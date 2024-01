– Alle er i beredskap

Frykta aukar for at konflikten i Midtausten skal spreie seg. – Alle fryktar at krigen kjem hit, seier den norske barnepsykologen Katrin Glatz Brubakk frå Vestbreidda.

Drap på ein Hamas-leiar i Beirut. Hizbollah som truar med hemn. Og Israel som held fram sitt konstante bombardement av Gazastripa.

Spenninga i Midtausten aukar ytterlegare, og det merkast svært godt på Vestbreidda.

JENIN BY: Valden aukar også på Vestbreidda. Foto: Zain Jafaar / AFP / Scanpix

Frykt for spreiing

– Alle har høge skuldrer her, fortel Katrin Glatz Brubakk frå Jenin.

Brubakk er barnepsykolog og traumespesialist, og er også lektor ved NTNU. No er ho på oppdrag for Leger utan grenser, og hjelper mellom anna til med traumebehandling av born på eit sjukehus i Jenin.

– Alle er redde for at krigen skal spreie seg hit. Ingen ønskjer krig. Vi berre ventar på kva neste trekk blir, seier Brubakk på telefon til TV 2.

JENIN FLYKTNINGLEIR: Ein forkulla bil står utanfor ein moské etter eit israelsk raid mot Jenin flyktningleir i slutten av desember. Foto: Marco Longari / AFP / Scanpix

Ho legg til at for mange born på Vestbreidda, kjenst det ut som at krigen har kome for fullt allereie. Det gjeld særleg for dei som bur i område som gjentekne gonger har blitt utsett for raid av israelske styrkar.

– Eit raid i nabolaget blir opplevd som full krig for born. Det er like skremmande, forklarer Brubakk.

Israel har trappa opp sine raid kraftig etter Hamas-angrepa 7. oktober, og seier dei jaktar på terroristar. Mange palestinarar har blitt drepne, langt fleire skadde. Øydeleggingane er store og mange har mista hus og heim.

– Å høyre at døra på huset ditt blir sparka ned, og sjå at væpna soldatar stormar inn. Å sjå vennar og familie bli drepne. Born opplever dette som ein krigstilstand, fortel Brubakk.

BEHANDLAR TRAUMER: Brubakk (nummer to frå høgre) behandlar traumer hos born ilag med sine kollegaer i Leger uten grenser. Foto: Privat

Flyktningleiren i Jenin er blant områda som er mest utsett. Brubakk fortel at situasjonen er så uoversiktleg at ho og kollegaene ikkje kan dra inn i flyktningleiren for å jobbe.

– Vi veit aldri når neste raid kjem, seier ho.



Kan få livsvarige skader

Barnepsykologen forklarer at trauma kan påføre borna mentale skader som vil prege dei resten av livet.

– Når ein er så redd og må vere på vakt over tid, så blir det gjerne ein kronisk tilstand.

Som Brubakk forklarte til TV 2 i november, kan konstant frykt hemme hjernens utvikling.

– Dei brukar alle krefter på å lytte etter farar og sørge over drepne familiemedlemmer, fortel Brubakk.

Under arbeidet på Vestbreidda, ser ho konsekvensane med eigne auge.

– Vi ser at borna blir skvetne og urolege. Dei slit med å konsentrere seg, og enkelte har begynt å tisse i senga.

Kollegaer i livsfare

Brubakk forsøker å komme seg inn til Gazastripa, men tilgangen er sterkt avgrensa. Ho forsøker difor å hjelpe frå utsida, og har tett kontakt med sine palestinske kollegaer på Gaza.

HEIMEN SOM VAR: Heim etter heim blir lagt i grus på Gazastripa. Born og vaksne leitar i ruinane etter eigedelar. Biletet er tatt i Rafah 22. desember. Foto: Mohammed Abed / AFP / Scanpix

– Dei historiene mine kollegaer fortel, er heilt hinsides alt ein kan førestille seg, seier Brubakk, og fortel om eit dramatisk telefonmøte nyleg.

– Plutseleg må møtet avbrytast på grunn av skyting like utanfor. Vi veit at andre har blitt skotne av snikskyttarar gjennom vindauge tidlegare, så då må kollegaene våre springe i dekning, fortel ho.

Ho legg til at behovet for hjelp i Gaza blir meir akutt for kvar time som går. Også på Vestbreidda blir tilgangen på helsehjelp stadig meir avgrensa.

HÅPET: I ei pause i bomberegnet, leikar to born på eit tak i Rafah. Foto: Mohammed Abed / AFP / Scanpix

– I intervjuet med TV 2 i november sa du at det finst håp for dei palestinske borna. Gjeld det framleis?

– Born har ei fantastisk evne til å tilpasse seg. Dei forsøker å lage ein slags kvardag av krisene dei står i. Men mengda traume, gjer noko med borna, seier Brubakk frå Jenin.