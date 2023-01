Abby (25) ble skutt av 6 år gammel elev - hylles som helt

Etter at Abby Zwerner ble skutt av seksåringen, ropte hun til de andre barna at de måtte løpe.

USAs liberale forhold til våpen nådde et nytt bunnpunkt fredag, da en seks år gammel gutt på en barneskole i Newport News skjøt læreren sin i klasserommet.

Politiet mener at skytingen var bevisst.

– Elsker henne

Abby Zwerner ble skutt i brystet. Hun ble fraktet til Riverside-sykehuset i livstruende tilstand. Søndag opplyser amerikanske medier at læreren er utenfor livsfare.

– Hun er bedre og tilstanden betegnes nå som stabil, opplyser politiet i en pressemelding.

Zwerner omtales nå som en helt.

– Selv etter at hun hadde blitt skutt, tenkte hun på sikkerheten til de andre barna. Hun ropte at de måtte løpe vekk, sier Sebastian Gonzalez-Hernandez til Daily Mail.

Sønnen hans er en av Zwerners elever og var i klasserommet da seksåringen skjøt.

– Sønnen min så ikke det som skjedde, han hørte skuddet bli avfyrt og snudde seg rundt og så Miss Zwerner ligge på gulvet.

Ifølge Gonzalez-Hernandez er Zwerner populær blant elevene sine.

– Hun er en fantastisk lærer. Så dedikert. Sønnen min elsker henne, og vi er sønderknust over det som har skjedd. Vi tenker på henne og håper at hun snart blir frisk, sier han.

En annen forelder skriver på Facebook at sønnen hennes ringte da det skjedde, og at hun kunne høre ham og de andre barna gråte.

Richneck barneskole vil holde stengt både mandag og tirsdag.

Ikke tilfeldig

Den lokale politisjefen, Steve Drew, sa fredag at skytingen i klasserommet kom i forbindelse med en krangel mellom seksåringen og læreren.

New York Post skriver at avisen har snakket med en kvinne som har et barnebarn som går i Zwerners klasse på Richneck barneskole, som har fortalt at en av elevene hennes hadde med «gullskinnende kuler» på skolen i forrige uke og at eleven hadde sagt at han kanskje ville ta med et våpen også.

– En forelder fortalte dette til skolen, men de gjorde ingenting. Se hvordan det gikk, skriver bestemoren på Facebook ifølge Daily Mail.

Foreløpig er det ikke kjent om det var seksåringen som skjøt som noen dager tidligere hadde med seg kuler på skolen. Politiet har heller ikke kommentert akkurat denne detaljen.

Foreldrene kan bli tiltalt

Politiets prioritet i første omgang er å undersøke hvordan seksåringen fikk tilgang på et skytevåpen.

Seksåringen ble pågrepet av politiet, og befinner seg nå et sted «hvor han blir tatt godt vare på». Lovverket tillater ikke at et barn på seks år kan stilles for retten.

Seksåringen er til og med for ung til å bli overlatt til ungdomsretten, ifølge Sky News.

Foreldrene kan imidlertid bli etterforsket og tiltalt.

De risikerer også å bli fratatt sønnen.

Ifølge professor Daniel Webster ved Johns Hopkins University, som studerer skytevåpen, er det ekstremt uvanlig at en seksåring skyter læreren.

– Men at en seksåring får tak i et ladd skytevåpen og skyter seg selv eller andre, er dessverre ikke så uvanlig, sier Webster til Sky News.

Tall fra Gun Violence Archive viser at 314 barn under elleve år ble drept av skytevåpen i 2022. Antall ofre var på samme nivå som de to foregående årene.

Rødt flagg for USA

En bekymret, britisk mor som hentet barnet sitt fra Richneck barneskole etter skytingen, sier til den lokale TV-stasjonen WTKR at USA må gjøre noe med dette problemet.

– Dere har et vakkert land. Dere har vakre mennesker. Hva er problemet? Våpen. Gjør noe! Jeg er bare her fordi mannen min er i militæret, ellers ville jeg ikke ha valgt dette landet, sier moren, som ikke er navngitt.

Borgermester Phillip Jones er ikke uenig i at noe bør gjøres.

– Dette er et rødt flagg for hele landet, sier Jones.

Mer enn 90 prosent av innbyggerne i USA ønsker strengere våpenlover, men politikerne i landet mangler enten evne eller vilje til å følge det opp.

Organisasjonen Open Secrets, som overvåker lobbyvirksomheten i USA, opplyser at våpenorganisasjoner har brukt over en halv milliard kroner på å påvirke landets politikere de siste fem årene.

I Virginia, hvor Richneck barneskole ligger, er det ikke nødvendig med lisens for å kjøpe eller eie våpen. I 2020 ble det vedtatt krav om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp, samt at innbyggerne ikke kan kjøpe mer enn ett håndvåpen i måneden.