bare vi i Amnesty gjør, men også organisasjoner som jobber for å bedre situasjonen for migrantarbeidere ved å hevde at det er bundet i rasisme og ikke i krav om respekt for menneskeheten, sier Egenæs.

Amnesty-sjefen mener Fifa-toppen oppnår det motsatte av det han ba om tidligere denne uka, hvor de ba om at man må slutte å snakke om politikk.

– Nå går han politisk ut og gjør det motsatte av det de selv oppfordret til. Nå skaper han bare enda mer oppmerksomhet om politiske og menneskerettslige sidene, sier Egenæs.