Abby ble skutt av elev (6) – kan få giganterstatning

BLE SKUTT: Abigail (Abby) Zwerner var lærer for en førsteklasse på Richneck Elementary School i Newport News da hun ble skutt av en av elevene sine. Foto: Facebook via AP/NTB

Førsteklasselæreren Abby Zwerner, (25) som ble kritisk skadet da en seks år gammel elev skjøt henne, saksøker skoleetaten i Newport i Virginia for en gigantsum.

Hun hevder ledelsen ignorerte gjentatte advarsler om at gutten hadde våpen og var i «aggressivt humør».



Vant overraskende fram

Fredag vant Abby Zwerner fram i det første skrittet mot å få utbetalt erstatningskravet som er på 40 millioner dollar - tilsvarende 440 millioner norske kroner.

SKYTING: Førsteklassingen som skjøt læreren sin gikk på Richneck Elementary School i Newport News, Virginia. Foto: Jay Paul/AFP

Skoleetaten i Newport i Virginia har forsøkt å blokkere søksmålet.



Dommeren Matthew Hoffman ga overraskende sitt ja til at Zwerner kan gå videre med søksmålet sitt, skriver nyhetsbyrået AP.

Strid om giganterstatning

Rettsbeslutningen betyr at Zwerner kan få mye mer enn en ordinær arbeidslivserstatning.

Striden står om hvorvidt Zwerner ble skutt i sin rolle som lærer, eller om hun ble et offer for seksåringens aggresjon uavhengig av lærerjobben.

Skoleetatens advokater hevder hun ble skadet i jobbsammenheng. Det vil i så fall bety at hun kun har krav på en vanlig arbeidslivskompensasjon som omfatter opp til ti års lønnsutbetaling, samt medisinsk oppfølging for skadene livet ut.

SKOLESTART: Skolen var stengt i tre uker etter skytingen. Her er elevene tilbake på skolen 30. januar. Foto: John C. Clark

Zwerners advokatteam hevder imidlertid at den bevæpnede og sinte seksåringen utgjorde en fare for alle, både på og utenfor skolen, og at hun ble offer for gutten som privatperson, ikke som lærer.

Da kan hun i så fall få tilkjent et skyhøyt beløp i erstatning.

Skrøt av det

Rettsdokumenter som ble frigitt tidligere i høst avdekker at seksåringen skrøt av å ha skutt henne, skriver ifølge AP.

– Jeg skjøt henne. Jeg tok mammas pistol, skal han han sagt.

Læreren som kom til klasserommet etter skuddet ble avfyrt har fortalt til Washington Post at hun fant gutten stående med armene i kryss og pistolen liggende på gulvet foran ham. Hun tok hånden hans og leide ham opp til kateteret hvor hun ringte politiet.

– Mens vi sto der, sa han at han hadde tatt morens pistol i sekken kvelden før. Han sa også at han bare hadde hatt tid til å lade den med en kule.

– Må bevise at det var personlig

Dommer Hoffman konkluderte med at skuddskadene ikke kom som følge av ansettelsesforholdet, og derfor ikke faller inn under det vanlige erstatningsregelverket.

«Risikoen for å bli skutt av en seks år gammel skoleelev er ikke unik for jobben til en førsteklasselærer» står det i rettsbeslutningen.

Zwerner kan dermed gå videre med erstatningskravet.

Juridiske eksperter har uttrykt at de er overrasket over beslutningen til Hoffman.

STØTTE: Utenfor skolen ble det satt opp plakater med støtteerklæringer til Abby Zwener Foto: John C. Clark

– Det er ganske overraskende, sier jusprofessor J. H. Verkerke ved universitetet i Virginia til AP

Hun sier at Zwerners advokater må bevise at skytingen var urelatert til jobben hennes som lærer, og at det på et vis var personlig.

Politiet har uttalt at de mener gutten hadde intensjon om å skade da han avfyrte våpenet.

Voldelig historikk

Zwerner hevder skoleverket visste at gutten hadde en voldelig historie både på skolen og hjemme. Året før skal han ha kvelt en av barnehagelærerne så hardt at hun ikke fikk puste.

Hoffman skriver i sin rettsavgjørelse at skytingen av Zwerner var «personlig», og at gutten hadde pistolen med seg på skolen fra morgenen av. Det framstår personlig fordi han ikke truet noen andre før han skjøt Zwerner.

Skoleetaten ser det ikke slik, og forstår ikke hvordan skytingen ikke kan være relatert til Zwerners og guttens relasjon som lærer og elev.

Siktet og skjøt

Rettsdokumentene beskriver en rekke advarsler fra lærere til skoleledelsen i timene før skuddet falt. Klokken 11:15 gikk Zwerner til rektors kontor og sa at gutten var aggressiv og truet med å banke opp et barnehagebarn.

Rektor skal ikke ha respondert på dette.

En halv time senere fortalte to elever at gutten hadde en pistol i sekken. Da sekken ble gjennomsøkt, ble det ikke funnet noe våpen.

Like etter fortalte en annen førsteklassegutt at gutten hadde vist ham et våpen som han hadde i lommen i friminuttet. Da ble rektors kontor igjen varslet, uten at noe skjedde.

Skoleledelsen ønsket ikke å gripe inn fordi skoledagen snart var over, og moren skulle hente ham.

– Glemmer aldri ansiktsuttrykket

Én time senere tok gutten opp pistolen, pekte den mot Zwerner, og skjøt henne.

Abby Zwerner fortalte i mars at hun trodde hennes siste time var kommet. Hun klarte allikevel å få resten av elevene ut av klasserommet før hun kollapset.

Abby Zwerner ble fraktet til sykehus med livstruende skader. To uker og fire operasjoner senere ble hun utskrevet.

– Jeg kommer aldri til å glemme uttrykket i ansiktet hans mens han pekte pistolen direkte mot meg, uttalte Zwerner da hun før første gang snakket ut om hendelsen.

MARKERING: Innbyggere i Newport holdt en markering 9. januar. Foto: John C. Clark

– En viktig seier

– Dette er en viktig seier på veien mot rettferdighet for Abby, sier Zwerners advokater, Diane Toscano, Jeffrey Breit og Kevin Biniazan i en uttalelse.

– Vi ser fram til å fortsette arbeidet med oppreising. Ingen lærer skal forvente å måtte se inn i en pistolmunning på en pistol i hånden på en seks år gammel elev, sier de videre.

Skoleetatens advokater sier de kommer til å anke Hoffmans beslutning.

Zwerner jobber ikke lenger i skolevesenet. Det er forventet at saken hennes kommer opp for retten i januar 2025.

Moren tiltalt

Gutten er for liten til at det får noen rettslige konsekvenser for ham. Det er fremdeles ikke bestemt om det blir tatt ut siktelse mot noen voksne etter skytingen.

Pistolen gutten hadde fått tak i tilhørte hans mor. Den var lovlig kjøpt. Moren er tiltalt for omsorgssvikt og uforsiktig omgang med våpen.

Hun har innrømmet at hun røykte marihuana, men sier hun trodde pistolen lå på et trygt sted, og at den var sikret. Ifølge AP risikerer hun fem års fengsel hvis hun erkjenner skyld.

Dommen skal etter planen falle i desember.

Saken utløste nok en våpendebatt i USA. I Virginia, hvor Richneck barneskole ligger, er det ikke nødvendig med lisens for å kjøpe eller eie våpen.

I 2020 ble det vedtatt krav om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp, samt at innbyggerne ikke kan kjøpe mer enn ett håndvåpen i måneden.