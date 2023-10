Afghanistan i nytt lys gjennom gammel linse

– Livet er mye bedre nå, sier en Taliban-soldat.

– Livet er som et fengsel. Jeg er som en fugl i bur, sier en ung jente.

De ulike perspektivene av livet i Afghanistan er fanget på et gammeldags bokskamera av fotograf Rodrigo Abd fra nyhetsbyrået AP.

Kameraene var å se overalt i Afghanistan i forrige århundre. De var lette å lage, og en billig måte å ta portrettbilder på.



De ble ofte brukt til ID-bilder, og dokumenterte nesten 50 år av landets dramatiske historie fra monarki, til kommunistisk styre, til invasjoner og videre fram mot opprør.

Under Talibans styre fra 1996 til 2001 ble kameraene forbudt. Det ble erklært at man ikke skulle ta bilder av mennesker eller dyr med begrunnelse i sharia.

De innførte strenge straffer. Fra å hogge av hendene til tyver, henging av blasfemikere på offentlig plass, til steining av kvinner tiltalt for seksuell omgang. Mange kameraer ble knust på den tiden. Man kunne risikere mye hvis man ble tatt med ett.

Talibans fotoforbud har ikke overlevd den digitale verden. Nå lar også talibankrigere seg avbilde av Rodrigo Abd.

Abd fikk ideen om å reise fra Herat i vest til Kandahar i sør og videre mot Kabul for å gjenskape det komplekse og noen ganger motsetningsfulle landet.



Folk på gata i Kabul stimler om det spesielle kameraet. Det ligner en firkantet boks, og inni er både et hjemmelaget kamera i tre og et mørkerom for framkalling

AP-FOTOGRAF: Rodrigo Abd bruker et gammeldags kamera for å dokumentere en reise på tvers av Afghanistan. Her er han i Herat 3. juni 2023. Foto: Ebrahim Noroozi

Ut fra mørket ruller det ut vakre svart hvitt-bilder. Det kan minne om historiske bilder fra en svunnen tid. Men det er dagens Afghanistan.

En familie som er på utflukt i en liten svanelignende båt, barnearbeidere på mursteinsfabrikker, bevæpnede unge menn med ildfulle blikk.

Og utviskede kvinner – tildekket fra topp til tå.

En ung jente har mistet muligheten til å gå på skole, framtidsdrømmene ble knust én etter én i dagene og ukene etter at Taliban tok makten i Afghanistan.



Landet er i dag det eneste i verden der jenter nektes å ta utdanning. Jenter får heller ikke besøke parker, drive idrett, eller ha de fleste jobber.



Forbudet hviler i stor grad på en spesiell islamsk tolkning fra 1800-tallet, samt fra landsbygda der stammekulturen står sterkt.



Bildeserien er tatt over flere måneder. Det er som en reise både i historie, tid, landskap, kultur og makt.

Det er to år siden amerikanske styrker trakk seg ut av landet, og Taliban tok over i en sjokkerende fart. Livet endret seg dramatisk over natten for mange afghanere.

For andre afghanere har livet vært det samme i flere tiår, uansett hvem som har hatt makten.

Ved første øyekast ser svart/hvitt-bildene gamle ut. Noen av dem er litt ute av fokus. Men bildene viser Afghanere slik de lever i dag.

Abd mener det oppstår en spesiell intimitet mellom fotograf og den som blir fotografert med et slikt kamera.

– Jeg forelsket meg i denne måten å fotografere på. Man må bruke lang tid for å se på ansiktene, detaljene, teksturene og både urbane og landlige landskap når man tar slike bilder, sier fotografen.