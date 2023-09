Amerikansk forsker ute av tyrkisk grotte

REDDET: Den amerikanske gruveforskeren Mark Dickey, 40, ble akutt syk 2. september i en grotte mer enn 1000 meter under bakken. Mandag kveld ble han reddet ut. Foto: Reuters/UMIT BEKTAS

Amerikaneren Mark Dickey (40) ble akutt syk 2. september og ble sittende fast 1 kilometer inne i Morca-grottesystemet i Taurus-fjellene sør i Tyrkia.

Redningsarbeiderne strevde hardt med å få båren med forskeren opp til overflaten samtidig som de holdt tilstanden hans stabil. De måtte forsere mange bratte partier og navigere gjennom gjørme og vann i den kalde grotta.

– Det er fantastisk å være over bakken igjen. Jeg var under mye lenger enn jeg noen gang forventet å være med et uventet medisinsk probleme, sier Dickey til pressen etter å ha blitt reddet ut.



– Ubeskrivelig lettet

Lørdag startet ferden oppover, og ved 22.30-tida norsk tid mandag kom meldingen om at Dickey var hentet ut fra den ytterste hulegangen og ut i friluft.

– Mark Dickey er ute av Morca-grotta. Han har det bra og får behandling av helsepersonell i leiren ovenfor grotta, heter det i en uttalelse fra Tyrkias grotteforbund.

HENTES: Redningsarbeiderne reddet Dickey opp fra Morca grotten sent mandag kveld. Foto: Reuters/UMIT BEKTAS

190 redningsarbeidere fra en rekke land deltok for å hjelpe Dickey ut. Forskerens foreldre, Debby og Andy Dickey, er full av lovord om redningsarbeiderne.

– At vår sønn er hentet ut av grotta i stabil tilstand er en ubeskrivelig lettelse som fyller oss med enorm glede, sier de i en uttalelse.

Ved god helse

Lederen for Tyrkias katastrofe- og redningstjeneste, Okay Memis, betegner helsetilstanden til forskeren fra New York som «veldig god».

FORSKER: Gruveforskeren Mark Dickey (40) jobbet med å kartlegge en 1,3 kilometer dyp gruve da han plutselig ble alvorlig syk. Foto: Reuters/STRINGER

En video de la ut av Dickey torsdag, viste at han var bevisst og kunne gå rundt for egen maskin. Men han fant det umulig å starte på den krevende, kilometerlange oppstigningen selv.

Redningsoperasjonen innebar også å utvide noe av hulegangene og spenne opp tau som kunne heve redningsbåren opp vertikale sjakter. Blant redningsarbeiderne var også en ungarsk lege som ga ham intravenøst og blodoverføring inne i grotten dagen etter at Dickey var blitt syk.