«Adam»: – Prisen er så lav, at alle dreper

GJENGMEDLEM: Personen på bildet går under navnet Adam. Han er villig til å gjøre alt for gjengmiljøet. Foto: Sky News

Voldsspiralen i Sverige er uten sidestykke. Et gjengmedlem forteller at alle er villige til å drepe for en liten sum.

På en parkeringsplass i en forstad i Sverige står den unge mannen som kaller seg «Adam».

Han har vært i gjengmiljøet siden han var ni år.

– Jeg har eliminert nesten alle, hevder han.



«Adam» dekker til ansiktet for å beskytte identiteten sin – bare øynene hans vises. Svarene hans er korte.

Han innrømmer selv å ha begått en rekke forbrytelser, og har sittet i fengsel flere ganger.

– Jeg har sett folk bli skutt, jeg har sett folk bli drept, skadet, mødre som gråter i fortvilelse. Jeg har sett nesten alt, sier «Adam» til Sky News.



Ut for å drepe

Adam er en del av voldsbølgen som har sjokkert det svenske samfunnet. Gjengkulturen har ført til at det engang fredelige landet nå topper statistikken over dødelig vold med skytevåpen i Europa.

– Jeg vil aldri forlate miljøet. Jeg ser ikke på det som å være i en gjeng, for meg er det som familie, sier han.



Mandag ble en 20-åring og en 16-åring dømt for drap på moren til et tidligere medlem i det kriminelle Foxtrot-nettverket. Offeret var ikke tilknyttet noe kriminelt miljø.

Det var 20-åringen som avfyrte det dødelige skuddet. Den andre dømte var bare 15 år da drapet ble begått. Han havner i ungdomsfengsel i fire år, ifølge Expressen.

Rundt 62.000 mennesker er knyttet til kriminelle nettverk i landet, opplyser det svenske politiet. Gjengmedlemmenes unge alder bekymrer sterkt.

– Bakmennene rekrutterer barnesoldater, sa politietterforsker Louay Mohageb da TV 2 dekket gjengkriminaliteten i Sverige i fjor høst.

Mesteparten av volden er et resultat av rivalisering mellom gjengene. Flere og flere bander konkurrerer om territorium og narkotikahandel.

For å overta territorium, dreper de hverandre.

«Adam» anslår ar han har tjent rundt en million svenske kroner på å ta på seg kriminelle oppdrag, men det fører også med seg en risiko.

For en kort stund siden kom en rivaliserende gjeng for å ta ham, men leiemorderne kom ikke langt.

– Guttene mine var der og tok dem, sier «Adam».



– Jeg vet hvem som står bak, og de er ferdige, sier han selvsikkert.



Barn dreper

Det siste året har svensk politi sett en skremmende utvikling i gjengvolden som preger landet: Stadig flere av de som begår grov vold, er tenåringer og barn. De lar seg ikke skremme av politi eller mulige fengselsstraffer.



– For den rette summen er de villige til å risikere en livstidsdom, sier «Adam».

I 2022 var nesten halvparten av de mistenkte i våpenrelaterte drap i alderen 15 til 20 år.

Også antallet der den mistenkte er 14 år eller yngre økte kraftig i fjor.

– Før i tiden fikk du kanskje en million svenske kroner for å utføre et drap, men nå er prisene så lave at alle dreper, sier han.

De kriminelle miljøene i Sverige lokker til seg mange mindreårige. Barn brukes som løpegutter for å utføre drap på vegne av de kriminelle miljøene.



En bombe gikk av i oppgangen til en boligblokk i Lidingö, Stockholm i fjor høst. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Hvis du skyter noen i beinet, får du 50.000 kroner, forteller «Adam».

Lav straff for å drepe

Kyniske gjenger rekrutterer yngre og yngre medlemmer. De vet de slipper unna straff hvis de er under kriminell lavalder.

Sveriges sentrum-høyre-regjering har kunngjort landets første nasjonale strategi for å bekjempe organisert kriminalitet – en rekke forslag som tar sikte på å knuse gjengene.

Det diskuteres lovendringer som vil tillate at tenåringer så unge som 15 år å bli fengslet.

Men «Adam» tror ikke dette vil avskrekke barn fra å ta opp en pistol.

«Adams» dystre vurdering støttes av statistikken.



I fjor førte 363 registrerte skyteepisoder til 53 dødsfall over hele Sverige, ifølge politiet.

Sveriges gjenger er ute etter å drepe og det mangler ikke på våpen.

Våpenlager i Uppsala

På et lager i utkanten av Uppsala står et stort bord lastet med skytevåpen.

Det er alt fra eldre rustne revolvere og sovjetiske maskinpistoler, til toppmoderne våpen.

BESLAGLAGT: Etterretningssjef Jale Poljarevius viser fram noen av våpnene de har beslaglagt. Foto: Sky News

De har én ting til felles: alle ble konfiskert i politirazziaer.

Etterretningssjef for Sveriges Mitt-region, Jale Poljarevius, sier dette ikke er det mest imponerende de har funnet.

Ved ransakelser har politiet funnet automatgevær som AK-47, moderne maskinpistoler og håndgranater.

– Dette er våpen som havner i feil hender. Det havner i hendene på folk som er påvirket av narkotika og mennesker som er redde. Denne sammensettingen skaper en dødelig cocktail, sier Poljarevius.

Konsekvensene av at unge uerfarne bærer våpen er at uskyldige kan bli drept. Det er flere tilfeller av at feil person har blitt drept.

«Jobbannonser» for å drepe

Etterretningssjefen forteller om «jobbannonser» som legges ut på sosiale medier der gjenger rutinemessig annonserer drapsoppdrag.

Men de er sparsomme på informasjonen i annonsene. I den ene annonsen Poljarevius viser frem står dette:

«Gå til et spesielt område og drep noen med Gucci-caps».

Klær fra motemerket Gucci brukes mye i gjengene i Sverige. Det er nok å ha på seg feil klær, og være på feil plass til feil tid for å bli drept.

Også bombeangrep på boliger har ført til at uskyldige blir drept. I september i fjor ble 24 år gamle Soha Saad drept mens hun lå og sov.

Den nyutdannede læreren var et tilfeldig offer. Politiet mener angrepet var ment å ramme naboen.

Det rolige boligstrøket i Uppsala så ut som en krigssone etter den kraftige eksplosjonen.



Men dette er ikke et isolert tilfelle. I fjor registrerte politiet 149 eksplosjoner utløst av kriminelle.

KRIGSSONE: I denne boligen lå den 24 år gamle kvinnen og sov, da hun mistet livet i den voldsomme eksplosjonen. Foto: Frode Hoff/TV 2

Nye kriminelle gjenger

Politiet mistenker at det tiltenkte målet i Uppsala var slektninger av Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven.



Majid, som ledet det beryktede Foxtrot-nettverket, flyktet fra Sverige til Tyrkia og styrte gjengen fra mobilen. Nå ryktes det at han enten er død eller flyttet til Iran.

I fjor høst førte en intern konflikt i Foxtrot-nettverket til en eskalerende krig mellom svenske gjenger.

Men gjengen har nå gått i stykker. Men det stopper ikke volden. Mindre gjenger har dannet seg, og de kjemper også mot hverandre.

– Mange gjenger former seg som celler. En gjeng blir til to. To gjenger blir til tre. De krangler og svikter hverandre hele tiden, sier Poljarevius.