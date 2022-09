Abraham (37) kritiserer hjemlandet. Nå trues familien

«Har flyktningene lov til å hylle regimet de flyktet fra?»

Det spør eritreiske Abraham Tekle, og i disse dager er han ikke alene.

I forkant av en festival som skulle gjennomføres i Oslo 3. september, stiller mange det samme spørsmålet.

Ifølge regimekritiske eritreere er ikke dette en turné som hyller det eritreiske folk og dets kultur, men heller glorifiserer det eritreiske regimet og krigen det fører.

Flyktet

Av den grunn blir festivalen sterkt kritisert av opposisjonelle. En av dem er eritreiske Abraham Tekle.

Han kom til Norge som flyktning. Nå bor han i Kragerø.

FLYKTNING: Abraham Tekle kom til Norge i 2002 som flyktning. Nå er han 37 år gammel. Foto: Privat

Eritreas langvarige militærtjeneste gjorde at Tekle flyktet fra hjemlandet sitt for 22 år siden.

– I Eritrea har vi en obligatorisk militærtjeneste som i teorien varer i 18 måneder. Jeg er ikke imot dette, men i praksis kommer man aldri hjem igjen. Man blir regimets slave hele sitt liv, sier han til TV 2.

Etter et år hvor han var på flukt gjennom flere forskjellige land, kom han til Norge i 2002.

– Familien min trues

Nå er han bekymret for familiens sikkerhet i hjemlandet. Ifølge Abraham Tekle får han og andre regimekritiske eritreere som taler mot festivalen, trusler mot familiemedlemmer som fortsatt er i Eritrea.

BEKYMRET: Abraham Tekle har ikke sett på familien sin på 22 år. Nå er han bekymret for deres sikkerhert. Foto: Privat

Ifølge Tekle er det mange eritreere som har søkt asyl i Norge, og noen av dem jobber i realiteten for regimet.

– En av dem er en regimetro kvinne som ofte legger ut videoer på Facebook siden sin. Hun sier i det siste innlegget sitt at alle som er i opposisjon i Norge skal få sin straff i Eritrea, forteller han.

Anmeldte flere

Organisasjonen Mødre for Fred kjemper for menneskerettigheter. Norsk-eritreiske Hilde Workenesh Heimdal er en av de fremste aktivistene for gruppen.

ANMELDER: Hilde Workenesh Heimdal (til venstre) har jobbet hardt for å få festivalen avlyst og har levert inn flere anmeldelser til politiet. Foto: Privat

– Det eritreiske regimet er hovedansvarlig for at tusenvis av eritreere er på flukt. Da kan de ikke komme hit, hylle regimet og kreve inn penger til regimet, sier hun.

Heimdal anmeldte flere til politiet og UDI, og var en sterk pådriver for at festival skulle avlyses.

– Familiene våre blir truet fordi vi er kritiske til festivalen. Hun mener at de kan drepes. Tenk at en kvinne som kom hit som flyktning glorifiserer krigen i innleggene sine. Hvordan er dette mulig i Norge?

PROTESTERER: Sammen med andre eritreere, har Hilde Workenesh Heimdal flere ganger demonstrert mot menneskerettighetsbrudd i Eritrea. Foto: Privat

– Det er en tradisjon

TV 2 har tatt kontakt med den eritreiske kvinnen Heimdal og Tekle nevner, men hun ønsker ikke å kommentere anklagene, eller svare på spørsmål fra TV 2.

Awel Seid er en eritreisk poet og dramatiker. I forbindelse med kritikken som kom etter festivalen som ble gjennomført i Stockholm, forsvarte han festivalen og avviste regimets involvering.

REKLAME: Slik ser festivals brosjyre ut. Foto: Sosiale medier

– I nesten 50 år har eritreere i diasporaen holdt festivaler rundt om i verden. En tradisjon som begynte under Eritreas kamp for uavhengighet. Det har gjort oss i stand til å opprettholde koblingen mellom oss i og utenfor landet, sa Seid til svenske Aftonbladet.

Avlyst

Festivalen ble avlyst i Tyskland og Nederland, før den senere også ble avlyst i Norge.

Pressesjef ved Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal, hadde følgende kommentar til TV 2.

– Politiet har hatt dialog med arrangør i den forbindelse. Vi har fått muntlig beskjed fra arrangøren om at arrangementet er avlyst.

Ikke fornøyd

Hilde Workenesh Heimdal er ikke fornøyd med politiets respons. Ifølge henne betyr politiets svar ikke et totalt forbud mot festivalen, da den i teorien kan gjennomføres et annet sted.

– Jeg skulle ønske at det ble lagt ned et totalforbud mot festivalen, sier Heimdal.

Mistet oppholdstillatelsen

De siste månedene har UDI gransket 35 asylsaker fra Eritrea. Til TV 2 skriver UDI at 18 av sakene har endt opp med tilbakekallelse av oppholdstillatelsen, og 17 av sakene har blitt henlagt.

– Hva er årsaken til tilbakekallelsene?

– De som har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen har i utgangspunktet fått denne på feil grunnlag, da de har fått beskyttelse til tross for at de ikke sto i fare for forfølgelse ved retur til Eritrea.

– Misbruk av asylinstituttet

Abraham Tekle sier at det er mange som utnytter asylsystemet i Norge. Han er bekymret for eritreere som genuint er på flukt.

– Dette er misbruk av asylinstituttet. Flere eritreere har levd et forferdelig liv i mange år, men slike saker ødelegger tilliten. Jeg er redd for at dette vil gå utover uskyldige eritreere som er på flukt, sier han og fortsetter:

PÅ FLUKT: Tusenvis av eritreere forsøker å flykte fra landet. Foto: Emilio Morenatti

– Jeg har ikke sett familien min på 22 år, fordi jeg er en politisk flyktning og fortsatt kritiserer regimet. Hvis en flyktning begynner å støtte regimet man flyktet fra, må man få konsekvenser. Norge må våkne.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.