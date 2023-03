Abby (25) ble skutt av seks år gammel elev: – Jeg glemmer aldri uttrykket i ansiktet hans

Abby Zwerner forteller at hun trodde hun var død etter å ha blitt skutt av eleven. Nå snakker hun om hendelsen for første gang.

SNAKKER UT: Abby Zwerner ble skutt av en elev i førsteklassen hun underviste i januar i år. Foto: NBC News via AP

Den rystende historien om læreren Abby Zwerner som ble skutt av en seks år gammel elev på en skole i Virginia, sjokkerte en hel verden.

Nå er den 25 år gamle læreren utskrevet fra sykehus, og hun har latt seg intervjue på TV-programmet Today på NBC.

– Jeg kommer aldri til å glemme uttrykket i ansiktet hans mens han pekte pistolen direkte mot meg, sier førsteklasselæreren til Today.

– Det har forandret meg. Det har forandret livet mitt, sier hun.

SKOLEN: Skolegården på Richneck barneskole i Newport News, Virginia, lå øde dagen etter skytingen. Foto: Jay Paul/getty/AFP

Hun forteller at hun fremdeles er i sjokk, og sliter med å forstå det som skjedde.

Har mareritt

– Jeg vet ikke om sjokket noen gang kommer til å legge seg, for det var så absurd, og jeg har så levende minner om den dagen. Jeg tenker på det hver dag, og det hender jeg har mareritt om det. Noen dager klarer jeg ikke stå opp, sier hun.

Zwerner ble skutt i brystet og i en hånd, men klarte allikevel å få resten av elevene ut av klasserommet før hun kollapset, kritisk skadet. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun har gjennomgått fire operasjoner.

Hun lå på sykehus i to uker.

Ble advart tre ganger

Skytingen skjedde på Richneck barneskole i Newport News, Virginia, 6. januar i år. I etterkant kom det fram at både Zwernere og to andre lærere hadde varslet skoleledelsen om at gutten muligens hadde med seg våpen, og truet andre.

Gutten hadde vist frem skytevåpenet til en annen elev under et friminutt, og at han hadde «truet med å skyte ham hvis han sa det til noen».

Skoleledelsen ønsket imidlertid ikke å gripe inn, og ba dem avvente situasjonen fordi skoledagen snart var over.

STØTTE: Utenfor skolen ble det satt opp plakater med støtteerklæringer til Abby Zwener. Foto: Denise Lavoie/AP

Fikk barna ut

Da gutten dro fram pistolen og skjøt, skrek de andre barna i klassen, minnes hun. Det aller viktigste for henne var å få barna i sikkerhet.

– Jeg tror de også skjønte at de måtte komme seg ut derfra. Men de var ekstremt redde og skrek, sier hun.

Det som skjedde etterpå har hun ingen tydelige minner av. Hun visste at hun trengte hjelp. Brannalarmen gikk av samtidig som hun merket at hun fikk problemer med å puste. Så svartnet det for henne.

– Jeg gikk mot kontoret, og så besvimte jeg. Jeg trodde jeg var død, sier hun.

På sykehuset ble det konstatert at en lunge hadde kollapset. Legene mener hun overlevde fordi hun beskyttet seg med hendene.

– Det første skuddet gikk gjennom hånden min. Så gikk kulen videre opp i brystet. Det sitter noen fragmenter igjen der ennå, sier hun.

Overveldet av støtten

Etter at hun ble skrevet ut fra sykehuset har hun blitt tatt godt vare på av tvillingsøsteren som hun bor sammen med. Hun sier også at støtten hun har fått fra omverdenen har vært overveldende.

STØTTE: Barn fra skolen viser støtte til læreren. Foto: John C. Clark

– Jeg har fått tonnevis med håndskrevne kort, sier hun.

Zwerner sier hun vil fortelle hver og en av førsteklassingene i klassen hennes at hun er glad i dem og savner dem.

– Jeg er veldig takknemlig for at de alle er i live, sier hun.

Saksøker

Men hun er kritisk til skoleledelsen. Hun har planer om å saksøke de lokale myndighetene. Gutten som skjøt vil ikke straffeforfølges på grunn av sin unge alder, men det er fremdeles ikke avgjort om noen voksne verger blir siktet i saken.

MARKERING: Innbyggere i Newport News holdt en markering 9. januar. Foto: John C. Clark

Gutten hadde funnet morens pistol på en hylle i et skap. Den var kjøpt på lovlig vis, ifølge politiet.

Når programlederen i Today spør hva som kan rettferdiggjøre det som skjedde henne svarer hun.

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på.

– Jeg prøver å tenke positivt på framtiden, sier hun.