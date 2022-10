Aidar oppdaget plutselig en endring i Moskvas gater – da bestemte han seg for å dra

44-åringen var redaktør for en uavhengig nettavis. En kjøretur gjennom Moskvas gater ble avgjørende for at han valgte å reise fra Russland.

TUSENER I KØ: 77.000 russere har registrert seg på immigrasjonskontoret i Kazakhstan siden mobiliseringsordren 21. september. Det gir dem ID-kort og rett til å kunne arbeide og åpne bankkonto. (Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP) Foto: Vladimir Tretyakov

Hundretusener av russiske menn i krigsdyktig alder har forlatt Russland siden president Valdimir Putin beordret invasjon av Ukraina. Siden den «delvise mobiliseringen» for et par uker siden, har antallet skutt i været.

De aller fleste drar til land i Sentral-Asia som Georgia eller Kazakhstan.

FRA MOSKVA: Aidar Buribajev reiste til familie i Kazakhstan etter mobiliseringsvedtaket ble gjort. Foto: Reuters

Blant dem er 44 år gamle Aidar Buribajev fra Moskva.

Buribajev jobbet som redaktør i Medialeaks.ru som er en uavhengig russisk avis. Avisen skriver blant annet kritiske saker om mobiliseringsprosessen.

Merket endring i trafikken

Han vurderte å reise fra landet like etter det ble varslet delvis mobilisering 21. september, men han dro ikke før han la merke til en spesiell ting.

– Det avgjørende punkt for meg kom da jeg kjørte gjennom Moskva og det plutselig gikk opp for meg at det ikke var noen bilkøer, sier Buribajev til Reuters.

Han befinner seg nå i Kazakhstan.

I tillegg merket han at det var mindre og mindre folk i kontorbygget han jobbet i.

Han forteller om et vanskelig oppbrudd med hjemlandet sitt, og en lang, vanskelig reise med mye frykt.

Det var umulig å skaffe flybilletter til Kazakhstan, hvor han har slektninger. Alt var utsolgt. Han fløy derfor til byen Kazan sørvest i Russland og videre til Barnaul i Sibir. Derfra tok han buss videre over grensen til Kazakhstan, og deretter til hovedstaden Almaty.

LANG REISE: Totalt 4300 kilometer ble tilbakelagt på turen fra Moskva til Kazakhstan. Foto: GoogleMaps

Om bord i bussen var det 50 personer. Alle menn mellom 20 og 35 år.

– Alle var fra store byer og så ut som stereotypiske IT-nerder sier Buribajev humoristisk.

Forskjell mellom by og land

Han forteller om store kulturforskjeller innad i Russland. I landsbyer på vei mot Kazakhstan ble busspassasjerene uglesett av de lokale innbyggerne. De fikk skjellsord ropt etter seg fordi de ikke lot seg verve.

– Det som slo meg som moskovitt var hvor mange biler som kjørte rundt med Z og V-symboler disse stedene, sier han.

IMMIGRASJON: Køene utenfor immigrasjonskontoret i Almaty er lange. (Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP) Foto: Vladimir Tretyakov

Alle om bord i bussen var nervøse. De hadde hørt utallige historier om menn som ble avhørt på grensen. Noen ble også sendt tilbake. Stemningen var anspent når de nærmet seg Kazakhstan.

– Lettelsen slo umiddelbart inn etter vi hadde kjørt over grensen. Folk slo på mobiltelefonene sine for å fortelle de hjemme at de var trygge.

Men det gikk ikke lang tid før nye problemer slo inn.

– Det dukker opp noen basale problemer når man er fremmed i et annet land, sier Buribajev.

Lite penger, høye husleier og vanskeligheter med å finne seg bolig og arbeid møter hundre tusener av russere i disse dager.

Russere venter på å få registrert seg på immigrasjonskontoret i Almaty 3. oktober. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters

Dessuten er ikke alle kazakhstanerne like glade for strømmen over grensen. Mange anser dem som en sikkerhetsrisiko, eller en økonomisk byrde.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan russere blir mottatt i Georgia. Der har blant annet en bar innført «visum» for russere der de må signere for at de er mot Putin og krigen før de slipper inn.

Bekymret

– For å være ærlig er jeg bekymret, for jeg vet ikke hvem de er eller hva de tror på, sier politiker Mukhtar Taizhan til Reuters.

– De har rømt fra mobiliseringen. Det er de som fryktet å bli sendt i krigen, men vi vet ikke om de støtter Putin, sier han.

Taizhan og flere andre er pådriver for strengere grensekontroll. Han frykter en stor russisk gruppe kan true sikkerheten i landet.

IMMIGRANTER: Siden krigens start i februar har russere reist ut av landet. Mange fordi de ikke vedkjenner seg hvilken retning landet tar. De siste ukene er det hovedsakelig menn som vil unngå å bli sendt i krigen som har reist. Foto: REUTERS/Pavel Mikheyev

Kazakhstanske myndigheter opplyste denne uken at mer enn 200.000 russere har reist inn i landet siden krigens start. 147.000 russere har forlatt landet. Det er uvisst om de har reist tilbake til Russland, eller videre til andre land.

Rundt 77.000 har registrert seg i Kazakhstan. Det er nødvendig for å få arbeidstillatelse eller åpne en bankkonto.