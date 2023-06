For de fleste ungdommer, holder det lenge med én skole. Men ukrainske Alex klinker til med to. Det er det flere grunner til.

– Nei, den var dritt!, roper Oleksii «Alex» Kovalenko i skolegården på Krødsherad skole.

Han sikter til sin egen pasning i det fotballen fyker av gårde. Ballen blir så fanget opp og sparket tilbake til ham.

– Nice!, roper han til kompisen.

FRIMINUTT: Alex og klassekameratene i fri dressur på Krødsherad skole i Viken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Alex er som 14-åringer flest – det er friminuttene som er gøyest på skolen.

– Jeg liker ikke å være så mye inne. Hvis det ikke er for å spille videospill, da, smiler han.

Lite lekser, mange venner

– Hva annet er det som er bra med skolen?

– Lite lekser, utbryter 14-åringen.

– Hæ, virkelig? Er det mer lekser i Ukraina?

KLASSEN: 14-åringen har fått mange nye venner og ikke minst en kjæreste etter at han flyttet til Krødsherad. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Veldig mye mer, svarer han kjapt.

– Den ukrainske skolen er vanskeligere, slår Alex fast med et nikk.

Så trekker han fram noe annet som er bra med den norske skolen.

– Det er lett å få venner her.

Og her er Alex inne på noe sentralt.

– Skolen er en utrolig viktig arena for at barn og unge skal trives. Det sier Are Solstad, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

VIKTIG ARENA: Elevene i 8. klasse ved Krødsherad skole. Foto: Simen Askjer / TV 2

– På skolen lærer de språk, de får nye venner og kobler seg på det norske samfunnet. Skolen er rett og slett svært viktig for integreringen, understreker Solstad.

Norge blant de beste i klassen

Norge har en høy andel flyktninger i barnehage og skoler i et internasjonalt perspektiv, ifølge Utdanningsdirektoratet. Deres oversikt viser at rundt 95 prosent av ukrainske flyktninger i grunnskolealder har et utdanningstilbud i Norge.

FERDIG: Dagen er over på den norske skolen, men Alex skal hjem til den andre skolen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det gjør Norge blant de beste i klassen.

For i snitt, blant alle som har flyktet fra Ukraina, er det bare rundt to tredjedeler som går på skole i sine vertsland. Det melder Unicef.

Rapporten er fra januar, men Unicef opplyser til TV 2 at ifølge deres beregninger, er tallene fremdeles de samme.

Skoleplikt i Norge

En undersøkelse fra UNHCR viser at situasjonen er mest utfordrende i landene som har tatt imot flest ukrainske flyktninger.

I Ukrainas naboland, sier hele 45 prosent av de spurte ukrainske familiene at minst ett av deres barn ikke har fått tilbud om skolegang.

Utdanningsdirektoratet mener det er flere grunner til at Norge har en så høy andel flyktninger i skolen sammenlignet med de fleste andre land.

SKOLEPLIKT: Avdelingsdirektør Are Solstad i Utdanningsdirektoratet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Men jeg tror hovedpoenget er at i Norge har vi både en opplæringsrett og en opplæringsplikt.

– Det er altså ikke frivillig å gå i norsk grunnskole, og sånn er det faktisk ikke i mange andre land, sier avdelingsdirektør Solstad.

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen tre måneder.

Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder, opplyser direktoratet

Skole nummer to

På Krødsherad skole hører elevene en etterlengtet lyd – skoleklokka ved dagens slutt. Ungdommene flyr jublende ut i sola.

Men Alex har andre planer. Nå venter nemlig skole nummer to.

– Vent litt, nettet her er så dårlig, sukker 14-åringen, mens han taster i vill fart på tastaturet hjemme på gutterommet. Etter en liten stund, dukker en avansert nettside opp.

MYE JOBB: Alex sier det blir en del timer foran pc-skjermen. Enten for å gjøre skolearbeid – eller for å game. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dette er den ukrainske skolen, forklarer Alex.

Etter litt mer irritasjon over det som blir omtalt som det sykt treige internettet, så spiller han av en video der læreren forklarer dagens temaer.

– Her kan jeg chatte med lærerne dersom jeg har spørsmål, forklarer Alex.

– Og her ligger all informasjonen også i tekst, sier han, og peker opp og ned på den omfattende nettsiden.

Gjennom slik online undervisning, følger Alex 16 fag.

– Det er alt fra algebra og kjemi til gym og kunst. Før hadde jeg også tysk og arabisk, sier Alex.

GAMING: Fra gutterommet holder han også kontakt med sine ukrainske kompiser gjennom gaming. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ukrainske myndigheter har lagt til rette for at barn og unge som har flyktet ut av landet, skal kunne holde tritt med det nasjonale undervisningsløpet.

– Da blir det enklere hvis jeg skal dra hjem, sier Alex.

– Men er det ikke travelt med to skoler?

– Nei. Det går ganske fort, sier Alex, og mener det hele er null stress.

– Hva savner du mest med Ukraina?

– Bedre internett! Det er håpløst å game på nettet her, sier 14-åringen og slår ut med armene.

Forbereder seg på retur

HJEMME: Nadiia, Alex og Erik Helgesplass i Ukraina før krigen. Foto: Privat

Før krigen startet, bodde han i Kyiv sammen med foreldrene, Nadiia og Erik Helgesplass.

Erik Helgesplass er norsk, men det er Ukraina som er hjemme for ham.

– Så vi har jo en plan om å dra hjem på et tidspunkt, sier han.

SKYTTELTRAFIKK: Erik Helgesplass reiser stadig til Ukraina med hjelp. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kona stemmer i.

– Vi liker oss kjempegodt i Norge og har blitt tatt veldig godt imot, men hjertet vårt er i Ukraina, sier hun.

– Og hvis krigen slutter om la oss si et halvt år, så må vi dra hjem, forklarer hun, og legger til at de kun har midlertidig opphold i Norge.

SKAL HJEM: Nadiia Helgesplass sier at familien kommer til å flytte tilbake til Ukraina på et tidspunkt. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Derfor er det viktig at Alex følger med på den ukrainske skolen også, for det er stor forskjell på de ukrainske og norske utdanningsprogrammene, sier Nadiia Helgesplass.

Heller ikke foreldrene synes det blir for mye jobb for Alex å følge to pensum. De har også inntrykk av at mange ukrainske flyktninger gjør det samme.

Men hovedfokuset er på den norske skolen.

Foreldrene synes synd på de mange barna i Ukraina og i vertsland som nå ikke får gå fysisk på skole.

FOTBALL: Alex og foreldrene er svært fornøyd med mottakelsen i den norske skolen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Barn kan ikke bare sitte alene. De kan utvikle en depresjon etter hvert, sier Nadiia Helgesplass. Hun er utdannet ingeniør, men jobber nå i barnehage der hun blant annet hjelper ukrainske barn med nettopp integreringen.

Leverer skoleutstyr til hjemlandet

TV 2 har tidligere vist hvor hardt Russlands krigføring rammer utdanningen til barna i Ukraina.

Gjennom sin hjelpeorganisasjon NorseAid, driver ekteparet Helgesplass storstilt innsamling og levering av nødhjelp til Ukraina, deriblant nettopp skoleutstyr.

For Ukrainas fremtid avhenger av at de unge får den utdanningen de trenger.

– Den triste sannheten er at det er de unge som sitter på skolen nå som skal rydde opp i det vår generasjon har klart å stelle i stand, sier Erik Helgesplass, som er med på telefon fra nok en tur til Ukraina.

Men nå skal fremtiden ha sommerferie. Alex smiler fra øre til øre når han tenker på den lange perioden med skolefri.

– Da trenger jeg ikke å våkne opp klokken sju for å ta bussen til skolen.

– Hva gleder du deg mest til med ferien?

– Game. Og å være med kjæresten, sier 14-åringen fornøyd.