9. mai feirer Russland seiersdag, men russere flest er nervøse over den stadig økende avstanden mellom den påståtte russiske overlegenheten, og det de selv ser og hører.

Et splittet land i krig:

EKSPLOSJON: De siste ukene har det vært en markant økning av ulike alvorlige hendelser i Russland, som branner og eksplosjoner. Her er bilde fra den russiske byen, Belgorod. Foto: HANDOUT

Den siste uken har det også blitt meldt om brann i to drivstofflagre på og rundt Krim. Forrige helg tok et ukrainsk angrep på grensebyen Suzemka livet av minst fire.

Det har også vært en økning i antall tog som sporer av i Russland, og andre delvis merkelige hendelser. For eksempel da et russisk bombefly mistet ammunisjon over den russiske byen Belgorod, og et jagerfly som styrtet i nærheten av Murmansk.

Bildet Putin og hans menn som «pusher» 70 prøver å male av Russland, er i ferd med å splitte landet i to, idet sannheten er i ferd med å ta dem igjen.

HVITE MENN: Gjengen som forsøker å fortelle Russlands innbyggere at alt er under kontroll, får snart konkurranse av sannheten. Foto: SPUTNIK

«Alt under kontroll»

– Hele landet lever i en form for nervøsitet. Russisk propaganda presenterer hele tiden at alt er under kontroll, og myndighetene oppfører seg som om alt er normalt. Likevel begynner det reelle bildet å komme fram med hendelser som droneangrep, branner og sabotasjer.



Det forteller Inna Sangadzhieva, avdelingssjef for Europa og Sentral Asia ved den Norske Helsingforskomiteen. Hun sier det er gapet mellom det myndighetene sier, og det russerne selv nå får se som skaper utrygghet hos innbyggerne.

– De får jo med seg når slike ting skjer. Dessuten kommer soldater hjem fra krigen og rapporterer om det som skjer. Folk får vite at det pågår en krig som myndighetene nekter for, sier Sangadzhieva.



Markeringen viser to forskjellige Russland

– Konflikten mellom hva myndighetene vil at sine innbyggere skal tro, og hva som faktisk er tilfelle, blir enda tydeligere rundt 9. mai, sier Sangadzhieva.

Markeringen viser to forskjellige Russland; den ene siden ønsker å bruke dagen på å minnes de som gikk tapt og de som ønsker å stoppe den pågående krigen, mens russiske myndigheter, på den andre siden, vil minne om seieren under andre verdenskrig og ønsker å bruke seieren for å gå legitimitet til å angripe andre land.

SPLITTET: Inna Sangadzhieva sier at folk markerer 9. mai på ulike måter i Russland. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er et sprik mellom hva russiske myndigheter vil, og hva russiske innbyggere vil.

Dagen ansees å være den viktigste markeringen i året, fordi den markerer den ene gangen Russland har vunnet noe, seieren over nazistene under andre verdenskrig. Men for det russiske regimet er midlertidig ikke andre verdenskrig over, forteller Sangadzhieva.

MARKERING: 9. mai markeringen er stor i Russland. Her fra 2022, hvor Putin bærer bilde av soldat fra andre verdenskrig. Foto: Alexander Zemlianichenko

– Krigen er ikke vunnet enda, og derfor er det legitimt for Russland å «forsvare seg mot NATO». Putin hevder at krigen mot Vesten er ført tidligere, og da har Russland vunnet. Han mener at det fortsatt er mange nazister som må bekjempes, og sikter da til Vesten.

Årets 9. mai-markering vil ikke bli feiret på vanlig vis på grunn av risikoen for nye angrep.

– Putin sitter i saksa

Nå som avstanden mellom hva russiske innbyggere ser, og hva russiske myndigheter sier øker mer og mer, kommer også Putins svakheter til syne. Sangadzhieva sier at Putin nå «sitter i saksa».

– Putin har tre punkter han benytter seg av; vold, propaganda og økonomi. Nå begynner disse punktene å briste en etter en.



DRONEANGREP: Kreml ble forrige uke utsatt for et droneangrep. Russland beskylder Ukraina for angrepet, men flere spekulerer om at russiske myndigheter selv er skyldig. Foto: OSTOROZHNO NOVOSTI

At droner får angripe Kreml viser at myndighetene ikke klarer å avverge trusler. Det er nå blitt mulig å utfordre myndigheter uten å bli tatt.

– Jevgenij Prigozjin, lederen for Wagner-gruppen, uttaler seg også fritt, og kritiserer russiske myndigheter. Det viser også at de såkalte «elitene» kan uttale seg utover det russiske myndigheter har kontroll over.

MISFORNØYD: Jevgenij Prigozjin, lederen for leiesoldatgruppen Wagner, kritiserer russiske myndigheter for mangel på ammunisjon i Ukraina.

Om økonomien sier Sangadzhieva at man ikke kan si noe om hvor mye penger som er igjen. Det har tidligere blitt hevdet at Russland har økonomi til å drive krigen i lang tid framover, men russlandkjenneren mener at dette er uvisst.



– Det spekuleres også om Putin vil klare å finansiere det han har lovet å betale soldatene som han rekrutterer til krigen.



For russere flest vil ikke i krigen, så de må betales for å bli soldater.

Det vil bli flere protester

I tiden framover tror Sangadzhieva at det vil bli flere protester i Russland. Etter hvert som soldater kommer hjem fra krigen og rapporterer om grusomhetene som skjer der, vil folk protestere mer.