Alicante-mann fikk «hjerteinfarkt» av restaurantregninger – dømt til fengsel

En 50 år gammel mann fra Litauen, bosatt i Alicante, har skapt hodebry for restauranter i det spanske ferieparadiset.

Ifølge El Pais har mannen en fast fremgangsmåte. Han entrer en restaurant og later som han ikke forstår engelsk. Iført designerklær bestiller han som regel det dyreste på menyen, enten det er hummer eller entrecote, og alltid rikelige mengder årgangswhisky.

I løpet av det siste året har mannen gjentatte ganger latt som han har fått hjerteproblemer – akkurat idet regningen dukket opp på bordet.

Bare i løpet av det siste året har dette skjedd 20 ganger, og mannen har etter hvert blitt en kjenning for både servitører og politiet. Nå virker det derimot som det er slutt på gratismåltidene, skriver Insider.

Lot seg ikke lure

Under mannens seneste restaurantbesøk, mistet nemlig både politi og restaurantinnehaverne tålmodigheten. 50-åringen var på restauranten El Buen Corner, hvor han bestilte en paella og to whisky, skriver det spanske nyhetsbyrået EFE. Regningen kom på 34,85 euro – om lag 408 norske kroner.

Restaurantsjef Moisés Doménech sier en kollega la merke til at mannen forsøkte å forlate El Buen Corner uten å ha gjort opp for seg, og ga ham beskjed om å betale. Mannen forklarte at han måtte opp på hotellrommet sitt for å hente kontanter, men de ansatte nektet ham å forlate restauranten. Da eskalerte situasjonen:

SKJEBNESVANGERT: Paella-bestillingen kan bli mannens siste på en god stund. Foto: Marjorie M. Miller

Mannen kastet seg ned på gulvet mens han holdt seg til brystet, og lot som han fikk et hjerteinfarkt. De ansatte gikk forståelig nok ikke på mannens billige triks og ringte politiet.

Kjent fjes

Da betjentene ankom stredet dro de umiddelbart kjensel på mannen.

– Han har blitt pågrepet en rekke ganger her i Alicante. Metoden hans er alltid den samme, sier en talsperson for politiet til Insider.

Nyhetsbyrået EFE har snakket med en politibetjent som opplyser å ha pågrepet mannen ved fire ulike anledninger. Betjenten forteller at mannens metoder alltid er den samme, og at han ikke har noen problem med at politiet dukker opp.

50-åringen pleier nemlig å hilse politiet velkommen med et smil, vel vitende om at en natt på glattcelle er den eneste reelle konsekvensen – tilsynelatende en smal pris å betale for et gourmetmåltid.

Det blir det trolig slutt på nå. Etter gjentatte opphold på glattcella og ulike ubetalte bøter, har rettsvesenet nå sett seg lei. I forrige måned ble han dømt til fengsel for gjentatte forseelser, skriver El Pais.

Politikilder bekrefter dette overfor Insider, men vet ikke hvor lenge mannen må sone. De utelukker heller ikke at han allerede er sluppet fri, til spanske restauranteieres store skrekk.