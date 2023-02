– Alle vennene våre er døde

Videoer som viser før og etter-bilder av jordskjelvet i Tyrkia har gått viralt på sosiale medier.

Omtrent 40 dager skiller disse to videoene som viser ødeleggelsene etter katastrofen.

TV 2 har snakket med mannen bak kameraet.

Måtte sove under et tre

Alper Şener (34) er en tyrkisk filmskaper fra Antakya, men først og fremst er han en kjæreste, sønn, bror, og venn.

Han og forloveden bor for tiden sammen med hans mor og søsken i Ankara, men det var ikke lett å ende opp der.

MED FAMILIEN: Alper Şener (i midten) og forloveden (t.v. for Şener) på julaften med familien i fjor. Foto: Privat

Şener beskriver overfor TV 2 hva som skjedde den natten han og familien våknet av jordskjelvet.

– Mens vi sov, våknet vi av jordskjelvet. I omtrent 90 sekunder varte skjelvet før det stanset, sier han.

Strømmen i leiligheten gikk nesten umiddelbart, og det ble vanskelig å kommunisere med andre mennesker.

– Vi hørte ikke fra noen, forteller han videre.

Han og familien kom seg raskt ut av bygget, men det tok ikke lang tid før bygningen kollapset bak dem.

– Både hjemmet mitt og arbeidsplassen min er lagt i ruiner, sier han.

Selv om familien kom seg raskt i trygghet, var det mangel på tilfluktssteder i byen.

VANSKELIG FOR DYRENE: Også hjemløse dyr har det vondt nå, sier filmskaperen. Foto: Alper Şener

De endte til slutt opp med å tilbringe natten under et tre som så vidt ga ly for regnet.

– Det regnet på oss konstant, det var så kaldt, forteller Şener.

Dagen etterpå fikk de plass i et telt der de tilbragte de neste fem døgnene.

Nå er Şener og familien trygge i Ankara, men han lengter etter å komme hjem igjen til Antakya.

Minst 70 prosent av byen jevnet med jorden

Det er imidlertid ikke sikkert at Şener får dra tilbake til hjembyen med det første.

Antakya er nemlig en av de byene som er hardest rammet av jordskjelvet.

HARDT RAMMET: Det var ikke mye by igjen da TV 2 besøkte skjelvområdene forrige uke. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge rapporter er minst 70 prosent av byggene i byen jevnet med jorden.

– Nesten alle de historiske byggene har blitt ødelagt, sier Şener.

Dødstallene etter jordskjelvet er også høyest i hjembyen hans.

Noe bistand fra myndighetene har nådd byen, men behovet for hjelp er ekstremt stort.

– Alle vennene våre er døde

Mandag denne uken publiserte Alper Şener videoen av hjembyen sin på Instagram.

Den har over 50.000 likerklikk, og har blitt delt titusener av ganger.

– Jeg visste ikke at videoene mine kunne gjøre så vondt. De glitrende gatene er borte, skriver han under videoen.

Til TV 2 forteller Şener at han er glad for å være i live.



– Men alle vennene våre er døde. Jeg er så lei meg, avslutter han.