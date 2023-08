Advarer Norge: – Det er bare et spørsmål om tid

Tidligere ekstrem islamist advarer Norge mot de nye truslene fra al-Qaida. Han mener PST burde heve trusselnivået også her.

Yaqoub Ali var i mange år en markant skikkelse i det ekstreme islamistiske miljøet i Danmark. Han talte om hevn, hat og splittelse.

Ali rekrutterte og radikaliserte også unge menn til islamistisk kamp.

Han hyllet Osama bin Laden og så opp til Mulla Krekar.

– Jeg har bakgrunn fra samme by som Krekar. Suleimania i Irak. Og hadde kontakt med han fra 2010 til 2019, forteller Ali til TV 2.



Etter nesten 30 år i Norge ble Mulla Krekar utlevert til Italia 26. mars 2020.



– Selv om han er ute av landet finnes det fortsatt folk i Norge som hyller denne mannen og ideologiene han står for, sier Ali.



I dag har Ali vendt det ekstremistiske miljøet ryggen og holder i stedet foredrag om islamistiske miljøer og radikalisering.

Med seg har han god kjennskap til de ekstreme elementene i Vesten.

– Jeg var jo en av dem. Jeg vet godt hvordan de tenker, forteller han.



Hever trusselnivået

Torsdag ble trusselnivået i Sverige hevet fra tre til fire. Det er det nest høyeste nivået.



Det er første gang siden 2016 at trusselnivået har vært så høyt. Nivået innebærer at aktører har «hensikt og kapasitet» til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

Sjef for sikkerhetstjenesten Säpo i Sverige, Charlotte Von Essen, sier at trusselen fra ytterliggående islamister har økt. Og grensekontrollen er allerede skjerpet i nabolandet vårt.

– Det er ikke forårsaket av en enkelt hendelse, men situasjonen sett over tid. Det vil jeg understreke, uttalte hun under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

TRUSSELNIVÅ: På en pressekonferanse torsdag kunne sjef for sikkerhetstjenesten i Sverige, Charlotte Von Essen, konstatere at Sverige er i en forverret situasjon. Foto: TT NEWS AGENCY

Ifølge Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, har planlagte terrorangrep blitt avverget.



Trusselen mot Sverige og Danmark kommer etter gjentatte koranbrenninger i begge landene.

Det militante islamistiske nettverket al-Qaida har oppfordret til angrep gjennom deres mediekanal, al-Sahab.

Dansk sikkerhetspoliti øker ikke trusselnivået til tross for at svenskene har gjort det.

– Norge burde være bekymret



Samfunnsdebattanten Yaqoub Ali er ikke i tvil om at oppfordringen fra al-Qaida appellerer like sterkt til ekstreme som bor i Norge.



Han mener at Norge har hatt noen av de mest ekstreme skikkelsene i det islamistiske miljøet i Skandinavia. Han nevner blant andre Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah.

– Islamfiendtlige grupper har også brent koranen i Norge. Al-Qaida kjenner godt til Norge og følger med på hva som foregår i landet, sier Ali.



Ali hevder han har god kjennskap til flere av de ekstreme miljøene i Norge, og mener at det finnes personer her hjemme som er villige til å angripe når som helst.

EKSTREM: Den radikale Ubaydullah Hussain er en av de markante skikkelsene i Profetens Ummah. Han ble i 2018 dømt til fengsel i ni år for deltakelse i ekstremistgruppen IS. Bildet er fra en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden. Foto: Lien, Kyrre

– Norge burde være bekymret. Det finnes flere som Krekar og Hussain. Trusselen fra al-Qaida gjelder også Norge, det er jeg hundre prosent sikker på, sier han.



Terrorgruppen har i en årrekke hatt celler og sympatisører i Skandinavia og resten av Europa.

Krigserklæring

Den siste trusselen oppfattes av eksperter som en krigserklæring.

I to tiår har Danmark vært terrormål for al-Qaida, ifølge dansk TV 2.



– Det er helt klart en krigserklæring og en oppfordring om å slå til. Den går ut til alle uavhengig om du bor i Sverige eller Danmark, sier den tidligere islamisten.

Ali som i en årrekke hadde kontakt med islamister over den danske grensen mener at de ekstreme ikke gjør forskjell på landene.



– De ser alle under ett. Norge, Sverige og Danmark deler mange av de samme verdiene, språk og kultur. Folk kan reise over grensen for å angripe i Norge også, mener han.



PST vurderer situasjonen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier at trusselnivået i Norge ikke heves, men at det kan endre seg raskt.

– Vi er godt kjente med at det finnes ekstreme miljøer i Norge som har intensjon, vilje og evne til å gjennomføre angrep. Men trusselen er fortsatt innenfor beskrivelsen moderat, sier kommunikasjonsdirektør, Trond Hugubakken til TV 2.

IKKE ENDRET: Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken forteller at de følger nøye med på situasjonen, men at trusselnivået står uendret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Derfor er trusselnivået i dag på nivå tre. Noe som er basert på vår informasjon og etterretning, sier han.

Hugubakken understreker at det betyr at PST mener det er mulig at noen vil utføre angrep i løpet av 2023.

– Nivå tre er også et høyt nivå, sier han.



Han forteller at de følger nøye med på nabolandene og er i tett dialog med både svenskene og danskene.

– Al-Qaida endrer ikke trusselnivået, men det gjør oss ekstra oppmerksomme. Derfor kan også trusselnivået endre seg raskt, sier Hugubakken.

Ønsker mer oppmerksomhet

Den tidligere islamisten TV 2 har snakket med forstår godt at informasjonen han kommer med kan skremme folk, men mener også det er viktig å skape oppmerksomhet rundt tema.



– Jeg har selv vært i dette miljøet. Vi hatet når mediene skapte mye oppmerksomhet rundt oss. De ekstreme elsker når vi ikke snakker om dem, sier Ali.

– De ønsker å gå under radaren til folk, legger han til.

Ali sier han føler seg forpliktet til å snakke om tema.

– Det er veldig personlig for meg. Jeg har sett hvor farlig ekstreme kan være for samfunnet. Det er ikke snakk om om man skal angripe, men når man skal angripe, sier han.



– Myndighetene må holde et skarpt øye med ekstremistene og deres sympatisører, sier han.