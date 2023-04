Voldsvideoer der barn angriper andre barn, kan føre til at et barn blir drept.

Det er advarselen fra halvbroren til en 13 år gammel jente som ble angrepet av andre ungdommer tidligere i april.

Offeret skulle bare hjem etter skolen da hun ble angrepet bare noen meter fra inngangsdøren. Flere videoer delt på nettet av barn i den britiske byen Rochdale viser overfallet.

DELER VIDEOER: Barn deler voldsvideoer på sosiale medier. Foto: Mia Oshiro Junge / NTB

Les Kripos sin anbefaling dersom du ser slike videoer nederst i saken.

Angriper for videoens skyld

Et voksent vitne sier til Sky News at det var rundt 40 barn til stede ved angrepet.

Motivet for angrepet var muligens selve videoene – et øyeblikk med oppmerksomhet på sosiale medier, der man skaper innhold som skal likes og deles mest mulig.

Flere av barna hadde telefonene ute og filmet, og mange så ut til å vite at overfallet skulle skje, ifølge vitner.

Minst en av dem som filmet ble også med på overfallet, og sparket offeret mens hun lå på bakken.

Kuttet opp arr på kneet

Modig nok ville den 13 år gamle jenta som ble overfalt rett før påskeferien snakke ut om det med britiske Sky News, som først omtalte saken.

Sky News har valgt å ikke navngi henne eller vise ansiktet hennes.

ANGREPET: Jenta i bildet ble tidligere i april angrepet av flere jevnaldrende. Foto: Sky News

– Jeg hadde en skikkelig blåveis. Hodet mitt gjorde vondt hver gang jeg snakket, og jeg kunne ikke le fordi hodet mitt gjorde så vondt.

Slik beskriver jenta skadene etter angrepet. Hun forteller også at hun hadde et arr på kneet, som de andre barna skal ha kuttet opp igjen.

Hun har ikke lenger en telefon, den skal angriperne ha knust.

– Jeg er litt glad for at jeg ikke har en telefon, for jeg føler at jeg bare ville fått meldinger om det (angrepet, journ.anm.) hele tiden.



KUTTET OPP ARR: Angriperne kuttet opp et arr på kneet til jenta. Foto: Sky News

Halvbroren hennes, som også er jentas verge, er redd for hva dette kan utvikle seg til.

– De mobber noen som vanligvis er stille, noen som ikke plager noen, og bruker personen for å lage innhold til sosiale medier.

Broren mener angrepene blir mer ondskapsfulle for hver gang de skjer.

– Et barn kommer til å dø på grunn av denne galskapen. Det skjer over hele landet, advarer han.

ADVARER: Halvbroren og vergen til jenta advarer om at noen kan bli drept. Foto: Sky News

Økt trykk på hjelpelinje

Christine Pratt, grunnleggeren av National Bullying Helpline, sier til Sky News at de ser en skremmende økning i henvendelser om slike saker.

– Vi får henvendelser om slik praksis flere ganger i uken. Det er vanligvis foreldrene som ringer oss, sier hun og fortsetter:

– De sliter ofte med å overtale en skole til å tro dem eller ta det på alvor, poengterer hun.

Har du opplevd mobbing, og trenger noen å snakke med? Snakkommobbing.no er en chat-tjeneste for barn og unge. Her kan du snakke med en trygg voksen hvis du har opplevd utenforskap og mobbing, kjenner noen som har blitt utsatt for mobbing eller om du har mobbet noen selv. Du kan chatte gratis og være anonym. Chatten er åpen mandag-fredag 15:00-21:00 og søndag 15:00-21:00

Foreldre ved skolen den 13 år gamle jenta går på, har fortalt Sky News at det har vært flere lignende hendelser på eller i nærheten av bare denne skolen.

Rektoren ved skolen sier til Sky News at gjensidig respekt, positiv oppførsel og høye standarder står sentralt i alt skolen gjør.

– Vi tar vår omsorgsplikt ekstremt alvorlig, mener hun.



Angrepet mot 13-åringen etterforskes nå av politiet. Men National Bullying Helpline sier at skoler og myndigheter ikke klarer å holde tritt med dette økende problemet i Storbritannia.

ETTERFORSKES: Angrepet mot jenta er under politiets etterforskning. Foto: Sky News

Kripos: – Straffbart å dele videoene

Ulovlig deling av private og krenkende bilder, lydopptak og filmer er et økende problem også i Norge, spesielt blant barn og unge.

Tre av ti 13-18-åringer har sett innhold eller diskusjoner om planlegging av slåsskamper eller slåsskamper på nett, ifølge Medietilsynets undersøkelse om barn og medier i 2020.

– Deling av denne type videoer kan gi en smitteeffekt, forsterke konflikter, eller bidra til å starte nye konflikter, sier Axel Wilhelm Due, seniorrådgiver i Kripos.

Han sier til TV 2 at deling kan føre til at flere utøver vold, at det blir flere tilfeller av vold, og at volden blir grovere som følge av et ønske om oppmerksomhet.

Det kan være vanskelig å fjerne slike videoer fra nett.

Selv om politiet eller andre brukere oppretter dialog med nettstedet der videoen er delt, eller rapporterer videoen, kan andre ha lagret innholdet for å så laste det opp igjen.

Men det kan gi alvorlige konsekvenser.

– Det er straffbart å filme og dele slikt innhold. Mange ungdommer kjenner ikke til lovverket, og vet ikke hvor grensene går, understreker Due.

ULOVLIG: Det er ulovlig å dele videoer av krenkende innhold. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Sommeren 2021 kom det en lovendring for å sikre at all deling av krenkede innhold er straffbart.

Hvis man opplever at slike videoer deles, anbefaler Due at man snakker med en voksen man stoler på. Man kan selv melde fra til den aktuelle nettjenesten det gjelder.

– Vi ønsker også at man tar kontakt med politiet, enten ved å sende en melding til lokal nettpatrulje eller ringe 02800.

Han understreker likevel at politiet ikke kan løse denne utfordringen alene. Voksne som jobber med barn og foreldre spiller en viktig rolle.

– Derfor har Kripos utviklet DELE=DELTA, et undervisningsopplegg som kan brukes av lærere, helsesykepleiere, ungdomsarbeidere og andre som er i kontakt med eller jobber med ungdom, sier han.