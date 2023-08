Ambulansepersonell stoppet for å kjøpe mat under utrykning – mann døde

DEKKET OVER FEIL: Ambulansepersonell ved North East Ambulance Service forsøkte å dekke over en feil som førte til at en pasient døde. ILLUSTRASJONSFOTO: Foto: Stefan Rousseau

Den første ambulansen kom seg ikke ut av garasjeporten, den andre stoppet for å kjøpe sandwitch. Så dekket de over hele historien som endte fatalt for en pasient som ventet.

I mars 2019 ringte lungesyke Peter Coates (62) fra North Yorkshire i England til nødtelefonen da oksygenmaskinen hans slo seg av på grunn av strømstans.

Den første ambulansen som tok oppdraget kom seg ikke forbi bommen i garasjeanlegget på sentralen som ligger under to minutter unna Coates' bolig i Redcar.

Den andre ambulansen dukket ikke opp før det hadde gått 36 minutter. Da var Coates død.

Hevdet de fylte bensin

Den lange responstiden ble forklart med at ambulanse nummer to måtte stoppe for å fylle drivstoff. Dette til tross for at tanken var halvfull, og de har drivstoffpumpe på basen.

Det var også denne forklaringen familien til Coates fikk etter en gjennomgang av hendelsene forut for dødsfallet.



En varsler har i ettertid forklart den egentlige grunnen til at det tok så langt tid, skriver The Times.

Ambulansepersonellet stoppet for å kjøpe seg en sandwich. Og etter det fatale utfallet ble hele saken hysjet ned.

Ifølge varsleren ble det sirkulert en internt notat der bekymringene ble tatt opp. Noen spurte seg om det kunne stemme at de hadde fylt på tanken, og at det burde framlegges kvittering for å bevise det.

Noen slik kvittering ble aldri framskaffet, men på direkte forespørsel, nektet ambulansetjenesten for at noen hadde stanset for å kjøpe mat.

Nå har den egentlige forklaringen kommet fram i interne dokumenter, skriver BBC.

– Familien i sjokk

Nyheten om hva som egentlig hadde skjedd slo ned som en bombe for familien til Coates.

– Jeg kunne ikke tro det de fortalte. At de hadde stanset for å kjøpe mat mens de var på vei til en døende mann, sier Peter Coates datter, Kelly Coates (47).

– Det gjør det bare verre at den første ambulansen som skulle være er på under to minutter, ikke kom seg ut av garasjen, sier hun.

Familien krever at saken etterforskes, og reagerer sterkt på at de fikk vite hva som hadde skjedd via en varsler, skriver BBC.