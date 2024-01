Advarer: Huseierne har ansvar

HENT SNØSKUFFA: Den kraftige vinden og kalde snø lager skavler på tak og bygninger i Kristiansand. Her fra Meny butikken på Grim. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Natt til søndag meldte politiet i Møre og Romsdal om at en person ble truffet av is og snø fra taket. Og de nærmeste dagene er det bokstavelig talt overhengende fare i store deler av landet.

– Det er huseier sitt ansvar at ingen blir skadet, minner Møre og Romsdal 110 om i en melding på X natt til søndag.

Påminnelsen kommer etter at en nattevandrer i Ålesund ble truffet av snø og is som raste ned fra et tak og kontaktet politiet.

Også forsikringsselskapene er bekymret, og pressemeldingene har strømmet ut de siste dagene:

Tryg forsikring bekymrer seg for takskader etter væromslaget. Fremtind forsikring opplyser at skadene på tak etter tung snø er estimert til om lag 43 millioner kroner bare de siste fire årene.

Det kan bli dyrt, og erstatningen kan bli redusert for den som ikke har fjernet snø i tide, advarer de.

Men enda verre kan det gå hvis en forbispaserende fotgjenger blir rammet. Da kan det vanke bøter, og i verste fall fengsel.

Overhengende fare i Ålesund

– Vi fikk inn melding klokken 02–24 i natt om at en person hadde fått is og snø på seg, og det hadde også truffet et kjøretøy, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes til TV 2 natt til søndag.



– Vi har varslet eier av bygget, og vi har vært i kontakt med kommune og brannvesen. Det viser seg at det raser fra flere tak nå.



VONDT: Får du en så liten istapp i hodet i mildværet, går det nok helst bra. Men går det ikke bra, er det huseier som har ansvaret. Foto: Erlend Aas / NTB

Heldigvis var det ikke skader på verken personen eller bilen.

– Vi har ikke opprettet sak denne gangen, sier Holst-Dyrnes.



– Men hva blir konsekvensen for huseier hvis det oppstår en alvorlig skade?



– I Ålesund er det byvedtektenes paragraf 12 som gjelder. Det straffes etter straffebestemmelsen i politilovens paragraf 30, opplyser Holdt-Dyrnes.



Der fremgår det at straffen kan være på inntil tre måneders fengsel eller bøter, men hun kjenner ikke til hva som er vanlig praksis i saker der huseier har vært uaktsom. Hun kan heller ikke gå nærmere inn på hva slike saker kan utløse av erstatningsansvar.

Men brannvesenet i Møre- og Romsdal kommer med en klar oppfordring til huseiere om å ta grep: Varslingsskilt skal settes opp, og hvis huseier har problemer med å fjerne isen må de ta kontakt med et firmas om kan hjelpe.



I Ålesund har snøen rast fra flere tak i natt.

Søndag er det meldt mildvær også på Østlandet.

– Fjern snøen før mildværet

Natt til søndag falt taket på en låve i Lyngdal ned på 32 storfe. Også der gikk de det heldigvis bra: En gravemaskin kom til og bisto politiet, som fikk frigjort dyrene. De kom heldigvis ikke til skade.

Men forsikringsselskapene er svært bekymret for hva som kan skje nå som det blir væromslag, og også de minner om at det er huseiere som har ansvar:

– Bygningsforsikringen din dekker skader som oppstår på grunn av tung snø på taket eller terrassen, hvis skadene er uforutsett og skjer tilfeldig og plutselig. Det betyr at hvis du ikke passer på å måke vekk snø av taket, kan du få redusert erstatning fra forsikringen ved en skade, forklarer Therese Hofstad-Nielsen i en pressemelding lørdag.



For hvis snøen ikke faller ned, da med fare for å ramme forbipasserende, kan den tynge ned tak eller terrasser til noe gir etter og knekker.

Siden 2020 har Fremtind registrert nær 400 skader som følge av snøtyngde og takras. Skadene er estimert til om lag 43 millioner kroner, opplyser forsikringsselskapet Fremtind i pressemeldingen.

Forsikringsselskapet sier man kan gå på en smell dersom taket ikke ryddes for snø.

Men først og fremst er det viktig å passe på liv og helse, slik politiet og brannvesenet understreker etter nattens hendelser i Ålesund. Pass godt på hverandre!

Og pass gjerne på deg selv mens du måker også. Her har du fysioterapeutens tips: