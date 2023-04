Abby (25) ble skutt av elev (6) – krever over 400 millioner i erstatning

Førsteklasselæreren som ble kritisk skadet da en seks år gammel elev skjøt henne, saksøker nå skoleledelsen for å ha ignorert gjentatte advarsler om at gutten hadde våpen, og var i «aggressivt humør».

KREVER ERSTATNING: Abby Zwerner ble skutt av en av hennes seks år gamle elever i januar. Foto: NBC News via AP

25 år gamle Abby Zwerner ble skutt i en hånd og i brystet mens hun underviste førsteklasse ved Richneck barneskole i Newport News i Virginia, 6. januar i år.

Hendelsen sendte sjokkbølger gjennom hele USA, og har blitt omtalt over hele verden. Nå har Zwerner tatt ut et varslet søksmål mot skoleledelsen, melder nyhetsbyrået AP.

Kort tid etter skytingen kom det fram at både Zwerner og to andre lærere hadde varslet skoleledelsen om at gutten muligens hadde med seg våpen, og truet andre. Noe de valgte å ignorere.

SKOLEN: Skolegården på Richneck barneskole i Newport News, Virginia, lå øde dagen etter skytingen. Foto: Jay Paul/getty/AFP

Krever millionerstatning

Tre tidligere ansatte navngis i søksmålet, og erstatningsbeløpet er 40 millioner dollar - tilsvarende nesten 413 millioner kroner. Ingen av de involverte har ønsket å kommentere søksmålet til AP, men en av forsvarerne har tidligere uttalt at staben ikke visste at gutten hadde med seg våpen på skolen.

I søksmålet står det, ifølge AP, at alle de saksøkte visste at gutten hadde en voldelig historikk både på skolen og hjemme. Året før hadde han tatt kvelertak på barnehagetanten sin.

«Alle de saksøkte visste at XX angrep elever og lærere, og han kunne angripe hvem som helst både på, i og utenfor skoletiden», står det i dokumentet.

Avfeide saken

Rettsdokumentene beskriver en rekke advarsler fra lærere til skoleledelsen i timene før skuddet falt. Klokken 11:15 gikk Zwerner til rektors kontor og sa at gutten var aggressiv og truet med å banke opp et barnehagebarn.

Rektor skal ikke ha respondert på dette, og nektet til og med å se opp på Zwerner mens hun var på kontoret.

En halv time senere, klokken 11.45, fortalte to elever at gutten hadde en pistol i sekken. Gutten nektet, men nektet å gi fra seg sekken.

Da sekken likevel ble gjennomsøkt, ble det ikke funnet en pistol.

Like etter fortalte en annen førsteklassegutt at gutten hadde vist ham et våpen som han hadde i lommen i friminuttet. Da ble rektors kontor igjen varslet, men der ble saken avfeid siden sekken allerede var sjekket, og det ble ikke gitt tillatelse til å gjøre en grundigere sjekk.

Skoleledelsen ønsket ikke å gripe inn fordi skoledagen snart var over, og moren skulle hente ham.

Siktet og skjøt

Én time senere, tok gutten opp pistolen, pekte den mot Zwerner, og skjøt henne.

Abby Zwerner fortalte i mars at hun trodde hennes siste time var kommet. Hun klarte allikevel å få resten av elevene ut av klasserommet før hun kollapset.

Abby Zerner ble fraktet til sykehus med livstruende skader, og måtte gjennomgå fire operasjoner.

STØTTE: Utenfor skolen ble det satt opp plakater med støtteerklæringer til Abby Zwener. (AP Photo/John C. Clark, File) Foto: John C. Clark

– Jeg kommer aldri til å glemme uttrykket i ansiktet hans mens han pekte pistolen direkte mot meg, uttalte førsteklasselæreren til Today da hun før første gang snakket ut om hendelsen.

Til alt hell slapp Zwerner unna hendelsen med livet i behold, men hun har fått varige fysiske mèn. Hun forteller også om mareritt og psykiske belastninger i tillegg til tapt inntekt.

Gutten er for liten til at det får noen rettslige konsekvenser for ham. Det er fremdeles ikke bestemt om det blir tatt ut som siktelse mot noen voksne etter skytingen.

Pistolen gutten hadde fått tak i tilhørte hans mor. Den var lovlig kjøpt.