Advarer nordmenn på ferie

Meteorologene spår glohete dager i Sør-Europa. Bakteppet er bekymringsverdig for hele kontinentet.

En ny hetebølge slår innover Sør-Europa. Italienerne og ferieglade turister må belage seg på glohete feriestrender sør i Italia.

Temperaturmåleren kan vise godt over 40 grader.



– Det kan bli 45 grader på det varmeste, sier Roar Inge Hansen, meteorolog hos StormGeo.

Samtidig er slikt vær normalt i Italias sommermåneder. Varm luft trekkes fra Afrika innover Sør-Europa. Heten kan nå så langt nord som den franske riviera.

– Om noen dager vet vi mer sikkert hvor lenge varmeperioden vil vare. Men man må forberede seg på uvanlig varmt vær i Sør-Europa, i alle fall denne helgen.

HETEBØLGE: En mann lar springvannet kjøle ham ned i et fonteneanlegg i Madrid mens Spania opplever årets første offisielle hetebølge. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Søk skyggen i stadig varmere klima

Meteorolog Hansens råd til ferieglade nordmenn er å søke skyggen, få i seg nok vann og holde seg kjølig.

Det handler om å bli gradvis vant til det varme været.



Det blir stadig varmere i Europa. Fjorårets sommer var den varmeste målt noensinne.

– Det er trenden de siste 30 til 40 årene. Selv om temperaturen varierer, så blir det oftere og oftere slike hetebølger. Det vi kaller en normal temperatur blir bare høyere og høyere.

VARMT: En kvinne kjøler seg ned ved en fontene i Roma i fjor. Reisende som skal til Italia i sommer må belage seg på høye temperaturer, ifølge meteorologen. Foto: Alberto Pizzoli / AFP / NTB

Denne uken ble det slått dobbel global varmerekord.

Mandag ble den gjennomsnittlige temperaturen målt til 17,01 grader, ifølge tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP). Det var det varmeste som noensinne er målt i verden.

Tirsdag ble rekorden slått igjen, da det var 0,17 grader varmere enn dagen før.

Dødelig varme

– Sør-Europa er blant stedene som er hardest rammet av global oppvarming, forklarer Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret.

Han spår at varmerekorder vil bli slått utover høsten.

Effekten av globale oppvarming kombineres nemlig i år med El Niño. Det vil si usedvanlig høy overflatetemperatur i deler av Stillehavet.

– De siste årene har global oppvarming blitt holdt i sjakk av unormalt kalde temperaturer i Stillehavet. Men nå kommer det en ekstra effekt av El Niño.

TØRKE: Et uttørket vannreservoar nord for Barcelona i Spania i april. 2022 var det varmeste året som noen gang er registrert i Spania, og også våren i år var rekordvarm. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) erklærte nemlig tirsdag i en pressemelding at El Niño har slått til. Uttalelsen er et sterkt signal til myndighetene om å påbegynne forberedelser for ekstreme værhendelser som assosieres med El Niño.

– Erklæringen om El Niño er et signal til regjeringer over hele verden om å mobilisere forberedelser for å begrense virkningene på helsen vår, økosystemene våre og økonomien vår, skriver WMOs generalsekretær Petteri Taalas i meldingen.



– Slike forberedelser er vitalt for å redde liv og folks levebrød, sier Taalas.

Kombinasjonen av global oppvarming og El Niño kan gi dødelig høye temperaturer for folk. Over 20.000 europeere døde i fjorårets hetebølge som preget Vest-Europa.



GLOBAL OPPVARMING: Røyk stiger opp fra et kullkraftverk ved Bogatynia i Polen. Utslipp av klimagasser presser opp temperaturene i Europa og resten av verden. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Bekymringsverdig

Klodens stadig høyere temperaturer bekymrer Furevik ved Nansensenteret.

– Det er bekymringsverdig, verken samfunn eller naturen er tilpasset så høye temperaturer.

Furevik advarer mot at store deler av verden får ikke nok vann eller mat dersom temperaturen øker. Han viser til at utslippene må ned så raskt som mulig for å hindre den farlige utviklingen.

– En del av oppvarmingen kan samfunnet tilpasses, men det er vanskelig å tilpasse når store områder blir uttørket.