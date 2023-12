Alex Batty forsvant i 2017 – nå er han funnet i live

Franske Fabien Accdini var ute på et jobboppdrag da han plutselig fikk øye på den nå 17 år gamle Batty vandre langs veien i den franske byen Revel utenfor Toulouse, skriver Sky News, som har vært i kontakt med Accdini.

Påtalemyndigheten i Toulouse bekrefter at identiteten til 17-åringen er den samme som Batty, skriver France24. Han har vært savnet i seks år.

– Han fortalte meg at han hadde gått i fire dager, og at han hadde gått fra et omrdåde i Pyreneene, sier Accdini overfor BBC.

– Jeg søkte ham opp, og oppdaget at han var savnet.

Natt til fredag skriver den britiske kringkasteren, som har vært i kontakt med påtalemyndigheten i Toulouse, at 17-åringen kan være tilbake i Storbritannia om bare timer.

Ferietur til Spania

Det var i 2017 at moren og bestefaren til Batty tok ham med på ferie til Spania. Da var Batty elleve år gammel.

Sammen skulle de tilbringe en uke i Benahavis, et område utenfor den spanske byen Marbella.

Den siste sikre observasjonen av Batty er ved havnen i den spanske byen Malaga den 8. oktober 2017 - samme dag som de tre var forventet å returnere til Storbritannia.

I et intervju med BBC i 2018, fortalte Batty sin bestemor at hun mistenkte moren for å ha tatt med Batty til et spirituelt samfunn i Marokko. Ifølge Bestemoren, hadde 17-åringen, moren og bestefaren tilbrakt et kortere opphold ved samme sted i 2014.

Moren skal ha søkt etter en mer alternativ livsstil, og skal ha ønsket å holde sønnen unna skolen.

Bestemoren er den juridiske forsørgeren til Batty.

Mor og bestefar, som ikke har foreldreansvar for gutten, er ikke funnet, men er etterlyst i forbindelse med forsvinningen.

Flyttet til Frankrike

De siste to årene skal Alex Batty angivelig ha bodd sammen med et mindre spirituelt samfunn i de pyreneiske dalene i Frankrike.

Denne uken skal han ha forlatt området i et forsøk på å komme seg tilbake til Storbritannia.

Mannen som fant Batty på onsdag forteller at 17-åringen hadde planer om å komme seg til nærmeste ambassade for å få hjelp.

Franskmannen forteller at han først ikke trodde på det Batty fortalte ham. Etter hvert som 17-åringen fortatte å fortelle om det som skal ha skjedd de siste årene, tok Accidini kontakt med politiet.

– Etter at jeg hadde snakket med politiet og forklarte dem hele situasjonen, skjønte jeg at det Batty fortalte var sant.

Ifølge Sky News er det ikke kjent om samfunnet som Batty dro vekk fra tillot ham å dra.

– Han angret ikke på valget om å dra. Han vil leve et normalt liv, se bestemoren sin igjen, sier franskmannen som fant Batty onsdag.

Overfor avisen The Sun, forteller Batty sin bestemor at hun har vært i kontakt med barnebarnet.

– Jeg er veldig glad. Jeg har snakket med han og han har det fint, sier bestemoren overfor The Sun.

17-åringen fikk låne franskmannens telefon for å ta kontakt med bestemoren sin.

«Hei bestemor, det er meg, Alex. Jeg er i Toulouse i Frankrike. Jeg håper du får denne meldingen. Jeg elsker deg og vil komme hjem», stod det i Batty sin melding, ifølge BBC.



Etterforsker

Den britiske kringkasteren skriver at britisk politi har blitt kontaktet av den britiske ambassaden i Paris i forbindelse med funnet av 17-åringen.

– Dette er en kompleks og langvarig etterforskning, og vi å foreta ytterligere undersøkelser, samt sette inn beskyttelsestiltak, sier en talsperson i Greater Manchester-politiet i en uttalelse.