Aktor med historisk åpningsinnlegg – dette kan vi forvente

Rettssaken som skal gi 12 jurymedlemmer detaljert innblikk i «hysjpengesaken», starter for alvor med åpningsprosedyrer mandag ettermiddag norsk tid.

Saken tar for seg et kapittel i Donald Trumps liv da tilværelsen som søkkrik megakjendis kolliderte med hans politiske presidentambisjoner.

Ifølge tiltalen betalte Trump penger for å forhindre at pikante utroskapshistorier skulle komme ut og ødelegge mulighetene hans for å bli president i 2016.

Derav har saken fått tilnavnet «hysjpengesaken».

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen er TV 2s faste USA-kommentator. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De neste åtte ukene må Trump møte i retten, og det vil ha en del å si for valgkampen hans. En ting er å være tiltalt i disse sakene, men det å faktisk sitte som tiltalt i retten, vil ha noe å si for imaget hans, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

– Samtidig kan han ikke reise rundt å drive valgkamp på samme måte han ellers ville gjort. Det begrenser seg veldig, og rettssaken koster ham også mye penger, sier Bergesen.

Dette er første gang i historien det vil bli ført en åpningsprosedyre mot en tidligere amerikansk president i en straffesak.

Under åpningsinnlegget er det forventet at aktoratet gir et klinkende klart innblikk i kjernen i saken, og hvorfor det ikke kan være tvil om at Trump er skyldig.

Man vil også få vite mer om hvilken forsvarsstrategi forsvarerne vil bruke for å få ekspresidenten frikjent.

Både juryens evne til å holde seg objektiv, og Trumps evne til å lytte mens vitner gjenforteller saftige og potensielt lite flatterende detaljer om hans privatliv, vil bli satt på prøve.

Etter åpningsprosedyren blir den fargerike vitnelisten presentert.

Nøkkelvitner

Trumps tidligere advokat Michael Cohen og Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels er trolig nøkkelvitner for aktoratet.

BETALT: Stormy Daniels fikk utbetalt 130.000 dollar i de avgjørende dagene av valgkampen i 2016. Foto: Markus Schreiber

– Det blir avgjørende å se i hvilken grad Cohen oppfattes som troverdig. Både Cohen og Clifford har tidligere løyet for Trump. Paradoksalt nok kan forsvaret til Trump bruke dette for å angripe troverdigheten deres, sier Bergesen.

Det var Cohen som få dager før presidentvalget betalte ut 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Clifford. Han hevder det hele var orkestrert av Trump.

NØKKELVITNE: Michael Cohen, som selv ble dømt til tre års fengsel i hysjpenge-saken, har tidligere sagt at han ville «ta en kule for Trump». Han har imidlertid snudd og vitner mot Trump i flere av de pågående sakene. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Trump nekter ikke for utbetalingene, men hevder de var juridisk legitime.

Clifford hevder hun hadde sex med Trump på et hotell i 2006. Da hadde Trump vært gift med Melania i halvannet år, og de to hadde et lite barn sammen. Trump nekter for at han har hatt sex med pornoskuespilleren.

Bruker rettssakene til sin fordel

Trump må være til stede i retten fire ganger i uken. Det vil påvirke valgkampen hans, men Trump har likevel forsøkt å gjøre sin status som tiltalt i straffesaker til en fordel i valgkampen.

Han samler inn penger med argumenter om å være utsatt for politisk forfølgelse, og angriper til stadighet rettssystemet.

– Retorikken er at demokratene ikke klarer å slå ham med politiske virkemidler, derfor bruker de juridiske virkemidler, forklarer Bergesen.

Bergesen er spent på om Trump selv vil vitne i saken, og hvordan han håndterer å sitte stille og overholde munnkurven han er ilagt.

– Han har uttalt at han gjerne vil vitne, men om han lyver under ed, kan det virke skjerpende for en eventuell straff.

34 tiltalepunkter

For å dekke over utbetalingen skal pengene ha blitt ført opp som advokatutgifter, noe som er brudd på regnskapsloven.

Ekspresidenten står tiltalt for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter.

For å dømme Trump for en forbrytelse, må påtalemyndigheten vise at han ikke bare forfalsket eller forårsaket forretningsdokumenter til å bli feilaktig ført, noe som ville vært en forseelse, men at han gjorde det for å skjule en annen forbrytelse.

Saken om utbetalingen til Stormy Daniels kan få stor innvirkning på valgkampen. Foto: Jabin Botsford

Cohen sa seg skyldig og ble dømt i saken i 2018, og har allerede sonet ferdig dommen på tre år.

Må være enstemmig

I juryen sitter blant annet en engelsklærer, en selger, en bankmann, en datautvikler og flere advokater. For at Trump skal bli dømt for det påståtte bedrageriet, må de tolv jurymedlemmene avsi en enstemmig dom.

Dersom bare et av dem er uenig, går Trump fri.

For å understreke hvor betent saken er, har potensielle jurymedlemmer fått løfte om full anonymitet gjennom hele prosessen. Dette for å beskytte dem mot forsøk på trusler, angrep eller forsøk på bestikkelser.

Finnes Trump skyldig, risikerer han fire år i fengsel. Det er imidlertid ikke særlig sannsynlig at han faktisk må sone.

En dom vil heller ikke utelukke at Trump kan bli president igjen, men siden dette er en delstats-sak, kan han ikke benåde seg selv hvis han blir president.

Biden tar innpå

Meningsmålinger tyder på at veien mot Det hvite hus kan bli tyngre enn Trump håper på hvis han skulle bli dømt.

En fjerdedel av republikanerne har ifølge meningsmålinger uttalt at de ikke vil stemme på en straffedømt presidentkandidat.

– Vi ser allerede at Biden sakte men sikkert sniker seg innpå Trump på meningsmålingene. Vippestatene avgjør, men hovedmålingene viser at Biden gjør det stadig bedre. Det viser at rettssaken har noe å si, sier Bergesen.

Biden samler også inn betydelig høyere pengesummer til valgkampen enn Trump gjør.

Fire saker

Dette er den første av fire straffesaker som er planlagt mot den republikanske presidentkandidaten, men også den minst alvorlige.

Rettssaken får allikevel betydelig oppmerksomhet da det kan være den eneste av de fire sakene som kommer opp for retten før valget i november.

Gjentatte anker og juridiske krumspring har forsinket de tre andre sakene.