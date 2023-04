Allergiforskere med gladnyhet om alle kjæledyr – unntatt ett

UNNTAK: Bare barna som hadde hamstere under utviklingen fikk økt risiko for en bestemt allergi. Illustrasjonshamster. Foto: Fredrick Florin / AP / NTB

Barn som eksponeres for katter og hunder innendørs utvikler i betydelig mindre grad allergier enn andre barn. Forskere har fulgt utviklingen til over 60 000 barn, og barn som var oppvokst med dyr i husholdningen hadde et klart fortrinn.



DYR ER BRA: Både denne og tidligere undersøkelser tyder på at nær sagt alle dyr har en positiv effekt på utviklingen, så lenge de er innendørs. Foto: Johannes Eisele / AFP

Undersøkelsen er utført av et team fra Fukushima Medical University i Japan. Studien er publisert og fagfellevurdert.

Katt, hund, fugl og skilpadde

Tidligere undersøkelser har allerede vist at barn som er eksponert for hunder i mindre grad blir allergiske for egg, hvete og soyabønner, for eksempel. I denne nye, omfattende studien tok forskerne for seg flere forskjellige kjæledyr og flere typer allergier.

SOYAKATT: Hvorfor barn som vokser opp med katter utvilker mindre hvete- og soyaallergi, er ukjent. Kul katt fra Bangok. Foto: Mlanden Antonov / AFP / NTB

22 % av barna i undersøkelsen hadde ett eller annet slags dyr: Hunder, katter, hamstere, skilpadder og fugler. Forskerne fant klare indikasjoner på at alle dyr bidro positivt: Barn med dyr innendørs utviklet færre allergier.

– Våre funn peker på at eksponering for hunder og katter kan ha en preventiv virkning på utvikling av matallergier, skriver forskerne i sin rapport.

Hunder ser ut til å være særlig fordelaktige for å unngå allergi mot melk, egg og nøtter. Katter forebygger allergi mot blant annet egg, hvete og soyabønner. Og alt i alt virker det som det er bedre for barna å vokse opp med kjæledyr enn uten, skriver forskerne.

Det er bare ett unntak: Hamsteren

Hamster-effekten

Studien viser at barn som vokser opp med en hamster i huset, har en betydelig høyere risko for å utvikle nøtteallergi.

HAMSTER: Denne øst-franske Alsace-hamsteren var ikke klar over at den kunne gi barn nøtteallergi. Det visste ikke forskerne heller før den nye studien. Illustrasjonshamster. Foto: Frederick Florin.

Fukushima-forskerne tror studien er basert på et stort nok materiale til å bevise at det er en sammenheng mellom eksponering for kjæledyr og allergi. Det forskningen ikke har avdekket enda, er hvorfor dyrene påvirker så forskjellig.

Hygiene-hypotesen kalles teorien om at det er positivt for barn å vokse opp med kjæledyr, og hittil har det hovedsakelig vært forsket på hunder. Hamster-effekten er et nytt funn, og forskerne må gjøre flere studier før de konkluderer.

Men hunder og den positive effekten på barns utvikling har det vært forsket på ut fra hygiene-hypotesen i flere tiår, og det ser ut til å være en tydelig sammenheng. Forskningen tyder på at det er viktig med tidlig eksponering, og det er positivt at barna er eksponert allerede i mors liv.

Andre positive effekter

Forskning tyder også på at kjæledyr i hjemmet under barns utvikling kan beskytte mot atopisk dermatitt og hudsykdommer som er relatert til allergier. Mer forskning på større grupper må til for å være sikker.

Hunder - her representert ved kronprinsparets hund "Molly Fiskebolle" - kan også bidra til at barn ikke utvikler hudsykdommer. Det må forskes mer før vi kan være sikre på alle de positive effektene. Foto: Lise Åserud / NTB

Men det forskning har fastslått er at allergier øker i verdens befolkning. Det påvirker nå mer enn 10 % av mennesker i utviklingsland.

– Vi trenger å forstå bedre hva som er grunnen til det for å at vi skal snu trenden, skriver Fukushima-forskerne.

Flere studier der man tester med forskjellige dietter er nødvendig for at man skal kunne fastslå tydeligere og sammenhenger med allergiene for hvert enkelt dyr.

Forskningen ble publisert i Plos one, som er en fagfellevurdert megapublikasjon i det offentlige vitenskapsbiblioteket.