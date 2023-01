Advokat kjemper for livet i retten

RISIKERER LIVSTID: Alex Murdaugh forsvarer seg for tiden i retten i Walterboro i South Carolina. Foto: Grace Beahm Alford / The Post And Courier via AP / NTB

7. juni 2021: Advokat Alex Murdaugh (54) har vært på besøk hos sin Alzheimer-syke mor og kommer frem til familiens jakthytte i South Carolina. Da ser han at både kona Margaret (52) og sønnen Paul (22) er drept.

Begge er skutt.

– Da jeg kom inn, kunne jeg se hjernen hans åpen, forteller Murdaugh til politiet noen minutter senere.

Han bryter sammen i gråt i politibilen, mens han forteller hva han har opplevd. En politimann legger en trøstende hånd på skulderen hans.

– Så løp jeg bort til Maggie. Eller, jeg tror jeg prøvde å snu på Paul først.

Han sier at han ringte 911 omtrent umiddelbart. Murdaugh legger til at han også hadde forsøkt å få tak i kona tidligere på kvelden, mens han var hos moren sin, men hun svarte ikke.

PROMINENT FAMILIE: Porten utenfor Alex Murdaughs hjem i Islandton fotografert 20. september 2021. Murdaugh-familien har vært fremtredende i lokalmiljøet i tre generasjoner. Foto: Jeffrey Collins / AP / NTB

«Hva slags forhold hadde dere?» spør en politimann.

– Vi hadde et vidunderlig ekteskap. Et vidunderlig forhold.

Han forteller at han prøvde å ta pulsen på begge. Det var mye blod, men han så ikke noe annet enn Pauls mobiltelefon.

En politimann spurte om familien hadde opplevd noen problemer i det siste.

– Ikke som jeg kjenner til, svarer Murdaugh.

Skutt i hodet på motorveien

Så legger han til at sønnen Paul hadde blitt hetset og angivelig slått ned noen ganger, etter at han i 2019 krasjet med familiens båt i påvirket tilstand, i en ulykke som tok livet av 19 år gamle Mallory Beach.

MURDAUGH-FAMILIEN: Buster, Maggie, Paul og Alex Murdaugh. Foto: Facebook

Snaut tre måneder senere, lørdag 4. september 2021: Alex Murdaugh kjører langs en motorvei i Hampton County i South Carolina da han merker at det er lite luft i et av dekkene. Han stanser bilen.

En mann som kommer kjørende i en pickup, stanser og spør om han trenger hjelp. Så skyter han Murdaugh i hodet.

Skuddet streifer bare hodet. Han ringer etter hjelp hos 911.

Litt senere opplyser advokaten hans at Murdaugh ble påført brudd på hjerneskallen av skuddet.

Saken ble lagt merke til over hele USA.

En fremstående advokat fra en prominent familie i South Carolina, som nettopp hadde mistet både kona og en sønn, ble selv skutt av en tilfeldig person i trafikken?

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Historien hans kollapser imidlertid raskt.

I stedet dukker det opp en enda mer sensasjonell historie.

Bestilte drap - på seg selv

Politiet er ordknapp om motorveiskytingen, frem til Alex Murdaugh en drøy uke senere blir siktet i saken selv. De mener at han leide Curtis Edward Smith til å ta livet av ham.

Murdaughs bortgang vil nemlig gi hans andre sønn en forsikringsutbetaling på ti millioner dollar.

KAUSJONSHØRING: Alex Murdaugh i retten 16. september, før han ble løslatt mot kausjon. Foto: Mic Smith / AP / NTB

Smith blir også pågrepet. Han tilstår umiddelbart at han sa ja til å hjelpe Murdaugh, men forklarer at han ikke visste hva han skulle hjelpe ham med før han møtte ham på motorveien.

Ifølge Smith gikk skuddet av mens han forsøkte å hindre Murdaugh i å skyte seg selv. Han mener også bestemt at Murdaugh ikke ble truffet av kula.

— Det var ikke noe blod på ham og det var ikke noe blod på meg, sier Smith til The Today Show.

En talsperson for politiet sier ifølge New York Times at Murdaugh ble påført et «overfladisk skuddsår i hodet».

Mens politiet jobber med å utarbeide siktelsene mot Murdaugh, sjekker han selv inn på en rehabklinikk i Florida 6. september, fordi han lider av rusavhengighet. I en pressemelding sier han at han «har tatt valg han angrer på».

Advokatene til Murdaugh kontakter deretter politiet for å informere dem om at han også vil tilstå at han forsøkte å arrangere et drapsforsøk.

De forteller ifølge The Associated Press at Smith utnyttet klientens mentale sykdom og depresjon, etter at både kona og sønnen ble drept og faren hans hadde gått bort på grunn av kreftsykdom samme uke.

– Han ville ikke at politiet skulle bruke mer tid på denne falske forbrytelsen i stedet for å fokusere på drapene på Maggie og Paul, sier advokat Dick Harpootlian.

Avslørte milliontyverier

The New York Times avdekker raskt at forsøket på å arrangere sitt eget mord, skjedde dagen etter at han mistet jobben i advokatfirmaet hans oldefar hadde grunnlagt mer enn hundre år tidligere.

Ledelsen i advokatfirmaet hadde oppdaget at Murdaugh hadde stjålet flere millioner dollar.

I oktober 2021 blir Alex Murdaugh arrestert på rehabklinikken i Florida.

REPRESENTERER OFFER: Advokat Justin Bamberg representerer familien til Hakeem Pinckney, et av ofrene som Alex Murdaugh skal ha svindlet for erstatningspenger. Foto: Jeffrey Collins / AP / NTB

Da blir han også siktet for å ha stjålet forsikringspenger fra barna til hans tidligere hushjelp, Gloria Satterfield, som hadde krav på over fire millioner dollar i forsikring etter at moren deres døde – angivelig fra skadene hun fikk etter å «ha falt over hunden» til familien Murdaugh.

Under hennes begravelse i februar 2018 skal Murdaugh ha overtalt barna til å la ham ordne med utbetalingen av livsforsikringen til moren.

Forsikringsselskapene betalte ut over fire millioner dollar, men Murdaugh fortalte angivelig barna at utbetalingen bare var på 500.000 dollar.

Han sendte dem heller ikke en krone, ifølge søksmålet barna gikk til.

Politiet bestemmer seg for å etterforske også hennes dødsfall.

Siktet for dobbeltdrap

Så kommer bomben 15. juli 2022: Alex Murdaugh siktes også for drapene på kona Maggie og sønnen Paul.

Politiet mener at han skjøt kona med en rifle og sønnen med en hagle.

– Alex vil at hans familie, hans venner og alle skal vite at han ikke hadde noe å gjøre med drapene på Maggie og Paul. Han elsket dem mer enn noe annet i verden, sier hans advokater i en presseuttalelse.

REAGERER: Alex Murdaugh tørker tårene som kom da han så familien i rettssalen 25. januar. Foto: Grace Beahm Alford / AP / NTB

23. januar i år startet rettssaken mot Alex Murdaugh. Han er tiltalt for mer enn hundre lovbrudd og risikerer minimum 30 år i fengsel dersom han blir kjent skyldig i drap.



Politibetjent Daniel Greene var den første som kom til jakthytten, cirka 20 minutter etter at Murdaugh hadde ringt 911. Ifølge Greene var advokaten opprørt, men hadde ikke tårer i øynene og virket unormalt interessert i å se hva politiet gjorde på åstedet.

Aktoratet har også fortalt at Murdaughs stemme ble hørt i en mobilvideo som ble filmet mindre enn fem minutter før Paul Murdaughs telefon aldri blir brukt igjen. 30 sekunder senere er kona Maggies telefon heller aldri i aktivitet igjen.

Politiet mener også at ammunisjonen som ble brukt i drapene, kan knyttes til ammunisjon som politiet har funnet andre steder i og rundt jakthytten.

Forsvaret mener på sin side at påtalemyndighetene har ignorert alle andre mistenkte.

– Vi vet ikke hvorfor. Han vet ikke hvorfor. Men han har noen teorier, sier forsvareren.

Det er ventet at rettssaken vil pågå til minst 10. februar.