– Alt kan endre seg på ett sekund

SNEIER TRETOPPENE: TV 2 fikk være med på en forrykende oppvisning i lavtflyging et sted nord i Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Uten forvarsel dukker de to mørkegrønne helikoptrene opp over tretoppene.

I over 200 kilometer i timen, og bare noen meter over bakken, dundrer de rett mot oss, før de plutselig stanser helt opp i lufta og senker seg ned på bakken så snøføyken står.

GAMMELT: MI-8-maskinene til det ukrainske forsvaret er bygget på 1980-tallet, men flyr fortsatt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

De ukrainske kamppilotene er på treningsoppdrag, på et hemmelig sted nord i landet, og TV 2 har fått være med.

Forelsket og takknemlig

En blid mann i slutten av 40-årene hopper ut av den fremste maskinen.

Vitalij, som vil holde sitt etternavn skjult, er noe av legende i det ukrainske flyvåpenet. Få andre kan vise til å ha gjennomført 200 kampoppdrag i den aldrende MI-8-maskinen – og overlevd.

FLYVENDE LEGENDE: Få nålevende piloter kan vise til like mange kampoppdrag som 46 år gamle Vitalij. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Jeg har ikke så lang erfaring med dette helikopteret, men ikke direkte kort heller. 28 år er det blitt, smiler han.

Maskinen han flyr er nesten like gammel som ham selv, men virker fortsatt godt, skal vi tro den erfarne piloten.

– Med kjærlige hender og godt vedlikehold, virker den. Jeg elsker dette helikopteret fordi det har hjulpet meg så mange ganger.

Doven humle

I dag skal han og de andre pilotene trene på den kunsten de må kunne hvis de vil overleve på den ukrainske slagmarken; å fly fort og lavt.

TRYGG HÅND: Vitalij (t.v.) elsker det gamle helikopteret sitt, men hadde ikke sagt nei til et nytt. Foto: Aage Aune / TV 2

Det gamle helikopteret høres ut som en traktor når det starter opp. Det buldrer og hviner, rister og skjelver. Som en doven humle heiser det seg ustødig opp fra den snødekte sletta.

Men så tar Vitalijs kyndige hender tak i stikka og vrenger helikopteret ned i et stup. Gjennom den åpne døra, flimrer bakken forbi bare en meter eller to under oss.

Det går et sug gjennom magen når maskinen gjør et hopp for å unngå en treklynge. Så sneier vi på nytt de stivfrosne gule stråene som stikker opp fra jorda.

TETT PÅ: TV 2-fotograf Aage Aune filmer ut den åpne døra mens helikopteret utfører sine halsbrekkende manøvre. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Slik flyging krever enorm presisjon.

– Alt kan endre seg på ett sekund, så her må datamaskinen i hodet ditt virke hundre prosent, innrømmer Vitalij.



Livsfarlig hverdag

Grunnen til at pilotene må kunne fly så lavt, er at de russiske angriperne også har overtaket i lufta over slagmarken.

Når Vitalij og hans kolleger flyr inn for å avfyre raketter mot fiendens stillinger, må de derfor fly så lavt at de ikke kan oppdages på radar.

Rett før frontlinjen, vipper de nesen opp, og skyter ut sin dødelige last, før de igjen stuper mot bakken.

SKILLS: Slik ser det ut når kamphelikoptrene fyrer av sine salver mot russerne. Om de treffer eller ikke, avhenger totalt av pilotenes ferdigheter. Foto: Det ukrainske forsvaret

Det er ikke alltid de treffer det de sikter på, innrømmer flyveren.

– Vi kan ikke styre missilene vi skyter, så alt avhenger av mannskapets erfaring, trening og evner, sier Vitalij.



De ukrainske kamppilotene har trolig blant krigens farligste jobber, for russernes antiluftskyts ligger ofte og venter når de kommer.

Hvor mange helikoptre de så langt har mistet, er hemmelig, men Vitalij innrømmer at tapene til tider har vært smertelige.

– Liv går alltid tapt i krig. Vi har mistet flere av våre gutter. Det er vondt for meg å snakke om det, sier flyver-veteranen.



FARLIG: I tett formasjon og i svært lav høyde sneier helikoptrene tretoppene i over 200 km/t Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Vågalt oppdrag

Til tross for en hverdag fylt av farer, er det særlig ett oppdrag han aldri vil glemme.

Det skjedde våren 2022, da mange hundre ukrainske soldater inne i stålverket i havnebyen Mariupol, var omringet av russerne.

Forsvarerne manglet ammunisjon, medisiner og mat, og de sårede trengte behandling.

MOT ALLE ODDS: De ukrainske pilotene som evakuerte skadde fra det beleirede stålverket i Mariupol har fått heltestatus i Ukraina. Foto: Det ukrainske forsvaret.

Vitalij var en av pilotene som ble bedt om å ta seg usett over de russiske linjene og forsøke å komme dem til unnsetning.

– Vi skjønte alle hvor farlig det var, men ingen av oss nektet. Vi skjønte hvor viktig dette var, forteller piloten om operasjonen som er blitt legendarisk i Ukraina.

To av fire helikoptre gikk tapt den natten, men Vitalij klarte å fly sin maskin uskadet inn til stålverket, laste av forsyninger og bringe de sårede i sikkerhet.

– De var så takknemlige. Det var helt fantastisk, forteller han.



Håper på nytt

Selv om han elsker sin gamle MI-8, håper Vitalij at Vesten også snart vil sende Ukraina nye helikoptre.

Det ville både gjøre pilotenes hverdag tryggere, og hjelpe til å få en raskere slutt på krigen.

– Nytt utstyr, ny teknologi, og helst så fort som mulig vil kunne redde tusenvis av ukrainske liv, sier den erfarne piloten.

Selv er han sikker på at han ville mestre å fly nesten enhver vestlig maskin på mindre enn seks uker.

– Tusen takk for all støtte vi har fått så langt, men husk at vi her i Ukraina er de som nå forsvarer verden mot ondskapen.