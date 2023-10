– Alt som førte fram til terrorangrepet er hans skyld

Krigen mot Hamas ble trappet opp i helgen. Samtidig øker sinnet internt i Israel. Mange israelere raser og peker på den de mener har skylden for den situasjonen Israel er i nå: Statsminister Benjamin Netanyahu.

SKYLD: Asaf mener Netanyahu har skylden for situasjonen landet er i nå. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Skylden for hele denne situasjonen ligger på vår statsminister, sier Ranit til TV 2.

Hun er en av flere hundre demonstranter som samlet seg utenfor huset til statsminister Benjamin Netanyahu i Caesarea søndag.

– Alle feilgrep som førte til terrorangrepet 7. oktober, er forårsaket av ham, sier meddemonstranten Asaf.



I motsetning til militærtopper og forsvarsminister Yoav Gallant, har ikke Netanyahu tatt sitt ansvar for at de militære og sikkerhetstjenestene ikke hindret Hamas' angrep.

MISTØSTEN-EKSPERT: Hilde Henriksen Waage er professor i historie og seniorforsker ved PRIO med Midtøsten som spesialfelt. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Hans politiske død

Statsministeren var i hardt vær lenge før terrorangrepet. Hundretusener har i månedsvis tatt til gatene for å demonstrere mot Netanyahu og regjeringen.

– Disse demonstrantene er hovdesaklig sekulære mennesker som mener Netanyahu ødelegger staten Israel med sine juridiske reformer som fremmer hat og ekstremisme, og svekker rettighetene til det sekulære jødiske samfunnet, sier Hilde Henriksen Waage til TV 2.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker på Peace Research Institute Oslo (PRIO).

KAMP FOR DEMOKRATIET: Demonstranter samlet seg i midten av september i protest mot det de mener er statsminister Netanyahus udemokratiske rettsreformer. Foto: REUTERS/Amir Cohen

– Når det på toppen av dette skjer det største angrepet på jøder siden andre verdenskrig på Netanyahus vakt, så var ikke det bare dråpen som fikk begeret til å renne over, det var hans sikre politiske død, mener PRIO-forskeren.

– Kritikken vil tilta i styrke

Hun erkjenner at det er farlig å spå dette om en mann som har overlevd alle tidligere politiske kriser, men én ting er annerledes nå.

Statsministeren har mistet sitt aller viktigste kort: At det er han som best kan sikre israelernes trygghet.

– Når sjokket etter terrorangrepet legger seg, vil kritikken tilta i styrke. Netanyahu møter ikke familiene til gislene, han går ikke i begravelser, han svarer ikke på spørsmål, sier Waage.

Krever hans avgang

Utenfor Netanyahus bolig lover demonstrantene å stå på helt til Netanyahu offentlig tar ansvar for situasjonen og går av.

På andre siden av gata står motdemonstranter. Politiet jobber for å roe gemyttene hos de som lar seg provosere over Netanyahu-kritikerne.

MOTDEMONSTRANT: Moshe mener de som demonstrerer mot statsministeren er med på å svekke Israel. Foto: Simen Askjer/TV 2

– De har blod på hendene. Vi er i krig, og dette er ikke tidspunktet å komme med slik kritikk. Vi må stå sammen, sier en av motdemonstrantene, Moshe, til TV 2.

Ranit og Asaf synes mest av alt synd på meningsmotstanderne.

– De er hjernevasket, sier Asaf.

Knusende målinger

En meningsmåling publisert i avisen Maariv, som er sitert av engelskspråklige Times of Israel, viser at 80 prosent av israelerne mener at Netanyahu offentlig må ta ansvar for terrorangrepet.

KRITISKE: Adaf og Ranit er blant israelerne som krever Netanyahus avgang. Foto: Simen Askjer/TV 2

Israelske medier er fulle av kritikk mot myndighetene for å ha feilet i sikkerhetspolitikken.

Advarsler om hva Hamas var i stand til, og hadde planer om å gjøre, ble ikke tatt på alvor.

Måtte unnskylde melding

Lørdag varslet statsministeren en pressekonferanse hvor han lovet å svare på alle vanskelige spørsmål. Det endte i fadese.

KRITISERES ETTER PRESSEKONFERANSE: Statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og minister i kriseregjeringen, Benny Gantz fra opposisjonen, under en pressekonferanse lørdag. kveld. Foto: Abir Sultan

Etter pressekonferansen tvitret Netanyahu at han aldri hadde mottatt noen advarsler om at Hamas hadde intensjon om å gå til krig mot Israel, og skyldte på forsvaret og etterretningen for ikke å ha forutsett terrorangrepet 7. oktober.

Dette vakte sterke reaksjoner, og statsministeren måtte søndag slette meldingen, innrømme at han tok feil, og beklage.

Pressekonferansen omtales i en analyse i Haaretz som en frenetisk kamp for å overleve politisk, som slo kraftig tilbake på ham selv.

KRITISERES: Benjamin Netanyahu måtte beklage en uttalelse etter pressekonferansen. Foto: POOL

På samme pressekonferanse advarte statsministeren om at krigen kunne bli lang og vanskelig, og slo hardt tilbake mot de som kritiserer Israel for krigsforbrytelser.

– De som anklager oss for krigsforbrytelser, er hyklere, uttalte Netanyahu.

Kan ende opp i fengsel

Waage mener framtiden til Netanyahu ser mørk ut.

– En av hovedgrunnene til at Netanyahu har presset på for å få gjennom de juridiske reformene, er å få immunitet mot straffeforfølgelse i sakene han er tiltalt for, sier hun.

– Når krigen er slutt, vil det ikke bare være slutten på Netanyahus politiske karriere, men han kan også ende opp i fengsel.

Sammen med 119 andre land i FNs generalforsamling, stemte Norge lørdag for en resolusjon som krever umiddelbar humanitær våpenhvile.