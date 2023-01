FARGERIK: Yetundey flyttet til Berlin for å slå gjennom som artist. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Hva er det beste ved å bo i Berlin?

– Respekten. Jeg tror det overrasket meg mest da jeg flyttet hit. Respekten for hvordan du vil leve, for hvordan du ser ut, for hvordan du vil kle deg. Hvordan du identifiserer deg selv, og seksualiteten din, sier Yetundey, som er artist.

Hun vokste opp i Leipzig og flyttet til Berlin for å slå gjennom som rapper, låtskriver og musikkvideoprodusent.

Hennes egen låt «Berlin» er en hyllest til Europas kanskje mest kreative storby for øyeblikket. Berlin er som en magnet, ikke bare på tyskere, men på unge mennesker fra hele Europa,.

– Byen er helt vill. Vill og gal. Alt her er på steroider, sier 26-åringen.

Det gjelder også husleiene. Tyskland er det landet i Europa hvor flest leier og ikke eier sin egen bolig. I 2021 bodde 50,4 prosent i utleieleiligheter, mange av dem unge, ifølge tall fra EU. I Berlin leier rundt 85 prosent boligen sin.

KASTER OM: Boligaktivist Patricia Machmuthoff klarte sammen med andre å få i stand en folkeavstemming, om å gi tilbake en rekke privateide leiligheter til Berlin. For at folk flest skal få råd til å bo. Det vil kaste om på hele boligmarkedet i byen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Forfalte dyre leiligheter

Sammen med Patricia Machmuthoff (26) tar vi Ubahn gjennom Berlin og kommer til bydelen Kreuzberg. Vi passerer gamle ærverdige bygårder og «bo-maskiner» i betong. De minner om den gangen Øst-Berlin var kommunistisk.

– Husene forfaller og husleiene er alt for høye. Mange klarer ikke lenger å betale og det er ikke rettferdig, sier Patricia.

Hun er boligaktivist og jobber for at utgiftene til å bo skal bli dramatisk lavere i den tyske hovedstaden. Husleiene i Berlin er blant de raskest økende i verden de seneste årene. Fra 2009 til 2019 ble husleiene fordoblet. Byen er til tillegg hjem til mange med lav lønn.

KREUZBERG: I dette området ligger mange av leilighetene som flertallet i en folkeavstemning vil ekspropriere fra eiendomsbaroner til fordel for Berlin by. Mange av leilighetene er i forfall, men er likevel dyre.

Dette kostet det å leie en leilighet med ett soverom i europeiske storbyer i gjennomsnitt i 2021, ifølge tall fra Eurostat, EUs statistikkbyrå:

Berlin 1150 euro per måned

London 1500 euro per måned

Paris 1250 euro per måned

København 1500 euro per måned

Brussel 880 euro per måned

Amsterdam 1050 euro per måned

Oslo 1550 euro per måned

– Vi må gjøre noe. Dette kan ikke fortsette. Vi vil ikke at Berlin skal bli som London eller Paris, at bare rike mennesker kan bo der, sier Patricia.

Hun er en av dem som for halvannet år siden klarte å presse fram en folkestemning i Berlin, om å frata store private huseiere over 3000 leiligheter og gi dem tilbake til kommunen. Slik kan de igjen bli offentlige boliger i Berlin, istedenfor at eiendomsbaroner tjener grovt på å la leiegårder forfalle. Rundt 90 000 av byens 1,9 millioner leiligheter er kommunale boliger i dag.

IKKE BLI LONDON: Patricia ønsker ikke at Berlin skal bli som den britiske hovedstaden eller den franske, at du må være rik for å bo der. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Nesten 60 prosent stemte ja til det som kalles en boligrevolusjon. Likevel sleper politikerne bena etter seg nesten halvannet år etter. Lite har skjedd. Kommunen har satt ned en ekspert-kommisjon som jobber videre med saken.

– Har du fortsatt håp om at leilighetene skal eksproprieres?

– Ja, jeg har fortsatt håp, fordi vi fortsetter å kjempe. Og vi vant folkeavstemningen, svarer Patricia.

Utfordringen nå er å bekjempe deler av den rød-grønne tyske regjeringen, som ikke er spesielt begeistret for prosjektet. Det lokale sosialdemokratiske partiet har derimot gått inn for forslaget.

– Hva med å kjøpe en bolig?

– Nei, ler Patricia.

– Det vil jeg ikke være i nærheten av å klare og betale ned før jeg er minst 80 år.

Hvordan lykkes med Berlin-drømmen?

Yetundey sier hun er så heldig at hun har fått hjelp av foreldrene til å betale utgifter. Hun gjør det også bra som musiker nå.

– Alle jobber veldig hardt her, jeg også. Priviligert eller ikke, det betyr ikke at du kan sitte på rumpa. Det betyr bare at jeg har det litt enklere, med litt færre bekymringer.

DRØMMEN: Yetundeys råd for å klare seg i storbyen er å være løsningsorientert. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Artistens råd for å lykkes med Berlin-drømmen er innsats.

– Hvis man bare tenker på det negative, så finner du ingen løsninger. Jeg er fan av å finne løsninger.