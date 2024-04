– Akkurat nå vet ingen hva som vil skje

Butikkhyllene er stablet fra gulv til tak med religiøse suvenirer. Her tilbys muslimske bønnekjeder, jødiske bønnetørklær og kristne kors. Og enorme mengder annet overpriset nips.

Her fins til og med en egen seksjon for ateister, ler kjøpmannen Abdullah og viser frem et stativ med caps, vesker og T-skjorter som tilkjennegir at man har besøkt Jerusalems gamleby.

SKJERF: I butikkhyllene til Abdullah kan turistene finne suvenirer for enhver smak og overbevisning. Alle religioner får plass her, noe som er helt vanlig i Jerusalems gamleby. Foto: Aage Aune / TV 2

Problemet er bare at ingen kommer for å kjøpe varene.

– Hvordan forretningene går i dag? Null omsetning, ingen kunder. Ingen turister, sier 62-åringen og trekker på skuldrene.



Butikken hans i gamlebyen har vært i familiens eie i 170 år, og nå er det kun de to sønnenes inntekter som gjør at han kan betale de faste utgiftene.

– Hva tror du vil skje hvis Israel nå bomber Iran?

– Da kan problemene her bli enda større. Verken turister eller andre vil komme.

GRAVKIRKEN: Kristendommens helligste kirke står på det nærmeste tom når TV 2 besøker den. Vanligvis vil den være tettpakket med turister og pilegrimer. Foto: Aage Aune / TV 2

Enorm nedgang

Etter Hamas-angrepet 7. oktober, og Israels påfølgende bakkeinvasjon av Gaza, sviktet turismen totalt.

I mars i år, besøkte for eksempel 500 prosent færre turister Israel enn samme måned i fjor, ifølge landets statistikkbyrå.

TOMT: En enslig ortodoks jøde ved Jaffaporten i Jerusalem. Et område som vanligvis syder av turister fra hele verden. Foto: Aage Aune / TV 2

Det har ført til at den israelske økonomien har krympet nesten 20 prosent det siste halve året.

Og nå, med Iran-krisen på toppen av Gazakrigen, frykter kjøpmennene i Jerusalems gamleby at situasjonen skal gå fra vondt til verre.

– Det var allerede tøft, men nå når så mange flyselskaper har sluttet å fly, vil det bare blir tøffere, sier butikkeieren Henry.

– Situasjonen med Iran er skikkelig komplisert, for akkurat nå vet ingen hva som vil skje.



KJØPMANN: Henry (63) er innehaver av smykke- og suvenirbutikken Rex. Han fortviler over elendig omsetning i krisetiden. Foto: Aage Aune / TV 2

Redde da det smalt

Da Iran natt til søndag sendte hundrevis av droner og missiler mot Israel, innstilte nesten alle utenlandske flyselskaper sine flyvninger til Tel Aviv.

Flere har nå gjenopptatt sine ruter til den israelske hovedstaden, mens andre sitter på gjerdet.

Nederlandske KLM har varslet en pause frem til 21. april. Lavprisgiganten easyJet sier de ikke vil gjenoppta rutetilbudet før slutten av oktober.

I basaren i gamlebyen treffer vi tyske Maike, som var i Israel på gruppereise sammen med bibelgruppen sin da det smalt sist søndag.

– Vi ble ganske redde da det skjedde. Vi var helt uforberedt på dette, innrømmer hun til TV 2.



BLE REDD: Maike fra Tyskland hadde nettopp ankommet Israel da Iran sendte sine missiler og droner mot Israel. Det var en skremmende opplevelse. Foto: Aage Aune / TV 2

Etter planen skal reisefølget hjem torsdag, men Maike er usikker på hvordan det vil gå. Ringvirkningene etter luftangrepet gjør at det fortsatt er mangel på flyseter ut fra Tel Aviv.

– Vi er usikre på om det går. Det er mulig flyet er overbooket, og i så fall blir vi nødt til å bli her. Men det vil gjøre ting vanskelig, for mange av oss har jobber som venter på oss hjemme.

Krig i 2000 år

Den erfarne Israel-fareren Maike tror likevel ikke det varslede gjengjeldelsesangrepet vil komme helt med det første.

– Jeg tror de ønsker å utnytte et overraskelsesmoment. Alle snakker om dette nå, men jeg tror ikke det vil skje på flere dager ennå. Jeg håper det ikke kommer noe angrep i det hele tatt, sier hun til TV 2.



KLAGEMUREN: Israelske soldater ved jødenes helligdom, vestmuren av tempelhøyden. Foto: Aage Aune / TV 2

Kjøpmennene Henry og Abdullah ønsker ikke å si noe om politikken bak konflikten med Iran, men er tydelige på at dersom situasjonen ikke trappes ned, kan det bli katastrofalt for deres forretninger.

Henry på 70 har likevel tro på at det vil gå greit i det lange løp. Er det noe Israel er vant til, så er det tross alt krig.

– Det har vært krig i denne regionen i 2000 år. Og hvert tiende år kommer det en stor en. Jeg selv har opplevd fire kriger så langt i min levetid.