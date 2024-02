ABC News: Russland vil utplassere atomvåpen i verdensrommet

Onsdag sendte den amerikanske politikeren Mike Turner (R), som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, ut en pressemelding hvor han advarte om en «veldig alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet».

Turner oppfordret samtidig president Joe Biden til å dele informasjon om trusselen med offentligheten. Informasjonen er hemmeligstemplet i dag.

Ber Biden reagere

– Jeg ber om at president Biden offentliggjør all informasjon tilknyttet denne trusselen, slik at Kongressen, administrasjonen og vår allierte åpent kan diskutere hvordan man skal forholde seg til denne trusselen, sier Turner i pressemeldingen.

To kilder på Capitol Hill sier til ABC News at etterretningen handler om at Russland ønsker å utplassere atomvåpen i verdensrommet.

Romtraktaten fra 1967 forbyr atomvåpen i verdensrommet.



Kildene påpeker at dette ikke er for å bruke atomvåpnene mot mål her på jorden, men for å potensielt kunne slå ut satellitter.

– Dette er veldig bekymringsfullt og svært sensitivt, sier en av kildene ABC News har snakket med.

Flere kilder som den amerikanske nyhetskanalen har snakket med, sier at selv om trusselen er alvorlig, er det ikke noe som bør skremme befolkningen.

Møte torsdag

Nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier under den daglige pressebriefingen til Det hvite hus at han er overrasket over at Turner gikk ut offentlig med dette, ettersom det allerede er berammet et møte med Turner og andre etterretningsfolk torsdag.

Sullivan ville ikke dele noen detaljer om den angivelige trusselen.

CNN skriver at flere kilder kanalen har snakket med omtaler etterretningen som «svært sensitiv», og de hevder trusselen er relatert til Russland, noe som styrker informasjonen fra ABC News.