Advarer mot å undervurdere Putin: – Han vil reagere

Ukrainske styrker overrasket russerne, og har den siste tiden lyktes med en rask og omfattende motoffensiv.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har Ukraina gjenerobret et område på over 4000 kvadratkilometer, bare den siste uken. I tillegg jobber de med å få kontroll over et like stort område, ifølge presidenten.

At utviklingen omtales som «et vendepunkt» og at «det bare er et spørsmål om tid før krigen er slutt» i media, faller ikke i god jord hos Sven Holtsmark.

Han er professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og forsvarets Høgskole (FHS).

– Nå selger vi skinnet før bjørnen er skutt, sier han til TV 2.

Presset øker

Selv om det har vært stille om motoffensiven fra øverste hold i Russland, er det tegn til misnøye i befolkningen.

– Når du opplever den form for åpenbar tilbakegang som Russland gjør nå, er det alltid noe som skjer på hjemmebane, sier Cecilie Hellestveit, som er forsker ved Folkerettsinstituttet.

Kritikken er i noen grad rettet mot ledelsen i Kreml, men folk er fortsatt forsiktig med direkte kritikk av Putin, ifølge eksperten.

– Det er ofte hans medsammensvorne som mottar kritikken, sier Hellestveit.

LYNOFFENSIV: De siste dagene har Ukraina gjennomført en lynoffensiv. På kort tid har de tatt tilbake betydelige områder av det Russland har okkupert i Kharkiv. Foto: Ukraine defence Ministry / AFP / NTB

Frem til nå har vi sett en nærmest ubrytelig mur i russisk media. Den siste uken er det tegn til at den slår sprekker.

– Nå har vi sett de første tegnene til at lojale Putin-folk begynner å reise spørsmål. Det er ikke nødvendigvis kritikk, men de begynner å fortelle fliker av sannheten. Det gjenstår å se om det bare er et blaff eller starten på en dynamikk, sier Holtsmark.

At Russland har tapt områder og opplever mer misnøye i befolkningen, vil det trolig komme et svar på, ifølge ekspertene.

Informasjonskontrollen i Russland kan være i ferd med å rakne, ifølge Holtsmark.

KAMPER: Jordet er fullt av krater etter omfattende kamper i nærheten av byen Izium i Kharkiv fylke. Foto: Kostiantyn Liberov / AP

Kan eskalere innsatsen

Ifølge Hellestveit er spørsmålet Putin trolig vil stille seg nå, om de skal erklære krig på hjemmebane for å gå til full mobilisering.

– Det er en bekymringsfullt dersom dette fører til en full mobilisering fra Russlands side hvor de eskalerer innsatsen ganske betydelig, sier hun.

Presset mot Putin vil fortsette å øke ettersom Ukraina nærmer seg ganske strategiske posisjoner langs kysten, som russerne neppe vil gi slipp på.

MOTOFFENSIVEN: En ukrainsk soldat i Izium i Kharkiv fylke tirsdag, etter ukrainske styrker har gjenerobret byen. Foto: Kostiantyn Liberov / AP

For et betydelig gjennombrudd i Donbas, er Russland avhengig av flere soldater. Ved en full mobilisering får han tilgang til millioner av reserver, men det er lenge siden disse var i tjeneste.

– Å beslutte full mobilisering, kan bli et en stort problem for Putin. Det kan bidra til økt militær innsats, men så er det mange som ikke ønsker en slik mobilisering. Dersom han begynner å sende folk fra byene, er det nok et inngrep i den russiske middelklassen, sier Hellestveit.

PROBLEMATISK: Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet, mener det kan være problematisk for Putin å gå til full mobilisering. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Tror ikke på mobilisering

Senior forsvarsanalytiker i NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) mener derimot at dette går Ukrainas vei.

– Det er egentlig bare snakk om tid før Russland taper, så lenge Ukraina fortsetter å motta støtte fra Vesten, mener han.

Solli mener Putin nå har to kort for hånden:

1. – Å angripe ulike sivile mål med missiler eller bombefly. Nettopp det gjorde Russland i en tidligere fase av krigen, uten at det hadde noen særlig militær effekt. Det samme har vi sett tidligere i krigshistorien, at bombing som et virkemiddel for å svekke forsvarsviljen har fungert dårlig. Ukraina har og fått mer moderne luftvern og er mindre sårbare, sier han.

Forsvarsanalytikeren tror den vestlige støtten vil fortsette, og han mener det har lite å si dersom mindre europeiske land slutter å gi støtte.

VINTEREN KOMMER: Per Erik Solli NUPI sier vinteren blir spennende. Foto: Robin Jensen / TV 2

– USA kommer nok til å bli stå fjellstøtt. Vinteren blir spennende, med økte gasspriser og trangere tider i Europa. Vi får se om en eventuell økt uro i befolkningen får noen effekt på politikernes vilje til å gi militær støtte til Ukraina, fortsetter analytikeren.

2. – Eller så kan Putin erklære krig og mobilisere den store reserven de har. Men dette personellet er ikke nødvendigvis operative umiddelbart. Dessuten er det ikke sikkert reservemateriellet til Russland fungerer. Allerede tidlig i krigen så man at Russland hadde mye materiell på laer som ikke fungerte, sier Solli også.

Solli tror sjansen for full russisk mobilisering er lav.

– Putin er klar over at det er en stor politisk og militær risiko å mobilisere.

Tror på videre tilbaketrekking

Han peker på den politiske uroen i Mosvka som en viktig faktor.

– Hvis russerne taper mer terreng nå, og må trekke seg mer tilbake, vil det utløse enda sterkere politisk spenning i Moskva. Vi har allerede sett det i russisk media, at flere stiller seg kritiske. Hvordan debatten i Russland foregår bak stengte dører, er en annen sak, sier Solli.

Han tror Russland vil fortsette å trekke seg tilbake.

– Jeg kan ikke se et scenario hvor Russland kommer ut av dette på en fordelaktig måte, sett med russiske øyne. Kun det at Russland er på vikende front nå, gjør at den politiske situasjonen i landet blir og mer og mer ustabil.

Mener vi ikke må undervurdere Putin

Ifølge flere av ekspertene er det vanskelig å spå hva som blir Putins neste trekk.

Holtsmark advarer mot å overvurdere Ukrainas motoffensiv og undervurdere Putins evne til å svare.

– At dette er et vendepunkt i krigen eller starten på slutten, selvfølgelig håper noen at det er slik. Men vi må lære av hvordan vi tidligere har blitt overrasket under krigens gang, sier han.

Han viser til at Russland ble omtalt som helt overlegen militært i starten av krigen. Da overrasket Ukrainas motstandskraft alle, spesielt da de jaget russiske styrker ut av områdene nord for Kyiv.

Også i forrige uke mener han flere ble overrasket av at Ukraina klarte å igangsette en effektiv motoffensiv.

– For noen uker siden var det flere som sa at det var utelukket. Vi vet ikke hvordan Russland vil reagere. Men de vil reagere og de vil forsøke å slå tilbake. Om de vil lykkes, er for tidlig å si, sier Holtsmark.