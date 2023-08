Advarer mot forbud:

Mandag har utenrikskomiteen i Danmark hatt møte for å undersøke lovlige midler for å stanse protester som involverer koranbrenning.



– Dypt bekymringsfullt å begrense vestlige verdier i Vesten, sier Eirik Løkke i tankesmien Civita.



Stor spenning

Den siste tiden har det vært flere tilfeller av personer som brenner koranen, både i Sverige og Danmark. Det har skapt store spenninger mellom de to nordiske landene og flere muslimske land, der det nå stadig foregår demonstrasjoner mot koranbrenningene.

Spenningen har ført til flere bekymringer rundt sikkerheten i Danmark og Sverige. Torsdag forrige uke uttalte sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet at Sverige kunne bli et «mer prioritert mål» for terrorangrep enn de andre landene i Vesten som følge av koranbrenningene.

SER PÅ LØSNINGER: Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen holdt pressekonferanse etter møte med utenrikskomiteen i Danmark mandag. Da kom det fram at de ser etter løsninger for å hindre flere koranbrenninger i landet. Foto: Jens Buettner

Den danske regjeringen har uttalt at koranbrenningene har gjort at Danmark blir sett på som et land som legger til rette for fornærmelse og nedverdigelse av kulturer, religioner og tradisjoner i andre land.

Tillegg i straffeloven

Hvor i loven et eventuelt forbud mot koranbrenning skal begrunnes, er uvisst. Tidligere Folketingsmedlem for Venstre, Søren Pind, mener at et slikt forbudt vil være mulig som et tillegg til straffelovens § 110 e:

– På samme måte som den som offentlig fornærmer en fremmed stats religion på en måte som skader Danmarks interesser i forhold til utlandet, skriver Pind.



Brudd på denne paragrafen kan gi fengsel inntil to år.

Pind har videre delt et innlegg av journalisten og historikeren Poul Hoi, hvor han skriver at det ikke krever stort å få denne paragrafen til å også omfatte hellige skrifter.

Problematisk forhold

Eirik Løkke tror ikke at et forbud mot koranbrenning vil hindre mennesker som er mot islam å protestere. Han legger til at «det alltid finnes måter å uttrykke misnøye med religion».

– Man adresserer symptomer, men ikke sykdommen. Og sykdommen er i dette tilfellet er at du har en religion som har et problematisk forhold til ytringsfrihet.

Han mener at problemet er konflikten mellom den vestlige opplysningstradisjonen og den muslimske migrasjonen.

Sender signaler om at man gir etter

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) er en samarbeidsorganisasjon mellom 57 muslimske land. Flere av disse landene opererer med et annet forhold til ytringsfrihet enn i Vesten, sier Løkke.

Det er disse landene som nå krever at Sverige og Danmark må forby koranbrenning.

ANNET SYN: Samarbeidsorganisasjonen for 57 muslimske land, OIC, opererer med et annet syn på ytringsfrihet enn Vesten ifølge Eirik Løkke. Foto: AFP

Løkke ser på det som et stort problem at Vesten sender signaler om at vi gir etter for disse landene, ved å innskrenke ytringsfriheten.

– Man vet ikke konsekvensen av dette. Hvilke andre krav vil OIC komme med dersom man først har åpnet mulighetene for å innfri krav som går i mot vestlige verdier? Dette viser at vi er villige til å dempe ytringsfriheten.

– Det er særdeles uheldig. Det å gi etter for terrorisme gir sjelden mindre terrorisme.

Han hevder at et forbud mot koranbrenning kanskje vil hindre farlige situasjoner, som både Sverige og Danmark er bekymret for på kort sikt, men at man sitter igjen med problemer for framtiden.

Løkke stiller spørsmål om hvilket samfunn Norden ønsker å være, og hvilke samfunn vi ønsker å etterlate til kommende generasjoner.

– Det er også problemer dersom vi gir etter for vold. Da sender vi signal om at det er bare er å lage nok bråk, så gir vestlige myndigheter etter.

Tillate det usmakelige

Løkke mener at prinsippet om ytringsfrihet går ut på at man også må tillate også de kontroversielle ytringene.

– Man trenger ikke regler som tillater de helt banale ytringene. Det er nettopp de vanskelig ytringene som må beskyttes av retten til å ytre dem.

MÅ TILLATES: Dersom denne formen for «usmakelig ytringer» blir forbudt, hva er den neste ytringen som blir forbudt, spør Eirik Løkke. Foto: Fredrik Persson/TT

– Ytringsfriheten strekker ut til alle. Vi forsvarer ikke person X eller Y. Ytringsfriheten er et prinsipp.

– De får det som de vil

Det er ikke mange mennesker som brenner koraner, men protestene skaper store motkrefter og mye oppmerksomhet.

– Mitt inntrykk er at disse demonstrantene, som brenner koraner, nå får det akkurat som de vil.

MOTREAKSJON: I Malmö i Sverige samlet det seg over 300 personer i protest mot en koranbrenning på Emilstorp i 2020. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Løkke mener danske myndigheter heller burde stå opp for ytringsfriheten.

– Det vil være tøffere på kort sikt, men det vil være det moralsk riktige. Hadde man klart å overse protestene, hadde de heller ikke lenger hatt samme effekt.